Блаженная матушка Сепфора: пример духовного подвига и наставления

Схимонахиня Сепфора известна миру как старица, снискавшая почтение своей прозорливостью и мудростью. Её духовными наставлениями пользуются иноки и миряне. В Оптиной пустыне для монахов советы стали руководством к духовному подвигу. Отношение к горнему миру и наставления глубоко тронули меня, даже воцерковлённую женщину. К примеру, что надо правильно креститься, читать Библию, знать тропарь своему святому покровителю. Обо всём этом в статье. Прочитав житие и советы, надеюсь, вы тоже подниметесь на новую ступеньку духовности.

Праведная матушка Сепфора для многих людей пример для подражания в нестяжательстве, послушничестве, добродетели. Прожила 102 года, пережив все войны, советское богоборческое время и застала начало возрождения православия в стране. Все эти годы хранила традиции старинного благочестия, которые были распространены в царской России. Её житие и пророчества стали для меня, как и для многих православных христиан, настольной книгой.

ЖИТИЕ СЕПФОРЫ

ДЕТСТВО

Родилась молитвенница в 1896 году в селе Глухово на Тамбовщине. Родители назвали дочку Дарьей. Помимо неё, в семье было ещё 12 детей. Только выжило из них всего трое: Даша, а также её два брата Павел и Василий, которых ждала печальная участь.

Оба рано ушли из жизни. Одного убили на войне 1914 года, другого – во время раскулачивания.

Традиции старинного благочестия схимонахиня Сепфора впитала с молоком матери. Семьёй ходили в храм. Когда девочке исполнилось 7 лет, дед Алексей привёз со святого места чётки.

Девочку кругом окружали монахи по линии обоих родителей. В Покровской церкви села Глухово монахини научили её шить, а во время рукоделия возносить Господу молитвенное прошение «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную»…

ЗАМУЖЕСТВО

В 20 лет Дарья вышла замуж за местного парня Димитрия Шнякина. Через год у молодожёнов появился на свет первенец — девочка Александра, пошли погодки: сын Владимир, который умер в младенчестве, Господь послал супругам ещё дочь Параскеву.

В 1933 для семьи наступили тяжёлые времена. Прямо перед раскулачиванием глава семейства уехал в Болохово, чтобы там подзаработать и обосноваться. То, что произошло в его отсутствие, он узнал потом. Советские власти разрушили дом, выгнав мать с детьми на улицу.

Приютила бедолаг вдова Агафья, только на этом беды семьи не закончились. Есть было нечего. Питались травой, которую срывали прямо у дома. Из картошки и щепотки муки пекли хлеб. Мать трудилась портнихой, за труд получала гроши. Радостью было, когда заказчики сверх оплаты давали продукты. Не гнушались стоять у паперти с протянутой рукой. Сложнее было зимой, когда избу было нечем топить. Дров и соломы не давали, сами собирали хворост в лесу и засохшие подсолнухи в поле.

Семья пережила Великую Отечественную войну, а в 1950 потеряла кормильца. Благо, что дочери выросли и пошли работать, стали подмогой для матери.

В это время семья жила уже в Киреевске. Благочестивые члены семьи ходили в местную церковь, но к самой Дарье по-особому относились местные жители. Её звали матушкой и спрашивали у неё в трудных ситуациях совета. Дома она с дочками читала акафисты, а каждая по отдельности в уединении – молитвенное правило.

ПРОРОЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ

Однажды она увидела над собой образы ангелов. Они кружили и надевали на неё монашеское облачение. Дарья поняла, что видение пострига неслучайно. Чтобы убедиться в необходимости духовного подвига, поехала в Лавру. На исповеди будущая старица поделилась увиденным.

НАЧАЛО ИНОЧЕСКОГО ПУТИ

Её догадки подтвердились, затем в Троице-Сергиевой Лавре её благословили на монашеское служение. Через некоторое время состоялось пострижение. В 1967 её нарекли Досифеей.

Поселилась монахиня у дочери, тогда ещё в Загорске, рядом с обителью. И здесь у старицы появились духовные чада. Молва о пророчице дошла и сюда. А она принимала всех и давала наставления, оберегала от неправильных поступков. И вот что удивительно, порой цитировала наизусть наставления святых отцов. Духовным чадам советовала выписывать ценные советы, чтобы легче запомнить.

Каждая молитва для неё была особым невидимым разговором с Богом. Некоторые из них она читала наизусть.

СХИМА

В 1989 г. монахиню постригли в схиму. Всё больше теперь Сепфоре хотелось безмолвия, уединения, настоящей монашеской жизни, отшельничества. Цель – служение Спасителю. Мирская жизнь тяготила невесту Христову. Она молилась Богородице, чтобы завершить земной путь в обители. Во сне ей Пречистая Дева явилась и сказала: «Ты в миру не умрёшь, ты умрёшь в Клыково».

Через 4 года после принятия схимы весной матушка совершила паломничество в Оптину. В обители услышала о восстановлении православной старинной жемчужины в Клыково и познакомилась с послушником Сергеем, будущим настоятелем церкви иеромонахом Михаилом.

ПРОРОЧЕСТВА СЕПФОРЫ

Позже он опишет встречу: «Я вышел из Введенского храма и услышал восклицания: «Старица идёт, старица идёт! Пойдем, возьмём благословение!» Послушник, как и все, взял благословение, а она его давай спрашивать, что он тут делает. А потом улыбнулась, словно знала наперёд, какой путь ждёт будущего инока, добавила: «А пока бегай, бегай!»

Клыково, Козельск и Шамордино расположены на берегу реки Сирены. В 1992 году началось восстановление храма в Клыково, там же началось обустройство Архиерейского подворья. Иноки Оптины принялись за дело. Здесь принял священнический сан послушник Сергей, став Михаилом. Сама же Сепфора поселилась здесь лишь в 1996 году.

Однажды отец Михаил в расстроенных чувствах пожаловался схимнице об отсутствии средств на восстановительные работы в храме. Старица успокоила пастыря: «Не печальтесь. Всё будет: и колокола, и домиков настроите, и забор сделаете…»

При жизни схимонахиня Сепфора пророчествовала. Она предсказывала людям будущее, но больше всего учила христианскому благочестию и осмыслению своих деяний. К примеру, наставляла, как подавать милостыню. Ругала за просьбы о «пожертвовании». Правильно говорить «сотворите святую милостыню». Свое наставление подтверждала словами Священного писания, где Господь сказал: «Милости хочу, а не жертвы» (Мф. 12, 7).

Схимонахиня сдерживала себя в еде. За три дня до причастия питалась просфорами, запивая их водой. После принятия святых христовых тайн продолжала держать монастырский пост три дня, уединялась и возносила свои молитвенные прошения Богу.

Ещё один интересный эпизод жития Сепфоры связан с благословением на поездки по святым местам. Она нечасто приветствовала паломничество на дальние расстояния, предупреждала, что вдалеке от дома можно потерять многое.

Знала старица и время своей кончины. Делилась тем, что во время молитвы к ней являлись близкие люди, которые давно умерли. Они звали с собой, но рано было ей уйти из бренного мира. Однажды явились ангелы, но она сложила руки на груди, как во время причастия. Жестом показала, что не отдаст душу. Ангелы дали обещание вернуться через 4 месяца.

МОЛИТВА СЕПФОРЫ

Перед уходом в мир иной молитвенница тяжело болела. Сестриц по обители наставляла быть борцами, а она за всех будет молиться. Оставила схимонахиня после себя и короткую, но сильную молитву: «Господи, утверди сердце моё по Тебе горети!»

12 мая 1997 г. матушку парализовало: сначала одну сторону, потом другую. Она тяжело дышала. Священнослужители читали Канон на исход души по очереди. При чтении псалома 50 на словах «да возложат на алтарь Твои тельцы» старица три раза вздохнула и отдала душу Всевышнему.

Отпевание схимонахини совершил схиигумен Илья вместе с иноками Оптиной пустыни. Последним местом упокоении матушки стал некрополь рядом с Никольским храмом. Рядом с могилой Сепфоры находится братские могилы.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ СТАРИЦЫ

Житие схимонахини Сепфоры – это пример духовного подвига, борьбы со страстями и немощами. Её советы до сих пор помогают людям преодолевать трудности и стремиться к спасению души.

Не ругайте детей. Они — словно воск, из которого можно лепить, что захочешь. Не ропщите на мужа, а смиритесь и не упрекайте его в недостатках. Чаще обращайтесь к святым. Если в доме висит икона, то надо знать житие святого и тропарь. В противном случае образ станет картиной. Поменьше болтайте. При чтении Священного писания обращайте внимание, кто написал текст, вчитывайтесь в каждое слово. Креститесь благовейно. Бесы смеются, когда люди небрежно накладывают крестное знамение. Махание рукой – это не защита.

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А вы знали об этом?

Как-то Алексей Николаевич Толстой, работая над своим романом «Петр Первый» , принес Сталину документ, а именно некое письмо, которое явно свидетельствовало о том, что Петр I по своему происхождению — вовсе не русский, как считалось ранее, а грузин! Примечательно, но Сталин столь необычному инциденту нисколько не удивился. Более того, после ознакомления с документами попросил Толстого сей факт утаить, дабы не давать ему возможности стать публичным, аргументировав свое желание достаточно просто: «Оставим им хоть одного «русского», которым они могут гордиться!».

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