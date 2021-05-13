Почему Билл Гейтс расстался с женой после 27 лет брака

Билл и Мелинда Гейтс прожили вместе более четверти века и многим казались олицетворением гармоничного крепкого союза двух равных людей. Объявление о расставании супругов стало для множества людей шоком, таблоиды сразу же предположили: этот развод может стать одним из самых дорогих в мире.

Билл и Мелинда Гейтс стараются сохранять спокойствие и никак не комментировать происходящее, а общественность обсуждает причины, приведшие к краху известной семьи.

Как всё начиналось



Билл и Мелинда Гейтс в молодости.



Билл и Мелинда Гейтс всегда с удовольствием делились историей своего знакомства, состоявшегося, когда девушка оказалась на должности менеджера по продуктам в Microsoft. Впрочем, первая встреча ни к чему особенному не привела. Случился вялотекущий роман, который и Билл, и Мелинда считали совершенно ни к чему не обязывающим. При этом Билл Гейтс, помимо Мелинды, был увлечён исключительно работой, а вот девушка не без удовольствия проводила время с другими поклонниками.



И всё же взаимное притяжение их не отпускало, и спустя год оба отчётливо понимали, что у них есть всего два варианта развития событий. Им стоило либо разорвать отношения в один миг, либо отправляться вместе к алтарю. Билл Гейтс, как прагматик, даже составил список всех плюсов и минусов женитьбы.



Билл и Мелинда Гейтс.



А после того, как они оба приняли важное для себя решение, брак Билла и Мелинды Гейтс казался нерушимым. Несмотря на то, что в жизни супругов бывали непростые времена, они всегда оставались вместе. А Мелинда даже делилась секретами своего крепкого брака всего пару лет назад. Она признавалась: ей иногда приходили в голову мысли о разводе, но семья сохранялась благодаря взаимному терпению и умению закрывать глаза на небольшие промахи второй половинки.







Билл и Мелинда Гейтс с детьми.



Шаг за шагом супруги учились быть равноправными как в браке, тек и в работе, преодолевали дисбаланс между семьёй и делами, а совместная работа в общем Фонде сблизила их и научила находить компромиссы. Мелинда писала в своих мемуарах, как она смогла отстоять свои права в семье, приучив супруга и детей помогать ей на кухне после окончания семейного обеда или ужина и относиться к её функциям жены и матери с огромным уважением. И Билл Гейтс со временем принял позицию жены. По крайнем мере, со стороны их брак выглядел вполне гармоничным.

Возможные причины



Билл и Мелинда Гейтс.



Возможно, их семья только казалась крепкой, а сейчас, когда младшей дочери пары Фиби Адель уже исполнилось 18 лет, они могут оформить развод с наименьшими потерями. Но что могло привести к краху этого брака?



Таблоиды выдвигают многочисленные версии, по которым пара приняла решение о расставании. И на первом месте стоят разногласия из-за работы. С тех пор, как Билл Гейтс покинул совет директоров корпорации Microsoft, он стал гораздо больше времени уделять работе их с Мелиндой Фонда, которым до этого почти полностью управляла супруга. Амбиции обоих могли повлиять на совместное сосуществование Билла и Мелинды, а в условиях пандемии они оказались вынуждены проводить всё время вместе и не смогли найти компромисс между работой и совместной жизнью.







Билл и Мелинда Гейтс.



На втором месте стоит предположение о тайном романе Мелинды Гейтс, ведь бракоразводный процесс инициирован по её инициативе, а муж лишь поддержал её решение. Кстати, ещё до объявления о разводе супруги заключили договор о раздельном проживании.



Несмотря на то, что никаких доказательств наличия романа у Мелинды Гейтс нет, некоторые источники продолжают настаивать на этой версии, упоминая в том числе и то время, когда будущие супруги только выстраивали свои отношения, и Мелинда встречалась с другими мужчинами, в то время как Билл был занят работой.



Билл и Мелинда Гейтс.



А один из источников и вовсе выдвинул версию о том, что между Мелиндой и Биллом существовала договорённость, согласно которой Билл имел право раз в год проводить уик-энд со своей бывшей пассией. И якобы жена его в этом даже поощряла.



Существует ещё и третья версия, согласно которой Мелинда Гейтс подала на развод ради детей. Как известно, Билл Гейтс собирается всё свое состояние пустить на благотворительности, и детям в этом случае не достаётся ничего, кроме 10 миллионов долларов на троих. По мнению предпринимателя, все его наследники должны сами чего-то добиться в жизни, а его деньги могут принести пользу нуждающимся. Дети как будто бы не собирались оспаривать решение отца.







Билл и Мелинда Гейтс с детьми.



А вот Мелинда Гейтс могла озаботиться проблемами наследства для детей и инициировать развод ради того, чтобы получить часть денег и передать их затем наследникам. Противники этой версии утверждают, будто ещё до брака супруги обговорили возможность пожертвования денег на благотворительность. При этом Мелинда поддержала идею супруга ещё до того, как на свет появился их старший ребёнок.



Кстати, в пользу этой версии играет одна немаловажная деталь. По мнению источника, имя которого не раскрывается, дети супругов крайне обижены на отца. Свои комментарии, касающиеся развода родителей, дала пока что только старшая дочь супругов 25-летняя Дженнифер, сообщившая о трудных для семьи последних месяцах. Но подобности Дженифер не сообщала, а все остальные члены семьи сохраняют молчание.

Источник : https://spletnik.temaretik.com/2212878622213015829/

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