Простая задача, которую не могут решить 50% опрошенных

Свободную минутку можно занять чем угодно: проверить почту, полистать ленту или пробежаться взглядом по последним новостям.

А вот если вы предпочитаете экзотику в виде математических и логических задач, то, почему бы и нет, можно и их порешать.

Думаете, что ответ $1? Подумайте еще раз, ясно определив метод, с помощью которого вы нашли ответ. Итак, ответим стоимость мяча как х, а биты — как х+1. В итоге у нас получается несложное уравнение х + (х + 1) = $ 1,10

Решение для Х должно дать вам значение 0,05, то есть шар стоит $ 0,05. Если цена биты на доллар больше, то она должна стоить $1,05. Возможно ли это? Поместим эти цифры в заданное уравнение 0,5 + (0,5 + 1) = $ 1,10. Решение правильное.

Многие ошибочно полагают, что мяч стоит 10 центов. Этот ответ на самом деле противоречит условии задачи, если мяч стоит 10 центов, а бита — на $ 1 больше, то общая сумма составит $ 1,20.

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А вы знали об этом?

3 марта 1876 года поле в округе Бат в штате Кентукки, США, залило непрерывным дождём из таинственного мяса."Кентуккский мясной дождь", как его стали называть, шёл всего несколько минут и озадачил многих, особенно двух мужчин, ставших очевидцами.Эти двое мужчин не могли решить, было ли таинственное мясо бараниной или олениной, а другой человек сказал, что это была медвежатина. .. Никто не спросил того парня, откуда он знает, как выглядит медвежатина.Позже аналитики предположили, что это мог быть вид цианобактерий, которые после дождя сгустились в мясистое желе. Другие думают, что это могло быть срыгнутое канюком мясо.Хотя мы, возможно, никогда точно не узнаем, что это было, мы точно никогда не забудем "мясной дождь в Кентукки".

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