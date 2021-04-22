Отряд самоубийц Сталина: почему большевики массово сводили счеты с жизнью

Наверное каждый человек на постсоветском пространстве слышал что-нибудь о сталинских репрессиях 1930-х годов. Однако немногие знают, что на это же время пришлось еще одно трагическое явление: по коммунистической партии прокатилась волна самоубийств.

От чего же члены партийной верхушки вдруг начали сводить счеты с жизнью? Давайте разбираться.

XIV партконференция, апрель, 1925 год. Справа от Сталина – нарком просвещения Украины Николай Скрипник, который покончил с собой в 1933 году

Каждый восьмой

Историк Михаил Комар приводит партийные статистические документы, из которых следует, что в первом квартале 1925 года:

Каждый восьмой из скончавшихся большевиков свёл счёты с жизнью! Материалы переписи населения 1926 года констатируют, что 7% от общего числа самоубийств пришлось опять же на, казалось бы, привилегированную часть населения — коммунистов

Также Комар отмечает, что многие коммунисты начали разочаровываться в советской действительности и больше думать о том, что новый строй не стоил всех жестокостей, которые они творили в период Гражданской войны. В подтверждение приводится работа партийно-врачебной комиссии в Алтайском крае, где у 76,4% партноменклатуры наблюдалась неврастения.

Клуб самоубийц имени Сталина

Однако, разочарование в системе не всегда было причиной суицида. Зачастую самоубийцы оставались до последнего верны партии. Они совершали так называемые «альтруистические» самоубийства, то есть убивали себя ради высших целей. Одним из таких «альтруистов» был видный грузинский большевик, секретарь Магнитогорского горкома партии Виссарион Ломинадзе. В январе 1935-го его вызвали к начальству, и он покончил с собой, опасаясь ареста. В предсмертной записке Ломинадзе написал, что умирает «с полной верой в победу нашего дела».

Михаил Томский, Виссарион Ломинадзе и Вениамин Фурер были одними из немногих высокопоставленных партийных самоубийц

Похожая история приключилась с бывшим главой советских профсоюзов Михаилом Томским. Он покончил с собой в самый разгар первого большого суда над над Зиновьевым, Каменевым и другими старыми большевиками, которых обвиняли в убийстве Кирова.

Томский оставил предсмертное письмо на имя Сталина, в котором заверял вождя в своей преданности, Зиновьева и Каменева называл «подлой бандой». Видимо суицид был для Томского единственным способом обелить свое имя и не попасть под репрессии.

Наконец, хочу привести очень показательное предсмертное письмо Вениамина Фурера. В 1935 году его перевели из украинской Горловки в Москву на высокую должность. Оказавшись внутри партийной верхушки, Фурер вскоре развил манию преследования:

Я откровенно признаюсь, что я боюсь такой смерти, которой нужно самому помогать. … Но еще больше я боюсь потерять доверие нашей партии. … И вот уж 10 дней на меня надвинулось холодное, безумное ощущение, что я могу хоть немножко быть поколебленным в доверии партии. … Мне стало казаться, что любая из этих гадин, стараясь выпутаться и вконец изолгавшись, может выпустить и на меня несколько капелек бешеной слюны. … Иосиф Виссарионович, поймите меня по-отечески, и поверьте, пожалуйста, что если я умираю как безумный, быть может, просто как дурак, одержимый безумной манией, но не как лгун

Отчасти, Фурер был прав: на него точил зуб Хрущев. После смерти Фурера он утверждал, что тот убил себя, чтобы скрыть улики своей преступной работы.

Что об этом думал Сталин

Хотя каждый второй самоубийца клялся в верности Сталину, сам вождь от такого тренда был не в восторге. В декабре 1936 года на пленуме ЦК он пофамильно вспомнил всех суицидников и вынес им такую характеристику:

Вот вам одно из самых последних, острых и самых лёгких средств, которым перед смертью, уходя из этого мира, можно последний раз плюнуть на партию, обмануть партию

Так Сталин дал понять, что самоубийства он расценивает как акты неповиновения и предательства. В таком свете неудивительно, что семьи многих самоубийц впоследствии были репрессированы.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/otryad-samoubijc-stalina-poche...

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