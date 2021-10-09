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6 способов успокоить ревнивого партнера

Патологическая подозрительность и потребность постоянно контролировать близкого человека — крайности, требующие особого подхода и, как правило, кардинальных решений. Но что делать, если человек, с которым вы живете, устраивает вас во всем остальном и вы не хотите его терять?

Радикальные советы вроде «Никто не смеет вам указывать» или «Бросайте его или ее немедленно» дают в основном недобросовестные консультанты или непрофессиональные советчики. Жизнь всегда сложнее и многограннее.

6 способов успокоить ревнивого партнера

Скорее всего, ваш партнер во многих отношениях достойный и прекрасный человек, с которым вам хорошо. Да и недостатки, особенности, есть у каждого из нас. Поэтому, если ревность — единственное, что омрачает отношения, имеет смысл подумать, как правильно реагировать и что лучше делать в такие моменты.

«Муж не столько ревнует, сколько беспокоится за меня. Если я поздно возвращаюсь с какого-нибудь праздника, посиделок с подругами, он не станет говорить о своих подозрениях, но обязательно приедет забрать меня. И станет дуться — не предупредила, что так задержусь» (Юля, 31 год, замужем 6 лет).

«Мы 20 лет вместе, двое детей-школьников, оба работаем, живем с бабушкой. И вот наконец-то после карантина, удаленки и вот этого всего получилось, что все они уехали, а я осталась на выходные дома одна.

На одни-единственные выходные за все время! Только я в пижамке завалилась на диван и включила кино, как началось… Он звонил раз двадцать! Не позвала ли я кого, одна ли. Серьезно, он думает, мне хотелось этот кайф себе сломать гостями?..» (Ирина, 42 года, замужем 20 лет).

«Один раз имел глупость рассказать жене, как молодые сотрудницы на корпоративе приставали к пьяному коллеге. Теперь каждый Новый год и день рождения компании — вечера тревоги и ревности. Если прихожу поздно и сильно выпил — тревожится очень и расспрашивает, не приставали ли ко мне женщины. Нет, хорошо, что она меня видит таким привлекательным, но как ее успокоить-то?» (Иван, 41 год, женат 5 лет).

«Хожу до дачи от электрички через лес. Каждый раз, когда у меня садится телефон или возвращаюсь после 22 часов, жена встречает в панике — где был, как дошел, цел ли. Чувствую себя подростком, который перед мамой отчитываться должен. Раздражает» (Сергей, 37 лет, женат 3 года).

Подобное поведение часто связано с типом привязанности, который сформировался у человека в детстве. Тут важно, как мать вела себя с ребенком с самого рождения. Чаще всего говорят о тревожной небезопасной привязанности, которая формируется, если мать ведет себя непредсказуемо, непоследовательно. Вырастая, человек не может справиться с беспокойством и негативными мыслями, если партнер исчезает из поля зрения даже на час.

Но в 2020 году в Римском университете Ла Сапиенца было проведено исследование, которое показало, что страх быть брошенным определяется еще и «незрелыми защитными механизмами». Джакомо Чокка и его коллеги опираются на психодинамическую теорию и подчеркивают, что защитные механизмы — это реакции на стрессовые ситуации.

Такие ситуации угрожают представлениям человека о себе или мире. И тогда психика включает защиту, которая бережет от душевных страданий. И если так называемые «зрелые» защитные механизмы помогают осознать свои эмоции, увидеть ситуацию объективно, то «незрелые» попросту искажают реальность.

6 способов успокоить ревнивого партнера

Ваш партнер искренне верит, что ситуация, которая кажется ему опасной, на самом деле такая и есть. И тревожная небезопасная привязанность усиливает страх и тревогу.

Исследование Джакомо Чокка и его коллег показало, что такие люди не уверены не только в отношениях, но и в собственной идентичности. Пользуясь незрелыми механизмами защиты, они скрывают от себя свои слабые места. И если вы начнете доказывать им, что они реагируют неадекватно, они направят агрессию на вас. Попросту говоря, вы «попадете под обстрел».

Профессор психологии и исследователь мозга Сьюзан Уитборн предлагает использовать эти знания, чтобы укрепить отношения. Стоит разобраться, как работает психика ревнивого партнера. Тогда проще будет найти подход к нему, перевести общение в мирное русло. Вот что рекомендует профессор Уитборн, чтобы успокоить ревнивого партнера:

1. Признайте, что источник тревоги и чувство незащищенности причиняют боль не только вам, но и партнеру. Никто по доброй воле не становится ревнивым и беспокойным.

2. Поддерживайте его или ее чувство идентичности. Говоря вслух о сильных сторонах личности близкого вам человека, вы и сами остаетесь в выигрыше. Это работает на укрепление вашей связи.

3. Проявите терпение и поддержите партнера. Сорваться и начать защищаться, либо нападать — простое решение, но никому от этого лучше не станет. Если ревность и тревога все же не отравляют вашу жизнь каждый день, постарайтесь относиться к ним мягче.

4. Помогите партнеру научиться пользоваться зрелыми защитными механизмами. Речь не идет о психотерапевтической работе или попытках «переделать» человека. Но в рамках своих возможностей вы в силах, к примеру, внести здоровый юмор в ситуацию — обратить ее в шутку, не задевая чувств любимого человека.

5. Учитесь на прошлом опыте. Попробуйте спокойно, без обвинений поговорить с партнером, обсудить, как вести себя в подобной ситуации в следующий раз.

6. Найдите способы справиться с эмоциями. Неприятно, когда вас ревнуют или слишком опекают. Но это не значит, что вам надо смириться и делать то, что велит партнер. Попробуйте обсуждать планы заранее. Придумайте правила, которые устроят обоих. Например, сколько раз можно звонить или писать, если вы на корпоративе.

Близкие отношения — это всегда дипломатия и политика. Разумный подход и любовь к партнеру помогут в трудных ситуациях.

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