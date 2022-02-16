«Женское бешенство»: какими методами в старину лечили нимфоманию

Нимфомания – это одна из разновидностей гиперсексуальности, при которой женщина никак не может насытиться интимной близостью, по сути все время находясь в поисках новых половых партнеров.

Нимфомания как она есть

С греческого языка «нимфоманка» переводится как «сумасшедшая невеста». Согласно статистике, нимфоманией страдает 1 женщина из 2,5 тысяч. Для больных этим расстройством характерна неспособность к самоконтролю, а потому и крайняя неразборчивость в связях. Для нимфоманки не важны ни внешность партнера, ни его социальный статус, ни возраст, ни время знакомства с ним.

У части пациенток признаки заболевания проявляются еще в период полового созревания, а именно в возрасте 11-14 лет. Такую нимфоманию называют врожденной. Причинами же приобретенной нимфомании, симптомы которой дают о себе знать уже во взрослой жизни, зачастую являются депрессия, насилие или гормональная дисфункция.

Бешенство матки

Иногда для обозначения гиперсексуальности у женщин используется расхожее выражение «бешенство матки». Такой диагноз ставили ненасытным в сексуальном плане женщинам еще древнегреческие лекари. Считалось, что «взбесившаяся» матка блуждает по всему организму, задевает другие органы и тем самым вызывает в них боль.

Нимфомания как психическое расстройство

Тогда лечение подобных расстройств сводилось к окуриванию больной травами, обладающими седативным эффектом.В Средневековье страдающих нимфоманией женщин признавали прислужницами дьявола. Особенно негативно к заболеванию, которое в те времена считалось обычным распутством, относилась католическая церковь. Нимфоманок, как и ведьм, инквизиция попросту сжигала на кострах.

В ХIX веке женщин, страдающих гиперсексуальностью, чаще всего помещали в психиатрические лечебницы. Одними из главных методов лечения подобных расстройств в то время были ледяные ванны, холодный душ и прохладные компрессы, которые помещали на область гениталий. Кроме того с нимфоманией боролись с помощью пиявок, кровопускания, изоляции и обездвиживания тела и конечностей (то есть ношения смирительной рубашки).

Большой вклад в изучение нимфомании внес австрийский психиатр Рихард фон Крафт Эбинг. В своем труде под названием «Половая психопатия» он подробно описал истории нескольких нимфоманок. Одна больная порой имела в день более 10 партнеров, но и этого ей казалось мало. А у другой «половая ненасытность» наблюдалась до самой смерти. Причем, умерла нимфоманка в возрасте 73 лет.

Рихард фон Крафт Эбинг считал, что нимфомания является страшной болезнью, которая зачастую заканчивается летальным исходом. Так, согласно записям психиатра, 30-летняя пациентка, внезапно заболевшая этим недугом, вскоре скончалась от истощения.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/172013-zhenskoe-beshenstvo-kak...

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