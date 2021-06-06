Карл Брюллов и графиня Юлия Самойлова: история одной любви

Юлия Самойлова была для Карла Брюллова женщиной, чье значение трудно недооценить: это была Муза художника, вдохновлявшая его на создание замечательных произведений.

Коллаж. Карл Брюллов и графиня Юлия Самойлова

Юлия Самойлова - молодая, богатая и взбалмошная женщина. Вдобавок ко всему очень красивая. Она родилась в семье генерала Палена и его жены Марии ( в девичестве Скавронской). Е рождение окружено скандальной тайной.

Мать Юлии тайком обвенчалась с Паленом, так как его репутация была не безупречной, и ее родители не давали согласия на этот брак. Начались скитания по гарнизонам.

Однако после рождения дочери Мария вернулась к матери, а Пален потребовал развода. Причиной этого было обвинении Марии в связи с ее отчимом - Юлием Литтой. Пален отказался от девочки, и никогда не пытался с ней общаться.

Мария позднее вышла замуж, а так как девочка была постоянным напоминанием о еле замятом скандале, то она тоже не горела желанием видеть ее постоянно. Поэтому воспитанием Юлии занималась ее бабушка Екатерина и дедушка (или отец?) Юлий Помпеевич Литта.

Портрет графини Ю. П. Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Пачини. Карл Брюллов.

Девочка росла в роскоши, с детских лет привыкла получать все, чего только желала ее душа.

В 15 лет она стала фрейлиной вдовствующей императрицы Марии Федоровны, и началась бурная светская жизнь.

Ей было 22 года, когда императрица сосватала ее за графа Николаю Самойлову. Николай, красивейшего молодого человека своего времени, финансовое положение которого было критичным. Юлия была очарована женихом, но счастливой пары из них не получилось. И вскоре они расстались.

Вокруг нее всегда было множество поклонников. И она не стремилась соблюдать приличия - по большому делу, ей было все равно, что о ней ползут разные слухи.

Карл Брюллов был один из талантливейших художников своего времени. Его предки были выходцами из Франции, и первоначально их фамилия звучала как "Брюлло".

Автопортрет. Карл Брюллов.

Карлу было 10 лет, когда он поступил учиться в Академию художеств, закончил которую он с золотой медалью. Это давало ему право на пенсионерскую поездку за границу. Но именно в тот год средств на поездку у Академии не оказалось.

Но в Европу Карл все же поехал, "Общество поощрения русских художников" направило туда его и его брата Александра. Условием было, что братья поменяют фамилию на Брюлловы - иначе какие же они русские художники?!

Впервые Юлию Самойлову увидел художник в Италии, на балу. Они перекинулись всего несколькими фразами - и он уже был ее страстным поклонником. Любовь вспыхнула мгновенно.

Вместе он путешествовали по Италии, бродили по руинам Помпеи...

В это время и возникло у художника непреодолимое желание написать свое знаменитое полотно "Последний день Помпеи" .

Последний день Помпеи. Карл Брюллов.

А графиня позировала ему. И ее Карл Брюллов запечатлел на картине целых три раза!

С нее написаны женщина с кувшином над головой, (которая стоит возле самого художника!- Брюллов все-таки добился своего - на полотне они вместе навеки...), женщина, обнимающая дочерей (в левом нижнем углу картины) и разбившаяся насмерть женщина (в центре картины).

Всю жизнь он любил ее. И хотя она была рядом, но ему не принадлежала, так как считала, что настоящая любовь должна быть свободной. И верность ему она не хранила. Он с ума сходил от ревности - ее же это только забавляло...

"Последний день Помпеи" имела грандиозный успех.

Позднее художника вызвали в Петербург. Когда он принял решение вернуться, Юлия пожелала счастья. А удержать даже не пыталась.

Фрагмент картины Последний день Помпеи, где воплощены образы Юлии Самойловой и Карла Брюллова

В 1838 году Карл Брюллов влюбился в 18-летнюю Эмили Тимм, и сразу женился на ней. А через месяц порвал все отношения с ней, подав документы на развод.

Родные Эмили во всем обвиняли Карла - что он избивал молодую жену, заставлял делать разные непотребные вещи, к которым привык за границей... Многие отвернулись от художника в этот тяжелый период времени.

А дело было в другом. Вернувшись однажды в свой дом раньше времени, он застал Эмили в постели с ее отцом... Карл думал, что не переживет такого позора.

Жить ему не хотелось. Пытался он погрузиться в творчество - но и это не спасало...

В это время снова возникла Юлия. Она приехала в Петербург по делам наследства, и вихрем ворвалась в его жизнь. Юлия провела с ним несколько дней - но за это время сумела вновь вдохнуть в него жизнь, он снова захотел творить.

Спустя несколько дней она уехала.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/karl-bryullov-i-grafinya-yuliy...

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