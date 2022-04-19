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Что бы вы написали на своей надгробной плите?

Что бы вы написали на своей надгробной плите?

"Я же говорил, что болен".

Первым этот вопрос задал известный психолог Эрик Берн в своей книге «Люди, которые играют в игры». По ответу можно сделать выводы об основных приоритетах в жизни вашего собеседника. Показательна также реакция на этот вопрос. Как правило, быстро и без пререканий отвечают люди, которые знают, чего хотят от жизни. Отнекиваются же те, кто не имеет ясного представления ни о самом себе, ни о своем будущем.

Кстати, перед тем как спрашивать об эпитафии посторонних, нелишним будет задать этот вопрос самому себе. Поиск ответа поможет осознать одну важную вещь: исход у всех одинаков и неизбежен, и если вы хотите, чтобы надпись на надгробии была оригинальной, то действовать надо уже сейчас.

Источник : https://test.temaretik.com/2459714293940881605/

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