Почему в 1956 году запретили петь гимн СССР?

Мало кто знает, что больше 20 лет Гимн СССР (на ту же музыку мы сейчас поём Гимн России) существовал как бы без слов.

«Как бы» – потому что слова никто официально не отменял, но… Как известно, гимном РСФСР с 1918 по 1944 г. и СССР с 1922 по тот же самый 1944-й был русский перевод французской коммунистической песни «Интернационал». Но к четвёртому году войны был объявлен конкурс «на замещение вакантной должности гимна», в котором победила музыка Александра Александрова со словами Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана.Стоит отметить, что каждому композитору, кто принимал участие, полагалось денежное вознаграждение 100 тыс. р. Деньги немалые, если учитывать, что на тот момент денежная премия высшей награды – Сталинской премии была такой же. Кроме того, за каждый представленный вариант доплачивали по четыре тысячи рублей.

Однако после разоблачения культа личности Сталина на XX съезде КПСС в феврале 1956-го некоторым анахронизмом стали звучать слова: «Нас вырастил Сталин – на верность народу,/ На труд и на подвиги нас вдохновил». Текст явно устарел, но гимн – это такая песня, из которой слова так просто не выкинешь. В итоге создалось парадоксальное положение, при котором с 1956-го и вплоть до 1977 г.

в официальном тексте советского гимна строки о Сталине оставались преж­ними. Но их никто не слышал. По той простой причине, что гимн почти всегда исполнялся без слов. Исключения были связаны с незнанием тонкостей советской внутренней политики некоторыми иностранными государствами. Во время зарубежных выступлений советских спортсменов для них иногда включали старую запись гимна, которая была передана «этим буржуям» ещё при Сталине. Так было, например, на первой хоккейной Суперсерии в Канаде в 1972 г.

Только 27 мая 1977 г. Президиум Верховного Совета СССР официально утвердил новую редакцию государственного гимна страны, предложенную неизменным Сергеем Михалковым. Он же написал и слова нынешнего гимна России. А с 1990 по 2000 г. граждане России вставали и ложились под «Патриотическую песню» Михаила Глинки. Эта песня исполнялась без слов, хотя о Сталине там ничего не было сказано.

Источник : https://aif.ru/society/history/pochemu_v_1956_godu_zapretili...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что Сталин принял решение заменить «устаревший», по его мнению «Интернационал», новым, соответствующим духу времени государственным гимном, когда понял, что силы патриотического чувства советского народа зависело его будущее.

Строки нового государственного гимна «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь» стали знаковыми и служили усилению духовности нации! Правда, после смерти кровавого диктатора , на всех официальных мероприятиях, по указанию Хрущева, звучала только музыка гимна без текста , чтобы люди не слышали лестных слов о Сталине («Нас вырастил Сталин – на верность народу,/ На труд и на подвиги нас вдохновил»)! Только 27 мая 1977 года Президиум Верховного Совета СССР официально утвердил новую редакцию государственного гимна страны, предложенную неизменным Сергеем Михалковым, в которой больше ни слова не говорилось об «отце нации», зато прославлялась не упоминавшаяся прежде «Партия Ленина – сила народная, ведущая страну к торжеству коммунизма»!

Любопытно также, что Сталин хотел даже сделать официальным флагом РСФСР царский триколор, однако передумал , испугавшись негативной реакции на данное предложение высоких партийных чинов! Чтобы еще больше поднять боевой дух советских войск, Сталин, делая главную опору на русский патриотизм, отказался от большевистских званий «политрук», «комбриг» и т.д. , реабилитировав звание «офицер», которое два с лишним десятилетия дискредитировалось, поскольку связывалось с «проклятым царским режимом»! Для повышения морального духа советских войск он возродил даже традиционный атрибут воинского достоинства и чести «погоны» доблестных военных Российской империи.

Как не парадоксально, но во время фашистского наступления на Москву, по приказу Сталина коммунистический лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был запрещен и внезапно пропал со страниц советских газет. Причиной этого очередного маразма Сталина стало то, что этот лозунг, по его мнению, мог напоминать советскому солдату, что по ту сторону фронта находится такой же пролетарий и это могло вызвать ненужную симпатию к врагу.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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