Беспощадные женские дуэли на Руси

Когда произносят слово «дуэль», большинству представляются мушкетеры, дерущиеся с гвардейцами кардинала. Некоторые вспоминают о дуэли Пушкина и Дантеса. А кому-то просто чудится мужчина, бросающий перчатку в лицо сопернику-мужчине.

А ведь, оказывается, на Руси существовали и женские дуэли, причем по своей жестокости они не уступали мужским. Читайте, как и за что дрались женщины, какой вклад внесла Екатерина Великая в развитие дуэлей и чем все закончилось.

«Жонка с жонкой»

Женские бои были распространены и в России, и в Европе с древности.

На Руси женские бои были узаконены в далеком 1397 году Псковской судебной грамотой. Что же там говорилось: если женщина выступала в долговой тяжбе истцом, то во время судебного поединка она могла заменить себя наёмным участником-бойцом. Но был тонкий нюанс — если ответчиком была также женщина, то ни о каких заменах и речи быть не могло. Только личное участие, только «жонка с жонкой»! Женщины самостоятельно отстаивали в драке свою правоту, а поводом могло служить воровство, какие-то пакости и прелюбодеяние обидчицы с мужем второй женщины.

Однако не только на Руси использовались женские драки. Европа не отставала. И там дамам приходилось биться с мужчинами.

Драчливая Екатерина Великая

Правда, представитель сильного пола при этом дрался с привязанной за спиной рукой. Или же стоял в яме по пояс. Этакое уважение к женщине. Дама при этом использовала камень, положенный в чулок, а мужчина — дубинку.

Во время царствования Екатерины Великой женские дуэли получили большое распространение.

Законодательницей моды на дуэли в 17 веке стала императрица Екатерина Великая, первая дуэль которой состоялась, когда девушке было всего четырнадцать лет. Будущая правительница дралась со своей троюродной сестрой, принцессой Кристиной Атхальт-Кеттен. Бой мог бы закончиться плохо, однако соперницы вовремя прекратили сражение. Интересно, что во время царствования Екатерина была категорически против мужских дуэлей, однако для женских делала исключение. Во дворце постоянно сходились в бою женщины. Было одно важное условие — поединок должен был быть прекращен, если одна из участниц ранена до крови.

По утверждениям историков, только в 1765 году при дворе Екатерины дамы сталкивались на дуэли не менее двадцати раз. Например, фаворитка императрицы княгиня Екатерина Дашкова была заядлой дуэлянткой. Она вообще имела твёрдый мужской характер, увлекалась медициной, пробовала себя в хирургии и кузнечном деле. Когда Дашкова в 1770 году поссорилась в Лондоне с герцогиней Фоксон (спор произошёл из-за политики), дело закончилась дуэлью. Участницы сражались в саду на шпагах, но Дашкова была ранена, дуэль прервали, а смелая Екатерина оказалась побеждённой.

Бои русских женщин в сравнении с «изящными» дуэлями в Европе

И в России, и в Европе женские дуэли отличались жестокостью.

На дуэлях в России женщины бились жестоко. Они использовали не только кулаки, но и ухваты, колья и даже осолопы, то есть дубинки с железными наконечниками. До начала 18 века и горожанки, и крестьянки дрались между собой из из-за оскорблений, воровства и прочих причин. Прекратил все это Петр I, который здраво рассудил, что спорные вопросы должен решать государственный суд, а женщины должны быть женщинами. По словам французской маркизы, де Мортене, в России женщины дрались не красиво, не изящно. То ли дело, мол в Европе!

Хотя, если разобраться, европейки, несмотря на попытки сделать дуэль изящной, относились друг к другу очень жёстко. Порой бои заканчивались плачевно, смертью или изуродованными лицами. Например, в 1571 году в город Милан, в женский монастырь Святого Бенедикта, некие знатные особы специально приехали, чтобы провести дуэль. Они заперлись в келье и начали драться на кинжалах. Когда монахиням удалось взломать дверь, одна из дам была уже на небесах, а вторая билась в агонии Женщины с точки зрения жестокости превосходили мужчин. Европейки делали всё, чтобы уничтожить соперницу — в ход шли смазанные ядом кинжалы и шпаги, выстрелы в упор. Противницы старались изуродовать друг друга, иногда откидывая оружие и переходя к рукопашному бою, царапали и кромсали лица, вырывали волосы. По статистике из десяти дуэлей между европейскими женщинами восемь заканчивались смертельным исходом для одной из сторон.

Самые страшные дуэли русских женщин

Иногда дуэли переходили «по наследству».

Историки рассказывают о невероятной жестокости дуэлей между русскими женщинами. Так, например, известен поединок, который состоялся в Орловской губернии. Дрались две помещицы — Ольга Заварова и Екатерина Пoлeсовa. Ссора достигла апогея и женщины вступили в бой, используя сабли своих мужей. Результат был ужасным: у Заваровой была изуродована голова, а у Полесовой — живот. Обе женщины ушли на небеса. Но этим дело не закончилось. Дочери погибших дуэлянток затаили обиду, и когда им исполнилось по девятнадцать лет, устроили поединок на том же месте. Бились девушки на шпагах. В результате дочь Полесовой покинула этот мир.

В 19 веке в России возникают так называемые дуэльные салоны. Их маскировали под литературные сообщества, и в них дамы бились на саблях и шпагах, использовали пистолеты. Так погибла актриса Мариинского театра Малевская: ей отомстила соперница, которой Малевская перешла дорогу. В 20 веке женские дуэли стали постепенно исчезать. Есть факт, что самом начале 20 века Мариэтта Шагинян, которой в ту пору было девятнадцать лет, попыталась вызвать на бой поэта Ходасевича. Таким образом Мариэтта хотела отомстить поэту за плохое отношение к его жене. Однако Ходасевич отказался от дуэли, сказав, что драться с женщиной не собирается.

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