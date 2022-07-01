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Как «кокаиновая ложка» нанесла удар по репутации McDonald’s

McDonald’s известен всем как семейный бренд и его рестораны ассоциируются, в первую очередь, со счастливыми детскими лицами. Но бывали в истории компании и не слишком приятные моменты, когда торговая марка несла серьезные репутационные потери и даже оказывалась в центре скандалов. История «кокаиновой ложки» — это как раз тот случай, который руководство сети не хочет вспоминать.

Как «кокаиновая ложка» нанесла удар по репутации McDonald’s

Двери ресторанов «Макдональдс» открыты для всех. Поэтому за столиками заведений оказываются не только семейства с детьми, но и люди из самых разных слоев общества. В 1970-х годах кто-то из посетителей заметил, что фирменная ложечка для кофе из пластика, носящая в народе имя «Макспун» (англ. McSpoon) — идеально подходит для отмеривания дозы кокаина.

Та самая скандальная ложечка «макспун», полюбившаяся наркоманам                                                   

Конечно же, такое нетрадиционное использование ложек не афишировали, как и свернутые в трубочку купюры, но все тайное однажды становится явным и в дело вмешались журналисты. В 1979 году журналист Марсия Крамер опубликовала в одной из крупных газет статью о нелегальной вечеринке в одном из лофтов Нью-Йорка. Как бы между прочим было упомянуто и то, что гости активно использовали ложки из McDonald’s, чтобы отмерять нужное количество кокаина.

Публикация вызвала в обществе резонанс и вместе с другими тревожными фактами такого плана вызвала реакцию в правительстве США. В Конгрессе вскоре состоялись слушания, одним из ключевых вопросов повестки которых было ужесточение контроля за оборотом наркотических веществ.

Конгрессмены рассматривали некоторые спорные вопросы, например, стоит ли запретить продавать в США бонги и другие приспособления для употребления марихуаны. По сути, эта продукция не относится к              наркотическим веществам, но используется для их употребления и стойко с ними у всех ассоциируется. Вспомнили и про «макспун», которая в сознании миллионов американцев стала неотделима от кокаинового кайфа.

Как «кокаиновая ложка» нанесла удар по репутации McDonald’s

Сенатор Джо Байден — молодой и инициативный                                                                                           

Инициаторами прений вокруг ложечки из McDonald’s стали нынешний президент США Джо Байден, тогда еще конгрессмен и представитель Торговой ассоциации параферналии (ТАП). Присутствующим была предъявлена пластиковая ложечка и задан вопрос — с чем она у них ассоциируется и не признать ли ее таким же приспособлением для употребления наркотиков, как бонги и специальные трубки. Джойс Налепка, занимавшая тогда пост президента Национальной федерации родителей согласилась с доводами, а вскоре подтянулись и другие поборники нравственности и закона. Таким образом, «макспун» за один день из заурядного одноразового столового прибора попала в категорию сомнительных приспособлений для любителей запрещенных веществ.

Национальной федерации родителей взяла ситуацию с ложкой на контроль и ее президент встретилась с главой сети «Макдональдс» Эдвардом Шмидтом. Женщина спросила у топ-менеджера, что он может сделать для решения этой проблемы со своей стороны. Шмидт был не рад этому визиту — он заявил, что компания владеет 4 500 ресторанами по всему миру и в каждом из них используются пластиковые ложечки. Но Джойс Налепка не отступила и просто сказала управленцу:                                                                                                                     

«Меня больше интересует, сколько у вас детей. Сделайте это ради детей всей Америки».

 

Как «кокаиновая ложка» нанесла удар по репутации McDonald’s

Шмидт пообещал подумать над этим вопросом и вскоре Налепка получила письмо, в котором он пообещал в самое ближайшее время изменить дизайн ложек или заменить их на что-то другое. Свое обещание президент компании выполнил и вскоре в ресторанах сети, расположенных в США, вместо пластиковых ложечек появились хорошо знакомые всем плоские палочки для размешивания напитков.

Но на складах компании «макспуны» лежали тоннами и их нужно было куда-то девать. Их отправили в другие страны, где кокаин не был так популярен. К сожалению, это решение также провальным,так как вскоре выяснилось, что ложечками там отмеряют героин. Это продолжалось до тех пор, пока резервы одноразовых приборов не были исчерпаны и палочки не заменили ложки по всему миру.

Как «кокаиновая ложка» нанесла удар по репутации McDonald’s

Как мы видим, совершенно обычная вещь может стать запретной, если используется с криминальными целями. А еще, неудачный ребрендинг может испортить традиции с многолетней историей. 

Источник : https://bigpicture.ru/kak-kokainovaja-lozhka-nanesla-udar-po...

А вы знали об  этом?

Процедура изоляции осужденного на необитаемом острове получила именно такое название "маронинг".И это атрибут не только пиратской жизни, но  на самом деле подобные вещи случались и на вполне себе гражданских судах, и в военно-морских силах. Александр Селькирк, ставший прототипом Робинзона Крузо, тоже четыре года провел на необитаемом острове. Он так надоел капитану Стралдингу нытьем о негодной мореходности их судна, что тот его высадил на острове Мас-а-Тьерра у побережья нынешнего Чили. Селькирка спасли от одиночества четыре года спустя корабли экспедиции Вудса Роджерса. А вот посудине, с которой его списали, не повезло – она в итоге затонула почти со всем экипажем, так что недоверие боцмана к кораблю оказалось вполне о боснованным.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43237790179/ )  

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