Почему Красное море назвали «красным»?

Многие отдыхали в Египте и убедились на своем опыте в ярком лазурном цвете теплого и ласкового Красного моря. Откуда же пошло такое странное название, совершенно не связанное с цветом его воды?

Прежде, чем окунуться в историю, следует заметить, что Красное море - одно из самых соленых, теплых и чистых в мире. В него не впадает ни одна река, поэтому вода в Красном море особенно прозрачна и сквозь нее так хорошо видны морские обитатели.