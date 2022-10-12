Простая задача, которую не могут решить 50% опрошенных

Свободную минутку можно занять чем угодно: проверить почту, полистать ленту или пробежаться взглядом по последним новостям.
А вот если вы предпочитаете экзотику в виде математических и логических задач, то, почему бы и нет, можно и их порешать.
Думаете, что ответ $1? Подумайте еще раз, ясно определив метод, с помощью которого вы нашли ответ. Итак, ответим стоимость мяча как х, а биты — как х+1. В итоге у нас получается несложное уравнение х + (х + 1) = $ 1,10
Решение для Х должно дать вам значение 0,05, то есть шар стоит $ 0,05. Если цена биты на доллар больше, то она должна стоить $1,05. Возможно ли это? Поместим эти цифры в заданное уравнение 0,5 + (0,5 + 1) = $ 1,10. Решение правильное.
Многие ошибочно полагают, что мяч стоит 10 центов. Этот ответ на самом деле противоречит условии задачи, если мяч стоит 10 центов, а бита — на $ 1 больше, то общая сумма составит $ 1,20.
А вы знали об этом?
3 марта 1876 года поле в округе Бат в штате Кентукки, США, залило непрерывным дождём из таинственного мяса."Кентуккский мясной дождь", как его стали называть, шёл всего несколько минут и озадачил многих, особенно двух мужчин, ставших очевидцами.Эти двое мужчин не могли решить, было ли таинственное мясо бараниной или олениной, а другой человек сказал, что это была медвежатина... Никто не спросил того парня, откуда он знает, как выглядит медвежатина.Позже аналитики предположили, что это мог быть вид цианобактерий, которые после дождя сгустились в мясистое желе. Другие думают, что это могло быть срыгнутое канюком мясо.Хотя мы, возможно, никогда точно не узнаем, что это было, мы точно никогда не забудем "мясной дождь в Кентукки".
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