25 интересностей обо всем на свете

Мир полон интересностей, и в нем еще столько всего неизведанного. Знаете ли вы, что с фантастикой можно встретиться не только в фильмах, книгах, играх, но и в обычной жизни? Некоторые вещи, которые происходят на планете каждый день, поистине невообразимы и кажутся чей-то безумной придумкой, но на деле они правдивы и вполне реальны. Миру есть чем нас удивить.

1.

Жаб использовали как тест на беременность



До 1960-х годов в Европе беременность определяли, отправляя анализ урины женщины в специализированную британскую лабораторию. Затем образцы урины вводили в жабу. Ученые проверяли жабу через пару часов если она откладывала икру, то женщина была беременна.

2.

Китай запретил киношные путешествия во времени



В 2011 году китайское правительство запретило фильмы или шоу, в которых показываются путешествия во времени. Такие фильмы, согласно коммунистическому режиму Китая, это явление недопустимо и искажает исторические факты.

3.

Некоторые черепахи используют задний проход для дыхания



Клоакальное дыхание так описывают этот феномен ученые. Это происходит во время зимней спячки. Черепахи дышат через мягкое место, тем самым всасывая кислород через воду клетками в стенках заднего прохода.

4.

Ученые говорят, что черепахи так лучше выживают в холодное время года.

Самая короткая война в истории длилась чуть больше 38 минут



27 августа 1896 года между Англией и Занзибаром вспыхнула война. Она началась после революционного переворота в султанате, и продлилась от 38 до 45 минут. В ходе конфликта погибло 570 занзибарцев, а в британской армии был ранен лишь один солдат.

5.

Табачная дымовая клизма спасала жизни



В 18 веке табачные клизмы с дымом считали живительным средством в частности, для захлебнувшихся водой пациентов. Врачи реанимировали пострадавших, с помощью клизмы вдувая табачный дым им в горло и задний проход предполагалось, что такая техника стимулирует легкие, тем самым приводя в сознание.

6.

На Сатурне и Юпитере идут дожди из алмазов



Метеорологические данные NASA с Юпитера и Сатурна показали, что они содержат большие объемы углерода в его кристаллической форме. Разряды молний во время бурь превращают метан в углерод. Во время падения тот твердеет, превращаясь в глыбы графита, а спустя тысячи км полета, глыбы становятся алмазами.

7.

Однажды сенатором Рима стал конь



Был такой римский император Калигула, и больше всего он прославился своим безумием. Историки описывали его как крайне жестокого и неуравновешенного человека. Например, однажды безумный император в сердцах решил назначить своего любимого коня по кличке Инцитат сенатором.

8.

Одна женщина может определить болезнь Паркинсона по запаху



Жительница Великобритании по имени Джой Милн способна диагностировать болезнь Паркинсона по запаху еще до того, как появятся первые проявления болезни. Женщина даже помогала исследователям разработать неинвазивный тест на определение недуга.

9.

Парк юрского периода с технической стороны порнофильм



Парк юрского периода классический приключенческий фильм 1993 года для всей семьи. Но если вы не знали, он не такой невинный, как кажется. Звуки, которые в ленте издают динозавры это запись спаривающихся черепах. Звукорежиссер Гэри Райдстром однажды пошутил, что если бы люди знали, откуда взялись звуки Парка юрского периода, фильм бы запретили для детей.

10.

Вашей слюной можно заполнить два бассейна



Среднестатистический человек выделяет примерно 2 литра слюны в день. Если вы проживете от 80 до 85 лет, то произведете достаточно слюны, чтобы наполнить ей целых два бассейна.

11.

У осьминога три сердца



Осьминоги настоящие инопланетяне. У них есть три сердца: два из них доставляют кровь в жабры, а третье снабжает кровью все тело. Это еще не все: у этих пришельцев девять мозгов и синяя кровь.

12.

Клеопатра не была египтянкой



Клеопатра одна из самых известных женщин в египетской истории. Но знали ли вы, что по своему происхождению она не была египтянкой? Клеопатра была гречанкой, а ее родным языком был койне греческий язык эллинистической эпохи.

13.

У коров есть лучшие друзья



Команда ученых из британского Университета Нортгемптона провели исследование и выяснили, что коровы способны заводить лучших друзей. Животные чувствовали себя гораздо спокойнее рядом с коровами, которых знали дольше, чем с теми, которых до эксперимента не встречали. Рядом с друзьями частота их сердцебиения была намного ниже, и они испытывали меньше стресса.

14.

У коров есть и свои территориальные акценты



Коровье мычание отличается по звучанию в зависимости от географического происхождения определенного животного. В 2006 году было проведено исследование, во время которого фермеры с разных регионов выявили, что их коровы мычат по-разному.

15.

Новорожденные не могут плакать слезами



Новорожденные дети не могут плакать в полном смысле этого слова со слезами. Первую слезу маленькие люди пускают в возрасте от 1 до 3 месяцев. Новорожденные же малыши кричат лишь для того, чтобы пожаловаться на что-то или привлечь внимание родителя.

16.

Пчелы могут распознать бомбы



Мало того, что пчелы способны выявлять рак до его смертельных для человека стадий, что уже доказано, эти удивительные существа также могут чувствовать и помогать находить взрывчатые вещества.

17.

Наш мозг единственный в природе, способный сжиматься



Человеческий мозг единственный в природе мозг, который с возрастом уменьшается в размере. Короче говоря, люди единственные существа, которые по мере старения становятся глупее.

18.

Бананы, продающиеся в магазинах не совсем настоящие



Бананы, которые выращивают для продажи, не имеют семян другими словами, это практически искусственные мутанты, созданные для потребления в пищу. Если хотите увидеть настоящий банан, его придется вырастить из семени. Он будет выглядеть совсем не так, каким мы привыкли его видеть.

19.

Самым высокооплачиваемым артистом 19 века был артист, развлекающий толпу пуканьем



Французский артист Ле Петоман был метеористом или грубо говоря, испускал газы в музыкальной манере. Он был настолько популярен в Париже, что зарабатывал больше легендарных деятелей искусства, например, Пабло Пикассо и Марселя Пруста. Ле Петоман был звездой кабаре Мулен Руж, и объездил с выступлениями почти весь мир, развлекая публику около 20 лет.

20.

Самый большой промежуток времени между рождением близнецов 87 дней



Жительница Ирландии Мария Джонс-Эллиот вынашивала близняшек, и была на сроке всего 23 недель, когда родила первую дочь 1 июня 2012 года. Малышка Эми чудом выжила, родившись весом около 500 граммов. Вторая близняшка, Кэти, осталась в утробе матери, и появилась на свет 27 августа того же года, спустя 3 месяца. Разница между рождением близняшек составила рекордные 87 дней.

21.

Сталин использовал фотошоп еще до того, как это стало мейнстримом



Сталин любил фотографии. Настолько, что даже начал обрабатывать их, когда фотошопа и в помине не было. Советский лидер часто убирал со своих снимков умерших людей или тех, кого позже исключали из Коммунистической партии.

22.

Высокие каблуки изначально создали для мужчин



В 10 веке каблуки впервые в истории надели персидские наездники. По словам сотрудницы музея истории обуви Bata Shoe Museum Элизабет Земмельхак, когда наездники приподнимались на стременах седла, каблук помогал им сохранять баланс во время стрельбы из лука.

23.

Если вы съедите печень полярного медведя, это приведет к смерти



Если человек съест от 30 до 90 граммов печени полярного медведя, есть большой риск смертельного отравления. Этот орган белого медведя содержит высокие дозы ретинола такая концентрация губительна для человека. Наш организм получит смертельное количество витамина А.

24.

Одна стюардесса пережила падение с высоты 10 тысяч метров



Сербка Весна Вулович настоящая супергероиня. Она является обладательницей мирового рекорда высоты для выживших при свободном падении без парашюта. Бортпроводница Вулович была единственной, кто пережил крушение самолета JAT Airways 1972 года. Она упала с высоты почти 10 тысяч метров, и чудом выжила.

25.

Существует вид рыбы, которая живет на суше



Двоякодышащие (lungfish) древняя группа рыб, которая может жить вне воды в течение почти неограниченного периода. Сложный дыхательный механизм из двух пузырей, открывающихся на брюшной стороне пищевода, позволяет этим рыбам выживать в обеднённых кислородом водоёмах и даже в самое засушливое время года.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2412478342161238758/

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