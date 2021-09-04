Кто на самом деле поджёг Москву в 1812 году?

За четыре дня страшный пожар разрушил три четверти городских строений, в нём погибли тысячи людей. Беда случилась точно в тот момент, когда опустевшую Москву заняли французы. Поэтому сложно было не заподозрить в поджогах «доброжелателей».

Распространена версия о том, что Москву сжёг Кутузов — главнокомандующий русской армии. Но ни одного исторического документа, это подтверждающего, не существует.

Так кто и зачем в итоге сжёг Москву? Сами французы, московский градоначальник или воинствующе настроенные жители? Фактрум разбирает доводы к трём историческим версиям.

Наполеон

Русское высшее общество и даже сам император Александр I с уверенностью обвиняли в поджогах французскую армию. И это логично: кто ещё мог это сделать, как не захватчики, грабившие и разносившие город?

Однако сам Бонапарт чуть не погиб в московском пожаре 1812 года. Захватив город, император, разумеется, сразу же расположился в Кремле. А уже на следующей день ему пришлось в срочном порядке бежать из почти уже горящей царской резиденции по подземному ходу. Наполеон подвергал себя нешуточной опасности, пробираясь через горящий город. Укрытие он и его свита нашли в Петровском путевом дворце, располагавшемся в то время за границами Москвы.

В пользу этой версии говорил и тот факт, что сам Наполеон и его генералы в начале пожара обвиняли в случившемся собственных солдат, которые разбивали костры рядом с деревянными строениями. Но почти сразу стали приходить сведения о том, что в разных районах Москвы были замечены поджигатели из числа местных жителей. Пожар 1812 года был настолько сильным, что армии Наполеона пришлось срочным образом покидать столицу. Войска захватчиков пострадали от бедствия не меньше, а то и больше самих москвичей, поэтому злонамеренно устраивать поджоги им было попросту нецелесообразно.

«В Кремле — пожар!». В. Верещагин

Граф Ростопчин, генерал-губернатор Москвы

Среди задержанных поджигателей оказались московские полицейские. Руководство французской армии справедливо решило, что пожар организован властями столицы. Подозревали в первую очередь генерала-губернатора Москвы — графа Фёдора Ростопчина.

Генерал-губернатор уехал из столицы незадолго до пожаров. Перед отъездом он демонстративно сжёг свое подмосковное имение Вороново. А накануне граф Ростопчин поручил группе горожан и полицейским спалить склады с провизией, а также велел увезти или сломать всё противопожарное оборудование. Эти распоряжения впоследствии оказались роковыми для судьбы города.

Но полномочий сжигать дотла Москву у генерала-губернатора точно не было. Приказ об уничтожении столицы могли отдать только российский император Александр I или главнокомандующий армии Михаил Кутузов. Однако до сих пор не найдено ни одного документа, подтверждающего такой приказ. Да и ни к чему были такие крайние меры: чтобы обесточить врага, не нужно было сжигать город, достаточно было лишить французов продовольствия. Кроме того, злонамеренный поджог означал бы и молчаливый приказ об убийстве тысяч раненых солдат русской армии, которые не могли выбраться из Москвы.

Позднее граф наотрез отрицал подозрения в организации диверсии, хотя и говорил, что пожар 1812 года — это «главнейшая причина истребления неприятельских армий, падения Наполеона, спасения России и освобождения Европы».

Бесчинство французов в Москве

Страшное стечение обстоятельств

Есть мнение, что пожар в Москве 1812 — это действительно страшное стечение всех обстоятельств. Первыми очагами возгораний могли стать складские помещения, которые по приказу подожгли люди генерал-губернатора. Очевидцы также свидетельствовали, что собственные лавки с продовольствием спалили сами купцы. Сжигали следы своих преступлений мародёры, причём не только захватчики-французы, но и местные бандиты, и дезертиры русской армии.

Граф Ростопчин выступает перед собравшимися, обвиняя Верещагина, купеческого сына в распространении наполеоновских прокламаций

При этом, возвращаясь к Фёдору Ростопчину, нужно упомянуть и ещё один важный факт: летом 1812 года градоначальник выпустил в Москве множество патриотических агит-листовок, а затем призвал особенно активных москвичей собраться накануне входа французских войск, чтобы вместе защитить Москву. Граф Ростопчин в условленное место так и не явился, но его действия страшно взволновали народ и спровоцировали драки, грабежи, разрушения кабаков и лавок. Когда же распалённый народ собрался у дома градоначальника, Ростопчин произнес пламенную речь с крыльца, обвинил в измене перед яростной толпой случайного молодого человека — только за то, что тот перевёл для самого себя письмо и речь Наполеона из зарубежной газеты. Пока разъяренные люди расправлялись с юношей, граф вышел с заднего крыльца и покинул Москву. «Я поджёг дух народа, — позже говорил он, — а этим страшным огнем легко зажечь множество факелов».

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