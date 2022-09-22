От чего лечились Пушкин, Горький, Некрасов и другие писатели

Талант и маниакальное расстройство часто сопровождают друг друга. Поэтому нет ничего удивительного, что у многих писателей и поэтов были душевые болезни: психозы, депрессии, стремления к суициду и разные зависимости.

Николай Гоголь

Про Гоголя всем известно, что он страдал эпилепсией. Во время приступов он видел образы, которые потом претворял в своих произведениях. Первый раз сильный приступ маниакально-депрессивного психоза случился с ним в 31 год.

Сам он описывал это состояние как «дивные минуты, когда создание чудное творится и свершается в душе моей». А после чего наступал упадок сил и долгая апатия. Врачи поставить диагноз не могли и предписывали писателю поститься и обертываться в мокрые простыни.

Состояние Гоголя ухудшалось. С 1846 года болезнь стала уже периодической, загоняя писателя на 2-3 недели в почти неподвижное состояние. Он стал думать о суициде. Считая, что уже не вылечится. Сильно страдал. Последний приступ случился с декабря 1851 по февраль 1852 года.

Без воды и еды писатель простоял двое суток у икон на коленях. 10 февраля он попросил графа А. Толстого передать 2-й том «Мертвых душ» митрополиту Филарету, но Толстой отказался. Тогда Гоголь сжег рукопись, предварительно исповедовавшись.

Сергей Есенин

И через 10 дней ушел в мир иной. Ему было всего 42 года. В завещании он попросил не хоронить тело, пока на «покажутся признаки разложения». Официально Гоголь умер от голода.

Поэт всегда был импульсивен и эмоционально неустойчив. В 17 лет он решил покончить с жизнью, о чем писал потом Марии бальзамовой, другу юности. В 18 лет поэт писал, что окружающие стали просить его сходить к психиатру, но он «послал всех к сатане».

Когда же Есенин переехал в Москву, он стал известен не только как поэт, но и как пьяница. В 1924 году он «обладал» уже всеми симптомами алкоголизма: белая горячка, провалы в памяти и «видения».

Врач-современник поэта писал, что Сергей стал скандалистом потому, что в пьяном угаре действительно совершал скандальные поступки. Он пил, чтобы побороть уныние и меланхолию, и в итоге пропил всю жизнь.

Есенина пытались лечить в санатории для душевнобольных на Большой Полянке в Москве. Но без толку. Поэту мерещились преследователи, он всегда носил с собой длинную веревку, чтобы, в случае чего, убежать через окно.

Современные исследователи нашли у Есенина все признаки расстройства, называемого «психический инфантилизм», на фоне которого развился алкоголизм. К концу 1925 года Есенин несколько раз пытался покончить с жизнью. И в итоге 24 декабря очередная попытка удалась.

Сергей Александрович Есенин (1895 — 1925)

Николай Некрасов

Писатель часто находился в депрессии. В 19 лет он писал своей сестре, что мучает какая-то безотчетная грусть, ничего не хочется делать, только плакать… Любая неприятность вызывала у Некрасова депрессию. Он часто писал, что замышляет суицид, и перечислял варианты для себя.

Когда наступала хандра, Некрасов иногда продолжал писать. Например «Размышления у парадного подъезда» появились во время депрессии. Чуковский, который исследовал биографию и творчество Некрасова, говорил, что тот видел угнетение там, где его никто не видел, и все казалось ему орудиями пытки.

Страдания народа Некрасов переживал, как собственные. И чтобы как-то отвлекаться, он много играл, стараясь с помощью азарта уйти от своей действительности. Но несмотря на мысли о самоубийстве, Некрасов умер от рака кишечника в возрасте 56 лет.

Николай Алексеевич Некрасов (1821 - 1877)

Иван Крылов

Баснописец страдал обжорством. Сейчас бы сказали. Что это компульсивное переедание. Про его увлечение едой судачили везде. Ходили рассказы о том, как однажды Крылова пригласили отужинать у сенатора А. Абакумова, но он отказывался. Говоря, что будет трапезничать дома. Однако Крылова все же уговорили, и зря, Крылов слопал все, что было на столе. Доев последний кусок, он спешно ушел, ведь дома остывала уха.

Баснописец был очень толстым, что сказалось на здоровье. Есть версия, что Крылов скончался из-за заворота кишок, но на самом деле причиной смерти считают воспаление легких.

Иван Андреевич Крылов (1769 - 1844)

Максим Горький

Алексей Пешков страдал дромоманией (любил бродяжничать) и суицидоманией. С детских лет наблюдались у Алеши безрассудные поступки и внезапные гневные вспышки. Когда он заболел оспой, и ему сказали, чтобы он не смел чесаться, он сделал наоборот, и чуть не умер.

В 20 лет у будущего писателя была уже серьезная попытка наложить на себя руки. Это подробно описано в газете «Волжский вестник» за 1887 год. После этого с Алексеем должен был побеседовать священник, чтобы объяснить суть жизни и смерти. Но Пешков к нему не пришел.

В 1892-93 гг. у Горького началась странная болезнь: боязнь, галлюцинации, лихорадка. И в последние годы жизни писателя он был очень неуравновешенным, часто плакал, тратил деньги на ненужные вещи, все забывал. Умер писатель в 69 лет от простуды.

Максим Горький (1868 —1936)

Лев Толстой

В наше время исследователи пришли к выводу. Что у писателя была аффективная эпилепсия. При ней судороги возникают после тревоги и волнений. В одном из писем современников был приведен как раз такой случай после ссоры Льва Николаевича с женой.

Припадки Льва Толстого всегда заканчивались длительной болезнью. В 1908 году он заболел настолько серьезно, что какое-то время даже был при смерти. У писателя были обмороки, спутанность сознания, слуховые галлюцинации и головокружения – что тоже является признаками эпилепсии. К тому же писатель отличался в такие моменты агрессивностью.

Лев Николаевич Толстой (1828 - 1910)

Александр Пушкин

Поэт был очень ревнив. Современники указывали, что его личности свойственная серьезная неустойчивость психики. К тому же Пушкина преследовала частая смена настроения. Все это называется биполярным расстройством.

До окончания лицея это еще не так явно проявлялось. Но потом поэт впал в состояние возбуждения, что проявлялось в посещении разных увеселений: балы, вечеринки и театры. На творчество времени не оставалось. Его друзья тревожились за будущее Пушкина.

Но его ничто не останавливало. И часто он потом недели проводил в постели, напичканный лекарствами. Но потом настала апатия: «Мною овладела хандра или, если хотите — меланхолия. Писать я не мог и разучился влюбляться».

Александр Сергеевич Пушкин (1799 - 1837)

Женившись на Гончаровой, Пушкин проявил себя как истинный ревнивец. Это было нечто сродни шизофрении: тоска порождала злость и подозрительность. Он везде видел оскорбления и подвох, вызывал на дуэли. Один из поединков унес его жизнь.

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А вы знали об этом?

Орден храмовников (тамплиеров) был сформирован в начале XII века и преследовал одну простую цель - защищать паломников, которые, после взятия в 1099 году Иерусалима, ринулись со всей Европы в Святую землю. Братья-рыцари, призванные оберегать беззащитных пилигримов, в итоге разрослись до таинственной, богатой и могущественной организации. Удивительно, но назвавшиеся Орденом бедных рыцарей Христа развили свою банковскую систему и вскоре стали крупнейшими кредиторами Европы. Не отрекаясь при этом от строгих правил кодекса, один из которых обязывал оставаться бедными до конца жизни. Эпопея с Орденом продолжалась более 170 лет, до падения Акры в 1291 году. С потерей последнего крупного оплота крестоносцы вынуждены были покинуть Святую землю и перенесли свой штаб во Францию, что и стало роковой ошибкой. Терпеть у себя под боком таких пассионариев никто бы не стал бы , особенно французский король Филипп IV Красивый, которые арестовал и казнил тамплеров, присвоив их богатства!

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