А вы знали об этом?(Статья 9)

1. Есть в Шотландии один мистический мост Овертоун, который привлекает к себе внимание не только расположением, но и аномальными явлениями. Начиная с середины XX века по неизвестной причине каждый месяц в один и тот же день, оказавшаяся на мосту собака, неожиданно прыгает вниз с 15-метровой высоты и разбивается о камни. Более ужасно, что животные, которым удавалось выжить, вновь поднимаются на мост, чтобы броситься вниз. Было замечено, что для своего смертельного прыжка животные выбирают одно и то же место — между двумя последними пролетами по правой стороне моста. Причем прыжки эти совершали отнюдь не глупые собаки.





Чтобы объяснить это мистическое явление, биологи не раз проводили исследования. Среди множества догадок люди все больше склоняются к версии с привидениями. А все дело в том, что рядом расположен готический замок Овертаун. Уже более ста лет местные жители рассказывают о некой «Белой леди Овертауна», чей призрак периодически является прохожим. Также есть предание, что с этого моста некий Кевин Мой бросил вниз своего новорожденного ребенка, в которого, как ему показалось, вселилась нечистая сила.А потом, осознав ужас содеянного, бросился сам. И теперь, говорят люди, два призрака — ребенка и его отца заставляют собак совершать эти смертельные прыжки.

2. Самое большое государство с самой большой территорией на сегодняшний день на планете Россия – 17 млн км2. В СССР было и того больше —22 млн км2 .Но и это не все, поскольку Российская империя была и того больше . Тем не менее она была третьей по величине государством за всю историю .Самым же большим государством в прошлом была Британская империя – 36 млн км2!

Англичане колонизировали территории по всему земному шару и достигли своего рассвета в 1919-1922 годах. Вторым же по величине государством была Монгольская империя, созданная Чингиз - ханом . В 1279 году территория достигла 32 км2. Она была больше Римской империи, империи Александра Македонского, больше Советского Союза и современной России. Ещё одна мощная империя — Испанская. В 1790 году она достигла своего рассвета и занимала 20 миллионов км2. Произошло это благодаря колонизации Португалии и большинства стран латинской Америки.

3. Мусульманам религия не позволяет содержать собак в доме, только на придомовой территории. Особенно трепетно относятся мусульмане к кошкам. Они полноправно себя чувствуют в доме хозяина, часто являются всеобщими любимцами. Они настолько погружены в семью, что кошкам разрешается даже присутствовать при молитве.

Древние тексты повествуют о кошечке, что была питомицей самого пророка Мухаммеда. Есть легенда, что однажды кошка крепко заснула на подоле халата пророка. Тому надо было отправляться на молитву. Чтобы не потревожить свою любимицу, мессия взял нож и отрезал от халата участок, на котором улеглась кошка. Есть и рассказы о наказаниях за плохое обращение с домашними питомцами. Одну из таких преступниц, уморивших кошку голодом, отправили в ад.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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