Как появились в России обычаи ставить рождественские елки и дарить подарки

Впервые еловыми ветками были украшены дома при Петре I.

А первая елка была поставлена во времена правления великого князя Николая Павловича. Его жена, Александра Федоровна (немецкая принцесса Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская), впервые устроила рождественскую елку с подарками при императорском дворе в 1817 году. И при Николае I украшать елку и дарить подарки стало уже традицией.

Александра Федоровна и Николай I. Коллаж автора.

Подарки были недорогими, но подбирались очень тщательно, учитывая увлечения и склонности каждого. Причем дети милые пустячки для родителей покупали на свои карманные деньги.

А так как даже в рождественские праздники царская семья не оставалась без свиты, то все присутствующие тоже получали подарки. Сначала дарили подарки друг другу члены царской семьи, а уже потом переходили в другой зал, где стоял стол с дарами, и уже там проводилась большая лотерея. Николай I доставал карточку - и очередной счастливец шел получать приз из рук императрицы.

Николай II и Александра Федоровна. Коллаж автора

При Николае II рождественские елки стали еще более популярными. Елки стали проводиться и специально для царской охраны, на этих празднествах император также одаривал охранников сувенирами.

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Последний же день уходящего года был обычным будним днем. Только в вечернее время Николай II со всей семьей собирались на новогодний молебен, чтобы в 24-00 часа встретить новый год усиленной молитвой.

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