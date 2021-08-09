Полезные качества, которые родители могут привить ребенку

Дети буквально на наших глазах приобретают те или иные привычки, иногда – порой далеко не лучшие.

В зарождении каких-то из привычек родители и не участвуют вовсе – их диктует природа и среда, окружающая ребенка. Но есть вещи, которым мы сами можем и даже должны научить детей в раннем возрасте, чтобы эти полезные навыки в будущем помогали им взаимодействовать с другими людьми и облегчали жизнь. Итак, вот самые главные из них.

1. Быть вежливым.

Еще никогда употребление в разговоре слов «спасибо», «пожалуйста» и умение пожелать собеседнику доброго вечера не приносило вреда. Напротив, хорошие манеры и доброжелательное поведение упрощают отношения между незнакомыми людьми, украшают любой разговор, открывают не поддающиеся на первый взгляд двери.

2. Уметь говорить «нет».

Будь то встретившийся по дороге из школы странный дядя, который предлагает пройти вместе с ним в неизвестном направлении, одноклассник, постоянно одалживающий вещи и не возвращающий их без напоминания, приятель, предлагающий выпить коктейль сомнительного происхождения на школьной дискотеке, – ребенок должен понимать, что вежливость – прекрасное качество, но им нужно уметь жертвовать в целях собственной безопасности, самоуважения и бережного отношения к своему личному времени.

3. Соблюдать гигиену.

Если с юных лет приучить ребенка заботиться о чистоте своего тела: мыть руки после улицы, чистить зубы два раза в день, регулярно стричь ногти, принимать душ и пользоваться средствами гигиены, то в будущем эта привычка сослужит хорошую службу, ведь все любят иметь дело с опрятными людьми.

4. Не опаздывать.

Непунктуальность – один из самых главных раздражающих факторов. Она может подводить и ученика в школе, и офисного работника, поэтому с медлительными детьми стоит с раннего возраста взять за правило выходить из дома на десять минут раньше, готовить одежду и учебники с вечера, чтобы избежать утренней суматохи. Также самим родителям следует показывать пример прихода к назначенному времени на дни рождения, дружеские встречи или к врачу.

5. Соблюдать правила безопасности.

Жизненно важные правила необходимо выработать до автоматизма, пока дети еще маленькие и, если нужно, повторять их сотни раз, пока не впечатаются в памяти: не перебегать дорогу на красный свет, не играть на проезжей части, пользоваться электроприборами согласно инструкции, аккуратно обращаться с огнем и так далее.

6. Уметь слушать.

Это одно из важнейших умений, которое пригодится и в школе, чтобы воспринимать информацию, и в работе, чтобы проходить собеседования, вести переговоры, и в межличностных отношениях. Поэтому родителям важно самим внимательно слушать детей, а также учить их ждать очереди, чтобы высказаться, не перебивать старших и быть внимательными.

7. Сосредотачиваться.

Сейчас о неумении концентрироваться на чем-то одном, самом главном, говорят с некоторым вызовом и бравадой. А между тем нет ничего хорошего в том, что и современные дети, и взрослые утрачивают способность быть усидчивыми, концентрироваться на одной задаче и доходить до сути. Мы можем научить детей отсекать лишнее, не отвлекаться на мелочи, сосредоточиваться на одном деле, а по его завершении приниматься за другое.

8. Класть вещи на место.

Приучая ребенка убирать за собой игрушки и вешать на место одежду, в которой он пришел из школы, можно уменьшить энтропию разбросанных вещей и сейчас и в будущем.

9. Извиняться за оплошности.

Важно не относиться к ошибкам, как к чему-то постыдному, не вырабатывать у ребенка чувство стыда за любую оплошность. Но ввести в его лексикон простое слово «извините», когда он, например, нечаянно наступил кому-то на ногу, толкнул или обидел, необходимо. Это слово ребенок должен слышать и от родителей. Способность попросить прощения у того, кому сделал больно, поможет не только наладить отношения, но и снять тяжелый груз с души, когда человек чувствует свою неправоту.

10. Читать книги.

Читающему человеку никогда не будет скучно, хорошая литература поможет и с расширением кругозора, и с улучшением грамотности. Поэтому чем раньше в руках ребенка появятся книги, тем интереснее и разнообразней будет его жизнь.

11. Питаться правильно.

Дети перенимают пищевые привычки от родителей, поэтому если вам хочется, чтобы малыши ели здоровую пищу, начинать стоит с себя и с того, что вы ставите на стол. Привередливые дети и из правильного продуктового набора составят список исключений. Но все-таки, если в родительском рационе присутствуют только полуфабрикаты и сладости, сложно представить, чтобы ребенку захотелось съесть овощной салат или кусок рыбы.

12. Знакомиться.

Ребенка с самого юного возраста можно начинать учить подходить к другим детям и спрашивать, можно ли поиграть вместе. В первое время родитель может брать на себя функцию лидера и сам интересоваться у другого ребенка, играющего рядом на площадке, как его зовут, чтобы дети слышали и запоминали, как надо заводить новые знакомства и дружбу.

13. Уважать личное пространство.

Некоторым тактильным малышам ничего не стоит познакомиться с посторонним человеком и через пять минут уютно устроиться на его коленках. Но отнюдь не все люди готовы радостно принять столь доверительное к себе отношение! Поэтому слишком открытых, тактильных детей нужно мягко учить понятию личного пространства, подсказывать, как близко можно подходить во время разговора с незнакомым человеком, кого можно смело обнимать и трогать, а кого это может поначалу насторожить и даже испугать.

14. Выражать свои чувства.

В стрессовых ситуациях и родителям и детям важно обозначать, что с ними происходит. Когда случаются недопонимание и ссоры, нужно обязательно рассказывать о своих чувствах и учить детей говорить, что им больно, обидно, неприятно или страшно. Умение выражать чувства поможет донести их до другой стороны конфликта, не закрываться и не держать переживания внутри.

15. Задавать вопросы.

В возрасте так называемых «почемучек» необходимо всячески поощрять детские вопросы и обязательно удовлетворять любознательность. Тогда в дальнейшем дети не побоятся задавать вопросы школьному учителю, захотят узнавать природу важных вещей и тем самым будут проявлять свое неравнодушие к окружающему миру.

16. Сострадать и сочувствовать.

Помощь больному котенку или покупка продуктов для одинокого пожилого соседа позволят ребенку понять, что он в этом мире не один. Честный разговор о сложных жизненных ситуациях и чужой боли помогут научиться ставить себя на место других людей и понимать, как по-разному могут складываться жизненные обстоятельства.

17. Содержать вещи в порядке.

Умение организовать школьные принадлежности, аккуратно раскладывать одежду в шкафу, рассортировать свои личные вещи здорово упрощает быт. Родители сами могут решить, с какого возраста доверить детям уборку своей комнаты, однако до того, как этот вопрос окончательно переложится на детскую ответственность, помощь по дому должна войти в привычку сына или дочери.

18. Готовить еду.

Дети, которые умеют сделать бутерброд, простой салат и сварить кашу, легко осваиваются в походах, могут помочь на семейных пикниках да и просто не чувствуют себя беспомощными, если родитель занят или неважно себя чувствует.

19. Делать зарядку.

Отлично, когда спорт с детства становится неотъемлемой частью жизни человека. Но если ваш ребенок больше тянется не к секциям и бассейну, а к книгам и моделированию, то следует объяснить ему, что простая привычка делать по утрам зарядку поможет проснуться, привести мышцы в тонус и быть со спортом если не на дружеской, то хотя бы на приятельской ноге.

20. Выступать на публике.

Как бы ни противились некоторые родители детсадовским утренникам с декламацией наивных четверостиший про зайчиков и елочку – все это является не чем иным, как первым опытом публичных выступлений, которые будут в дальнейшем практиковаться в школе и институте, а во многих случаях и на работе. Умению справляться со страхом выступлений на публике психологи посвящают тома книг. Мы же можем сначала подбадривать малышей и радоваться стишкам про Деда Мороза, а в школьные годы – помогать продумывать концепции выступлений с докладом или участия в сценках. И тем самым настроить детей на успех.

21. Понимать значение денег.

Первое представление о деньгах ребенок, как правило, получает, играя с друзьями в магазин или кафе, но настоящую цену заработанному он узнает не скоро. Родительская задача – до вступления детей в самостоятельную жизнь обучить их финансовой грамотности. Каждый сам решит, что именно нужно знать: как вести бюджет, оплачивать счета, экономить, откладывать часть дохода или инвестировать его. Важно, чтобы, начав зарабатывать деньги, дети понимали, как ими распоряжаться.

22. Верить в лучшее.

Оптимистам, как показывает практика, все же живется легче. Мы не можем, конечно, повлиять на то, какой темперамент достанется нашим детям, но можем вселять уверенность в загрустивших меланхоликов, настраивать их на лучшее, верить в своих детей и собственным примером демонстрировать позитивное отношение к жизни.

23. Доводить дело до конца.

Упорство и нежелание бросать на полпути то, что никак не получается – не самое распространенное детское качество. Но его все-таки стоит развивать, ведь в будущем им предстоит встретиться с задачами, которые нельзя будет бросить, как недостроенную башню из кубиков. Чтобы ребенок учился добиваться поставленной цели, нужно давать ему простые задания и постепенно повышать их сложность, а при возникновении трудностей показывать, как можно просить о помощи, как искать способ решения проблем и доводить начатое до конца. И обязательно следует давать прочувствовать удовлетворение от хорошо проделанной и завершенной работы.

24. Делиться с друзьями.

Сейчас нередко говорят о том, что не стоит заставлять ребенка делиться с кем-то своими вещами, если он этого не хочет. И, в общем, с этим сложно не согласиться, достаточно лишь спроецировать на себя ситуацию, когда нас, взрослых, попросят отдать другому вещь, которая нужна нам самим. Но все-таки есть большой человеческий смысл в том, чтобы уметь разделить то, что у тебя есть, с другим человеком. Еще Джек Лондон писал, что милосердие – это кость, поделенная с собакой, когда ты голоден не меньше ее.

25. Заботиться о близких.

Нужно научить ребенка видеть, что кому-то необходима забота и участие (живущей одной бабушке, заболевшей тете, другу, сломавшему руку), чтобы он был способен просто так предложить свою помощь. Это очень важно и для дружбы, и для будущей семейной жизни, и для того, чтобы, став потом родителем, человек безусловно отдавал свою любовь, время и силы детям, не задумываясь о том, что будет получать взамен.