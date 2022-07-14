Страна Саудовская Аравия, где нельзя давать кредиты под проценты

Саудовская Аравия – редкий пример благополучия в условиях строгих мусульманских законов. В стране не существует привычных кредитов и налогов, отсутствует плата за ЖКХ и налажена сильная социальная поддержка. Однако всё это подается под «соусом» абсолютного политического и культурного контроля, где любой протест карается смертью или долгим тюремным заключением.

Как живут саудовцы, и есть ли место женщине в исламском мире?

1.

Страна двух святынь

Саудовская Аравия – историческая родина всех арабских племен и место возникновения ислама. Здесь находятся 2 главных священных города всех мусульман – Мекка и Медина, что позволяет Саудитам считать своё королевство флагманом всего исламского мира.

Держать планку местный король пытается изо всех сил. Страна является абсолютной теократической монархией, здесь как нигде следуют всем законам шариата, тратятся колоссальные деньги на содержание армии, но одновременно создается современное и благополучное государство.

Кроме того, Саудовская Аравия никогда не была европейской колонией, сюда не добрались идеи социального равенства, гражданского общества и светского государства. Власть монарха, по факту, безгранична и формально сдерживается лишь религиозной совестью.

Нынешний король Салман контролирует все ветви власти, сам назначает членов парламента и распределяет министерские должности. Салман также признаётся высшей судебной инстанцией и наделён правом амнистировать преступников.

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Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

В Саудовской Аравии запрещены политические партии, не разрешается письменно или устно обсуждать власть, а также предусмотрена смертная казнь за измену, однополые отношения, вероотступничество, колдовство, гадание, атеизм, употребление психотропных веществ и убийство.

Что дает монархия взамен?

Королевство является второй державой мира по запасам и объемам добычи нефти. Нефть занимает 95% экспорта и даёт 75% от всех доходов.

Впрочем, преференции от добычи природных ресурсов, по сравнению с соседними арабскими странами, в Саудовской Аравии не так велики. Всё дело в численности населения – 34 млн человек. И хотя почти половина из них представлена иммигрантами, саудовцев, рассчитывающих на льготы, всё равно очень много.

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Тем не менее, от продажи нефти люди получают до $70 тысяч за каждого рожденного ребенка, предусмотрены бесплатная медицина и образование, включая услуги за рубежом. Подоходный налог составляет всего 2.5%, жителям предоставляют бесплатную воду и электричество.

В стране присутствует безвозмездная выплата на покупку жилья в размере $80 тысяч. Предусмотрена бесплатная помощь на открытие бизнеса. Минимальная пенсия – 50% от зарплаты, также существует единоразовое пенсионное пособие в размере 11% от з/п за весь рабочий стаж. Государство выплачивает всем новобрачным пособие в 64 000$.

Кроме того, монарх защищает трудовую занятость населения. Каждая иностранная организация обязана предоставить местным арабам рабочие места. Как правило, с охотой трудятся саудовцы только в государственном секторе, в частных предприятиях – это «мёртвые» сотрудники, которые не ходят на работу и просто получают зарплату.

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Ислам запрещает ростовщичество и долговое закабаление единоверцев. В этих условиях в стране развилась уникальная система исламского банкинга. Здесь нет привычных кредитов под проценты, вместо этого действует сложная система займов под развитие реальных проектов.

Мир мужчин

В Саудовской Аравии нет демократии и равенства полов. Мир ислама – это мир мужчин. Женщина не может путешествовать, учиться, заниматься бизнесом, устраиваться на работу и принимать какие бы то ни было решения без дозволения мужчины-опекуна (отца, брата или супруга).

Религия предусматривает многоженство и заключение брака без согласия невесты. Женщина ограничена в передвижении, выборе одежды (только полностью закрытая абайя), защите собственных прав в суде и даже в возможности получения медицинских услуг. В различных рейтингах страна включена в топ-5 самых опасных государств мира для женщин.

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Кафе и рестораны поделены на секции для мужчин и женщин. В стране действует сухой закон – алкоголь нельзя употреблять никому. Запрещены также кинотеатры и ограничены развлечения. Молится вся страна 5 раз в день, за несоблюдение – общественное осуждение и долгие объяснения с полицейскими.

За культурными нравами наблюдает религиозная полиция муттава. Она имеет право остановить любого, кто, на её взгляд, нелояльно относится к власти или ведёт себя не по законам шариата. К слову, саудовская полиция наделена полномочиями стрелять на поражение в случае митингов.

Саудовская Аравия – государство, население которого существует в строгих религиозных рамках. Местная власть создала сложный общественный договор: процветание в обмен на покорность. Это жестокая, но всё же красивая арабская сказка, доступ в которую нам закрыт.