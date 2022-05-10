Князь Владимир - интересная личность, о котором ходят много слухов

В истории нередко проглядывается некое преувеличение, и даже неправдоподобная информация о некоторых личностях. Одной из этих личностей является князь Владимир. История Владимира начинается с непорочного зачатия. Как оказалось, матерью будущего великого князя являлась слуга княгини Ольги по имени Малуша.

Отцом являлся на тот момент великий князь Святослав. Другими словами, Владимир является по факту внебрачным ребенком, который появился на свет абсолютно случайно. Так же не случаен тот факт, что о судьбе матери Владимира нет почти ни каких записей. Все что удалось найти, указывает на то, что княгиня Ольга, дабы скрыть это происхождение, сослала Малушу в самые далекие земли.

Детство молодого Владимира происходило в жестком воспитании матери Святослава Ольгой, так же есть много фактов, которые подтверждают то, что наставником в боевых искусствах был сам Добрыня Никитич. Как только отца (Святослава) не стало, не смотря на то, что Святослав разделил между сыновьями земли поровну, между ними разгорелась настоящая война.

В жестокой схватке за земли, одержал верх Ярополк, но Владимир не остановился после поражения. Взращённый самим Добрыней, он прибегнул к наёмникам среди варягов. В итоге он свергает Ярополка с его трона и занимает его собственноручно.

При этом, что бы унизить брата еще больше, он отнимает его жену и делает ее свой наложницей.

По историческим фактам, которые не описывались в учебниках, Владимир был падок на женский пол. Содержал огромное количество женщин (гаремы), что свидетельствовало наличие огромного потомства, а именно 13 сыновей и 10 дочерей. Политика князя представляла собой скорей дипломатический характер, нежели варварский. При нем стали производится золотые и серебряные монеты с его обликом на орле.

Процветала грамотность, и нововведения. Смертная казнь заменилась взиманием штрафов за причиненный ущерб. Русь обрела совершенно другой образ. Правление великого князя продолжалось на протяжении 35-ти лет, за все это время было заключено очень много мирных договоров с Венграми, Польшей, Византийским правительством и многими другими. Как подтверждают исторические источники, князь Владимир встретил свою смерть в 1015 году н.э.

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А вы знали об этом?

Представители африканского племени Чева высоко ценят невинность девушки. По этой причине, если женщина рожает ребенка до вступления в брачный союз, ее могут признать изгоем. Для семьи такая ситуация становится сильным позором, родители сталкиваются с осуждением, насмешками и прочими неприятными вещами.Но у них есть один необычный способ, как предотвратить позор — выдать беременную девушку замуж за собственного родного дедушку. Так, для окружающих она будет считаться официально замужем, а значит, сможет спокойно выносить и родить малыша без осуждения со стороны. Задуматься о поиске другого мужа женщина может только тогда, когда дедушка уйдет из жизни. Но часто такие вдовы могут претендовать лишь на роль второй или третьей супруги. Ведь у этого народа разрешено многоженство!

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