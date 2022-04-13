Трон-туалет и запахи Короля-Солнца

Людовик XIV - один из величайших французских королей, по крайней мере с точки зрения самих французов. И он был настолько же велик, насколько, по свидетельству современников, он дурно пах.

Мало того, что он мылся в своей жизни всего несколько раз, так он и в туалет ходил чуть ли не публично...

Например, трон короля имел функцию унитаза, и Людовик не стеснялся использовать его во время разного рода заседаний. А бывало, что король просто не успевал добежать до нужного места со всеми вытекающими...

Людовик XIV и туалет из версальского дворца эпохи Людовика

К тому же диета Людовика оставляла желать лучшего - ему вываривали мясо уток, куропаток, жаворонков, зайцев и т.д. сразу в одном котле по 10 часов до состояния пюре - как известно, у короля практически не было зубов.

Банкетная сцена с королем Франции Людовиком XIV, гравюра 1687 года

А еще Его Величество страдал запорами, регулярно принимал слабительное (из змеиного порошка, ладана и лошадиного помета), у него была дыра в небе, из-за чего напитки постоянно лились через нос, а в дыре застревала пища. И, наконец, у короля в избытке водились глисты. Все это было задокументировано и дошло до нас в лучшем виде.

Так что запахи вокруг короля стояли те еще. И как мог, он от них отбивался, наполняя комнаты цветами, обливаясь духами (каждую неделю новыми, сделанными специально для него), меняя по три раза за день рубашки и т.д. Но, осмелимся предположить, все это вряд ли сильно помогало.

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