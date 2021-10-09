6 способов успокоить ревнивого партнера

Патологическая подозрительность и потребность постоянно контролировать близкого человека — крайности, требующие особого подхода и, как правило, кардинальных решений. Но что делать, если человек, с которым вы живете, устраивает вас во всем остальном и вы не хотите его терять?

Радикальные советы вроде «Никто не смеет вам указывать» или «Бросайте его или ее немедленно» дают в основном недобросовестные консультанты или непрофессиональные советчики. Жизнь всегда сложнее и многограннее.

Скорее всего, ваш партнер во многих отношениях достойный и прекрасный человек, с которым вам хорошо. Да и недостатки, особенности, есть у каждого из нас. Поэтому, если ревность — единственное, что омрачает отношения, имеет смысл подумать, как правильно реагировать и что лучше делать в такие моменты.

«Муж не столько ревнует, сколько беспокоится за меня. Если я поздно возвращаюсь с какого-нибудь праздника, посиделок с подругами, он не станет говорить о своих подозрениях, но обязательно приедет забрать меня. И станет дуться — не предупредила, что так задержусь» (Юля, 31 год, замужем 6 лет).

«Мы 20 лет вместе, двое детей-школьников, оба работаем, живем с бабушкой. И вот наконец-то после карантина, удаленки и вот этого всего получилось, что все они уехали, а я осталась на выходные дома одна.

На одни-единственные выходные за все время! Только я в пижамке завалилась на диван и включила кино, как началось… Он звонил раз двадцать! Не позвала ли я кого, одна ли. Серьезно, он думает, мне хотелось этот кайф себе сломать гостями?..» (Ирина, 42 года, замужем 20 лет).

«Один раз имел глупость рассказать жене, как молодые сотрудницы на корпоративе приставали к пьяному коллеге. Теперь каждый Новый год и день рождения компании — вечера тревоги и ревности. Если прихожу поздно и сильно выпил — тревожится очень и расспрашивает, не приставали ли ко мне женщины. Нет, хорошо, что она меня видит таким привлекательным, но как ее успокоить-то?» (Иван, 41 год, женат 5 лет).

«Хожу до дачи от электрички через лес. Каждый раз, когда у меня садится телефон или возвращаюсь после 22 часов, жена встречает в панике — где был, как дошел, цел ли. Чувствую себя подростком, который перед мамой отчитываться должен. Раздражает» (Сергей, 37 лет, женат 3 года).

Подобное поведение часто связано с типом привязанности, который сформировался у человека в детстве. Тут важно, как мать вела себя с ребенком с самого рождения. Чаще всего говорят о тревожной небезопасной привязанности, которая формируется, если мать ведет себя непредсказуемо, непоследовательно. Вырастая, человек не может справиться с беспокойством и негативными мыслями, если партнер исчезает из поля зрения даже на час.

Но в 2020 году в Римском университете Ла Сапиенца было проведено исследование, которое показало, что страх быть брошенным определяется еще и «незрелыми защитными механизмами». Джакомо Чокка и его коллеги опираются на психодинамическую теорию и подчеркивают, что защитные механизмы — это реакции на стрессовые ситуации.

Такие ситуации угрожают представлениям человека о себе или мире. И тогда психика включает защиту, которая бережет от душевных страданий. И если так называемые «зрелые» защитные механизмы помогают осознать свои эмоции, увидеть ситуацию объективно, то «незрелые» попросту искажают реальность.

Ваш партнер искренне верит, что ситуация, которая кажется ему опасной, на самом деле такая и есть. И тревожная небезопасная привязанность усиливает страх и тревогу.

Исследование Джакомо Чокка и его коллег показало, что такие люди не уверены не только в отношениях, но и в собственной идентичности. Пользуясь незрелыми механизмами защиты, они скрывают от себя свои слабые места. И если вы начнете доказывать им, что они реагируют неадекватно, они направят агрессию на вас. Попросту говоря, вы «попадете под обстрел».

Профессор психологии и исследователь мозга Сьюзан Уитборн предлагает использовать эти знания, чтобы укрепить отношения. Стоит разобраться, как работает психика ревнивого партнера. Тогда проще будет найти подход к нему, перевести общение в мирное русло. Вот что рекомендует профессор Уитборн, чтобы успокоить ревнивого партнера:

1. Признайте, что источник тревоги и чувство незащищенности причиняют боль не только вам, но и партнеру. Никто по доброй воле не становится ревнивым и беспокойным.

2. Поддерживайте его или ее чувство идентичности. Говоря вслух о сильных сторонах личности близкого вам человека, вы и сами остаетесь в выигрыше. Это работает на укрепление вашей связи.

3. Проявите терпение и поддержите партнера. Сорваться и начать защищаться, либо нападать — простое решение, но никому от этого лучше не станет. Если ревность и тревога все же не отравляют вашу жизнь каждый день, постарайтесь относиться к ним мягче.

4. Помогите партнеру научиться пользоваться зрелыми защитными механизмами. Речь не идет о психотерапевтической работе или попытках «переделать» человека. Но в рамках своих возможностей вы в силах, к примеру, внести здоровый юмор в ситуацию — обратить ее в шутку, не задевая чувств любимого человека.

5. Учитесь на прошлом опыте. Попробуйте спокойно, без обвинений поговорить с партнером, обсудить, как вести себя в подобной ситуации в следующий раз.

6. Найдите способы справиться с эмоциями. Неприятно, когда вас ревнуют или слишком опекают. Но это не значит, что вам надо смириться и делать то, что велит партнер. Попробуйте обсуждать планы заранее. Придумайте правила, которые устроят обоих. Например, сколько раз можно звонить или писать, если вы на корпоративе.

Близкие отношения — это всегда дипломатия и политика. Разумный подход и любовь к партнеру помогут в трудных ситуациях.

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