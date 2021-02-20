Почему Красное море назвали «красным»?

Многие отдыхали в Египте и убедились на своем опыте в ярком лазурном цвете теплого и ласкового Красного моря. Откуда же пошло такое странное название, совершенно не связанное с цветом его воды?
Прежде, чем окунуться в историю, следует заметить, что Красное море - одно из самых соленых, теплых и чистых в мире. В него не впадает ни одна река, поэтому вода в Красном море особенно прозрачна и сквозь нее так хорошо видны морские обитатели.
Интересно, что одной из самых популярных гипотез о возникновении названия является биологическая - о красных водорослях, растущих у поверхности воды. Эти водоросли содержат большое количество красного пигмента, который вызывает цветение воды в период активного роста, подкрашивая ее в коричневатый цвет. Но эта теория не претендует на истинную - ведь данное явление происходит довольно редко, да и цвет воды при этом нельзя назвать красным.
Существует и другая гипотеза. Она опирается на историю, утверждая, что еще в V веке до н.э. Геродот упоминал название этого моря как "Эритейское" (с древнегреческого "эритрос" - красный). Это название произошло от имени основателя приморского города Эритраи, царя Эритра. Другим источником является труд античного географа Агатархида (II в. до н. э.) «О Красном море (Эритрейском)», по названию государства Эритрая, расположенного в те времена на побережье Красного моря.
Еще одна теория восходит к древним описаниям сторон света в Средиземноморье, которые обозначались разными цветами: зеленый - восток, белый - запад, черный - север и красный - юг. Получается, что относительно Средиземного, море на юге называли Красным, а море на севере - Черным. По этой теории Красное море названо просто из-за его местоположения по отношению к древнему средиземноморскому миру.
Источник : https://faktodrom.com/view/320
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Свежие комментарии