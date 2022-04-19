Что бы вы написали на своей надгробной плите?

"Я же говорил, что болен".

Первым этот вопрос задал известный психолог Эрик Берн в своей книге «Люди, которые играют в игры». По ответу можно сделать выводы об основных приоритетах в жизни вашего собеседника. Показательна также реакция на этот вопрос. Как правило, быстро и без пререканий отвечают люди, которые знают, чего хотят от жизни. Отнекиваются же те, кто не имеет ясного представления ни о самом себе, ни о своем будущем.

Кстати, перед тем как спрашивать об эпитафии посторонних, нелишним будет задать этот вопрос самому себе. Поиск ответа поможет осознать одну важную вещь: исход у всех одинаков и неизбежен, и если вы хотите, чтобы надпись на надгробии была оригинальной, то действовать надо уже сейчас.

Источник : https://test.temaretik.com/2459714293940881605/

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Неожиданная причина: зачем понадобилось выселять крымских татар? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43041794790/)

Знаменитые дуэли (https://otari.mirtesen.ru/blog/43789992053/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!