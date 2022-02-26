Кто такой святой Василиск? Чем он знаменит? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в статье. Василиск Команский – мученик, христианский святой. Он был племянником страстотерпца Феодора Тирона. Василиск пострадал вместе с братьями Клеоником и Евтропием в период гонений императора Галерия Максимиана (305-311) на христиан.

Чудо

Итак, кто же такой святой Василиск? Известно, что мученики Клеоник, Василиск и Евтропий родились в городе Амасье. Их за православие представили перед властителем города Асклепиодотом, а затем жестоко избили. Но им было видение святого Тирона Феодора и Господа. Поэтому они сразу же излечились от всех ран.

Многие язычники удивились этому чуду и обратились к Христу, за что были обезглавлены. Асклепиодот увидел, что не может святых силой обратить в язычество, поэтому стратегию решил изменить: сперва он их разделил, а затем попытался уговорить и убедить обещаниями и лестью отказаться от христианской веры.

Его убогая попытка потерпела неудачу. Праведный Клеоник смеялся над властителем, но не согласился на подкуп.

Статуя

Далее святые Василиск, Евтропий и Клеоник молитвами заставили упасть на землю статую Артемиды. Это действие явилось причиной их кровавого мученичества.

В землю были врыты деревянные высокие колья, к которым привязали мучеников. Их тела стали рвать железными крючьями, поливать кипящей смолой. Раны страдальцев истязатели посыпали смесью, состоящей из соли, горчицы и уксуса.

Клеоника и Евтропия утром 3 марта распяли, а мученика Василиска отправили в Команы, где поместили в темницу. В то время в город Амасью прибыл правитель Агриппа и начал христиан преследовать. Святой Василиск в тюрьме готовился к дальнейшему мученическому подвигу. Ему во сне явился Господь, который пообещал мученику свою поддержку и предсказал ему страдальческую кончину в Команах.

Прощание с родными

Известно, что христианский мученик Василиск просил стражей темницы отпустить его в родную деревню попрощаться с родными. Его отпустили, так как почитали за совершаемые чудеса и святость жизни. Когда Василиск пришел домой, то родным сообщил, что это его последняя встреча с ними, и попросил их твердо стоять за веру.

Вскоре Агриппа узнал, что Василиска отпустили домой к родным и разозлился. Он жестоко наказал стражей темницы и отправил за мучеником отряд воинов, которым руководил жестокий магистриан (помощник властителя).

Когда магистриан встретил возвращавшегося Василиска, то на него надел массивные оковы, а ноги обул в сапоги, изготовленные из меди, в подошвы которых были вбиты гвозди. Далее Василиск был отправлен в Команы.

Волшебный источник

Итак, путники дошли до одного села и в жаркий полдень остановились в жилище женщины Трояны. Воины отправились в дом подкрепиться пищей и отдохнуть, а Василиска к сухому дереву привязали.

Мученик стоял под палящим солнцем в тяжких кандалах и возносил святые молитвы Богу. Внезапно свыше послышался голос: «Я с тобою. Не бойся». Заколебалась земля, и источник забил из скалы. Трояна, магистриан и воины, напуганные землетрясением, в тот же миг выбежали из дома. Они были поражены произошедшим чудом и моментально освободили Василиска, к которому стали приходить жители деревни и получать исцеления с помощью его святых молитв.

Как погиб Василиск?

Когда Василиска наконец привели к Агриппе, тот приказал ему языческим богам принести жертву. Святой ответил: «Я каждый час Богу приношу жертву благодарения и хвалы». Тогда его отвели в капище. Там на Василиска с Неба мгновенно сошел огонь, который капище сжег, а идолов, стоявших в нем, сокрушил в прах.

Тогда в бессильной ярости Агриппа приказал Василиску отсечь голову, а тело его кинуть в реку. Казнь святого состоялась в 308 году.

Тайное погребение

Вскоре христиане смогли выкупить святые мощи мученика. Они их тайно ночью погребли на вспаханном поле. Прошло немного времени, и на нем была возведена церковь во имя мученика Василиска. В нее и были перенесены его мощи. С помощью святых молитв к страстотерпцу стали вершиться исцеления.

Данные

Кто такие святые Единой Церкви? Это те люди, которые были канонизированы (то есть, прославлены) Христианской Единой Церковью до Великой схизмы (1054 год). Их почитают как в католических, так и в православных церквях.

Итак, вы уже знаете, что все действия, описываемые в статье, произошли в III-IV веке. Василиск появился на свет в городе Амасье, в Каппадокии. Преставился он в 308 году, в Команах.

Василиск почитается в лике мученика и в католических, и в православных храмах. День памяти Василиска:

3 марта, 22 мая – у католиков;

3 (16) марта, 22 мая (4 июня) – у православных.

Нюансы

Что еще можно рассказать о святом Василиске? Известно, что он появился на свет в благочестивой семье, которая проживала в селе Кумиальском. Семья состояла из четырех человек: матери и трех братьев. Также известно, что властитель, осудивший святого Тирона Феодора на смерть в 306 году, преставился. Поэтому Агриппа, который стал преследовать христиан с той же жестокостью (о чем мы говорили выше), был назначен на его место.

Евтропий, Василиск и Клеоник во время нахождения в темнице много язычников, содержащихся вместе с ними, обратили в христианскую веру. Друзья желали перед Господом предстать вместе, но Василиска бросили в темницу для того, чтобы их желание не сбылось.

Когда Василиска стражи отпустили из темницы к родственникам, он прибыл в родную деревню, то стал объяснять им, что в царство Христово можно войти лишь путем скорбей. Когда он завершил свою речь, люди стали сильно плакать. Они попросили мученика молиться о них Господу. В итоге Василиск получил от матери своей благословение на смерть и отправился обратно в темницу.

Когда Василиск был привязан к сухому дереву и молился Богу, взывая его показать милость и явить чудеса, внезапно произошла подземная буря и вериги спали, а сапоги медные - растаяли. Дуб сухой зазеленел, а источник воды потек на том месте, где праведник стоял, и где земля была обагрена его кровью.

В этот же день стадо волов, шедшее в селение с пастбища, пало на колени перед Василиском. Магистриан и его ратники, узрев чудеса, в содеянном раскаялись.

Когда странники продолжили свой путь в Команы, на каждом живописном и высоком месте Василиск опускался на колени и возносил молитвы Господу. Он отказывался от еды и пищи, говоря, что его питает слово Божие и благодать Святого Духа.

Великомученик Евсигий рассказывал, что когда Василиск был убит, явилось большое число ангелов, вознесших на небо его душу. Христиане подкупили палача, чтобы он не сбрасывал в реку тело Василиска. Когда для захоронения святых мощей люди копали могилу, они захотели пить. Они помолились мученику Василиску, и в тот же момент около могилы появился источник. Этот родник существует и сегодня, а вода его считается лечебной.

Исцеление Агриппы

После смерти Василиска на Агриппу напала нечистая сила. Властитель пошел на то место, где был усечен страстотерпец. Он там нашел пару капель его кров, собрал ее собственными руками вместе с земной пылью и в свой пояс завязал. В тот же миг Агриппа исцелился и уверовал в Иисуса Христа.

Церковь

Церковь во имя мученика Василиска была построена гражданином Комана Марином. Именно он перенес святые мощи в эту церковь. Что собой представляют Команы? Это место размещено высоко в горах Закавказья, в Абхазии. Там находится мужской монастырь, возле которого и размещена часовня преподобного Василиска. История духовной жизни этого страстотерпца так же трагична, как и у большинства первых христиан.

Часовня мученика Василиска страннику открыта всегда. Перед тем как зайти в нее, нужно снять обувь и перекреститься. В часовне чисто, благодатно. Здесь после длительного пути по раскаленному солнцу легкая прохлада окутывает утомившихся людей. Зная о физических немощах человека, монахи всегда в часовне оставляют стаканы и баки с водой.

Известно также, что праведнику Иоанну Златоусту (память - 13 ноября) перед его кончиной, случившейся в Команах, явился во сне мученик Василиск и сказал: «Завтра будем вместе». А еще в этих горах немного выше есть место, где более века сберегалась глава Крестителя Иоанна.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2421239722699393243/svyatoj-v...

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