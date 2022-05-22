Интересные географические факты о США                                                                                                                                                        

Многие из нас знают основы географии США — 50 штатов, их столицы (по крайней мере, большинство из них) и некоторые водные пути, — но оказывается, что в США можно узнать гораздо больше о географии, чего мы никогда не знали.



1.

Аляска — самый восточный, самый северный и самый западный штат США





Отчасти интуитивно понятно определить Аляску как самый северный и самый западный штат США. Аляска, занимающая площадь почти 1 718 000 км², является крупнейшим штатом страны и расположена в самой крайней северо-западной части Северной Америки. Барроу, также известный как Уткягвик, является самым северным городом, а Алеутские острова уходят далеко в Берингово море. Что не так очевидно, так это то, что Аляска также является домом для самой восточной точки Америки. Алеутские острова расположены далеко от Аляски в Восточном полушарии, что делает ее самым восточным штатом. Меридианная линия 180 градусов проходит через Алеутские острова. Среди островов, попадающих в восточное полушарие, — Семисопочный, где расположены различные вулканические формы рельефа, и остров Атту, континент, на который Япония вторглась во время Второй мировой войны.

2.

В Калифорнии больше людей, чем во всей Канаде





По данным Бюро переписи населения США, население Калифорнии в июле 2019 года составляло более 39,5 миллиона человек.

3.

При увеличении на 6,1% по сравнению с 2010 годом количество людей в штате в январе 2021 года было вполне сопоставимо с показателем 2019 года. В Канаде на конец 2020 года население страны составляло чуть более 38 миллионов человек. В Канаде есть модель в реальном времени, которая обновляет демографическую информацию и демонстрирует постоянный рост ее населения.

Гора на Гавайях выше Эвереста





Технически Эверест — не самая высокая гора в мире. Это различие принадлежит Мауна-Кеа на Гавайях. Мауна-Кеа, как неактивный вулкан, составляет примерно 10210 метров от морского дна до его пика. Гора Эверест, самая высокая точка на Земле, имеет высоту 8 849 м.

4.

Более 40 зданий в Нью-Йорке имеют свои почтовые индексы





По состоянию на март 2019 года у 41 здания в Нью-Йорке были свои почтовые индексы. По словам представителя Почтовой службы США, Ксавьера Эрнандеса, уникальные почтовые индексы иногда назначаются в зависимости от объема почты по определенному адресу — и только тогда, когда ZIP + 4 не удовлетворяет требованиям доставки, распространения и клиентов.

5.

Монови, штат Северная Каролина, (все еще) имеет одного жителя





До переписи 2020 года в Монови, штат Северная Каролина, был только один житель — Элси Эйлер. Эйлер была единственным человеком, живущим в Монови с 2004 года, когда скончался ее муж Руди. В течение 16 лет Эйлер была мэром, городским служащим, библиотекарем и всем остальным. Эйлер, хозяйка городской таверны, даже выдала себе лицензию на продажу спиртных напитков.

6.

По мнению жителей Монтаны, в их штате самая короткая река в мире





Пересекая путь от Гигант-Спрингс до реки Миссури, река Роу в Монтане имеет протяженность всего 60 м. и считается самой короткой рекой в мире.

7.

Только в одной столице штата США нет Макдональдса





Город Монтпилиер, штат Вирджиния, стал предметом гордости. Это единственная столица штата в США, в черте города которой нет McDonald’s.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2484329350257183717/

А вы знали об этом?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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