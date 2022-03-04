Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Из инфекционного отделения больницы сбежали пятеро больных дизентерией. Полиции и врачам удалось быстро найти беглецов по горячим следам!

Лето. Жара. Пляж. По пляжу идет супермен и заглядывает девушкам в лифчик . — Это не Париж. Около второй: — И это не Париж. Возле третьей: — А уж это совсем не Париж! Та злобно встает, подходит к нему, оттягивает резинку плавок, заглядывает и говорит: — И вот такой антенной ты хочешь поймать Париж?





Женщина приходит к врачу и жалуется на хроническую усталость. Врач спрашивает: — С какой регулярностью вы ведёте половую жизнь? — Три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.— Вам следует сократить половые контакты до двух раз в неделю — можно исключить среду, например. — Нет, доктор, среду никак нельзя: это единственный день, когда я занимаюсь сексом с мужем !





Гинеколог на работе ведёт приём пациентки в кресле. В это время по мобильному звонит друг: - Серёга, я забыл как к тебе приехать, я уже еду. - Едешь по главной дороге до клумбы - отвечает гинеколог, машинально проводя пальцем вниз по животу пациентки, объезжаешь клумбу и резко заезжаешь во двор.В это время гинеколог слышит глухой стон пациентки и испуганно спрашивает - Вам плохо? - О , нет, доктор, только можно ещё раз вокруг клумбы медленно проехать?









Муж и жена в постели. Он начинает рукой гладить её плечи, затем ощупывает грудь. Она начинает томно вздыхать. Его рука опускается ниже. Он водит рукой по её животу, проходит линию бедра и… убирает руку Жена: — Сёма! Почему ты остановился? — Я нашел таки пульт от телевизора!