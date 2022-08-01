Зачем Сталин отдал Украине Донбасс

Нынче часто можно встретить утверждения, что Украину в первые годы советской власти создал Ленин, но это не совсем верно. Определение границ Украинской ССР, как и практически вся национальная политика Советского государства с 1917-го до 1953 года – почти целиком и полностью дело Сталина.

Идеолог партии по национальному вопросу

Иосиф Джугашвили (партийная кличка Сталин), после окончательного раскола РСДРП и разгрома большевистской фракции царскими охранными структурами в годы «политической реакции» 1907-1912 гг., остался единственной крупной фигурой у большевиков, работавшей в российском подполье. Он также был самым заметным в партии представителем нерусских народов Российской империи (исключая евреев, поляков и латышей). Несколько лет Сталин руководил Бакинской организацией РСДРП, включавшей рабочих разных национальностей – русских, армян, азербайджанцев, грузин.

Национальный вопрос был одним из первостепенных в российской революции. Партия, претендовавшая на власть, должна была предложить развёрнутую программу его решения. В ту пору среди марксистов разных стран распространились воззрения австрийских социал-демократов, считавших достаточным предоставление разным национальностям «культурной автономии» при сохранении единства империи. Ленин считал этот вариант невозможным для России. Ленин и сам выступал с его опровержением. Но для большей авторитетности ему нужен был голос представителя национального меньшинства. Поскольку Сталин был таковым, а кроме того, при недостатке в большевистской партии интеллектуалов, мог претендовать на роль теоретика, Ленин в конце 1912 года поручил Сталину подготовить развёрнутое изложение «истинно марксистского» видения национальных проблем в России. Сталин, хотя ещё не в совершенстве овладел русским языком, согласился.

«Марксизм и национальный вопрос»

Работа Сталина «Марксизм и национальный вопрос» публиковалась в трёх подряд весенних 1913 года номерах легального большевистского ежемесячника «Просвещение» в Петербурге. В ней обращают на себя внимание, в первую очередь, критерии нации, выделенные Сталиным: 1) общность языка, 2) общность территории, 3) общность экономической жизни, 4) национальный характер. На первом месте стоит общность языка, все остальные признаки являются второстепенными по сравнению с ней.

«Единственно верное решение – областная автономия, автономия таких определившихся единиц, как Польша, Литва, Украина, Кавказ и т.д.», писал Сталин. Таким образом, в этой работе уже была заложена основа для раздела бывшей Российской империи на крупные национальные республики. Сталин считал украинцев отдельной нацией, что он несколько раз подчеркнул в своей работе.

Этническая ситуация

Итак, главным критерием выделения нации для Сталина был этнический. Всероссийская перепись населения 1897 года показала преобладание малороссов над великороссами во всех уездах Херсонской, Екатеринославской и Харьковской губерний, а также в северных уездах Таврической губернии. Кроме того, малороссов было больше в Таганрогском отделе Области Войска Донского, куда также входила часть Донецкого угольного бассейна.

Исходя из этих этнографических показателей советские руководители и стали затем нарезать границы национальных республик. Никакие другие критерии в расчёт не принимались.

Нарком по делам национальностей и генсек

В первый же день Октябрьской революции Сталин был назначен народным комиссаром по делам национальностей и занимал этот пост до 1923 года, вплоть до создания органов власти Союза ССР. В дальнейшем, однако, роль Сталина в решении национальных вопросов в СССР только возросла, так как он постепенно становился единоличным диктатором Советского государства.

В 1929 году Сталин направил неким «товарищам Мелькову, Ковальчуку и другим» ответ на их письма по национальному вопросу в СССР. Этот ответ под названием «Национальный вопрос и ленинизм» был впервые опубликован в 1949 году. Он даёт представление о взглядах Сталина в тот период, когда он уже руководил государством.

Сталин считает, что в СССР существует множество «социалистических наций»: «Было бы ошибочно думать, что первый этап периода всемирной диктатуры пролетариата будет началом отмирания наций и национальных языков, началом складывания единого общего языка. Наоборот, первый этап, в течение которого будет окончательно ликвидирован национальный гнёт, – будет этапом роста и расцвета ранее угнетенных наций и национальных языков». Следовательно, и здесь на первом месте стоит определение «социалистической нации» как, в первую очередь, языковой общности.

Это письмо было составлено Сталиным уже после завершения территориального размежевания между РСФСР и УССР. Последняя прирезка состоялась в 1928 году.

Криворожско-Донбасская республика и Украинская ССР

Несколько месяцев в 1918 году существовала Криворожско-Донбасская Советская Республика (КДСР). Однако не следует думать, что это была стратегия большевиков, нацеленная на разделение собственно Украины и Новороссии. Нет, это была чисто тактическая мера. КДСР была призвана стать временным буферным государством, которое задержало бы продвижение на восток австро-германских войск.

После ухода австро-германских оккупантов и вступления Красной Армии на Украину зимой 1918-19 года, руководители большевиков, и в том числе Сталин, не вспомнили о КДСР, а начали конструировать на всей территории «украинского этноса» Украинскую Советскую Республику, долженствовавшую стать ядром будущей украинской «социалистической нации».

Первоначально в УССР были включены все территории с преобладанием малороссов, согласно царской переписи. Туда вошёл и Таганрогский отдел бывшей Донской области. Лишь в 1925 году его, по экономическим соображениям (тяготение к Ростову-на-Дону), передали РСФСР.

Донецк, бывшая Юзовка, сложился на границе Екатеринославской губернии и Донской области. Он, как и практически весь Донбасс, кроме некоторых восточных районов, после всех переделок границ, остался на Украине. Как и Луганск, входивший в Славяносербский уезд Екатеринославской губернии, где перепись 1897 года насчитала 50,5% малороссов.

Во все последующие годы, характеризовавшиеся безраздельной властью Сталина, вопрос о национально-территориальной принадлежности Донбасса ни у кого в советском руководстве не возникал.

Таким образом, граница между РСФСР и УССР была проведена Сталиным исключительно на основании его собственной концепции, ставившей во главу угла при определении нации этноязыковой признак при полном игнорировании любых социокультурных и экономических критериев. Доктрина покорила практику.

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А вы знали об этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница" !

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