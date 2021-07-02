Почему в России так много предателей?

Вот что интересно – у нас в стране, пожалуй, во все времена было много предателей. И часто именно они становились причиной крушения государственности. Даже не будучи историком, можно легко найти информацию о предательстве государства, которые приводили к внутренним потрясениям страны. Достаточно вспомнить Смутное время 1598-1613 гг, и события предшествовавшие и последовавшие за ней. Или начало 20-го века. Или, что нам ближе, события периода правления Горбачева и Ельцина.
Мы все знаем такие имена как Мазепа предавшего Петра I, Андрея Курбского предавшего Ивана Грозного. Власов, Люшков, Пеньковский, Гордиевский. Сколько таких деятелей было в период Великой Отечественной Войны? Но, то было время тяжелое – война, хотя это не оправдание.
Вот, скажут нам – это были борцы с режимом. Они боролись против того, что им казалось не правильным, преступным. Но, это подмена понятий. Одно дело стремится изменить свою страну, изменить в ней качество жизни, и положить жизнь за правое дело. И другое – за деньги, за дома, за личный комфорт предать Родину.
Вспомните тех же Декабристов. Они вышли против абсолютной монархии, против крепостного права и против всего того, что они считали злом.
Не бежали, не предавали.
Вот, что интересно, в каждой стране были и, наверное, есть предатели. И можно найти их фамилии. Но, что отличает наших так это какая-то животная ненависть к России. Желание разрушить, уничтожить, продать душу дьяволу, но лишь бы России не было.
Признаюсь, очень сложно найти высказывания граждан западных стран, которые были бы пронизаны такой ненавистью как это было и есть у предателей России. Отчего так?
И более того, одно дело, когда предатель, пусть и высокопоставленный генерал или чиновник, и другое когда предатели во главе страны. Ведь по сути кто как не предатели Горбачев и Ельцин, и вся верхушка тех реформаторов. Кто как не предатели участник Беловежского сговора? Возможно Горбачев предал по глупости, по незнанию, по доверчивости, но это все равно было предательство. Почему он, будучи главой СССР не арестовал сепаратистов Ельцина, Шушкевича и Кравчука?
А то, что творил Ельцин… Думаю видео где он приехал с докладом в Конгресс США о сдаче Родины говорит само за себя. Краткая выдержка:
Вот так. «Рухнул навсегда…. Сегодня свобода Америки защищается в России…». Президент Российской Федерации дамы и господа.
Этот персонаж, и вся верхушка правления России того времени заложила тот фундамент, который и сейчас укрепляет предательство в стране. Конечно, и они появились не на пустом месте, они были созданы внутри партийного аппарата во времена Хрущева, Брежнева и чехарды генсеков. Как это было сделано, и кто именно этим занимался по-прежнему не ясно. Но, судя по масштабу и глубине, это все было сделано сознательно и целенаправленно. Есть предположение, что это было продажное предательство верхушки органов безопасности СССР.
Суть предательства с 90-х – деньги. Встретив впервые Горбачева, лидеры Запада поняли: «Этот продаст нам все». С первым Президентом России и его окружением и так все понятно.
Именно в 90-е годы нам навязали Солженицына как ценность. Именно в 90-е были написаны те учебники, которые уже и не осуждают Власова. Вот у нас появились свои современные предатели. Берлинский пациент, шахматист, олигархи, дети чиновников 90-х. Везде деньги во главе угла. Продать Родину. Что они предлагают? Ничего. Добраться до кормушки. Их герои — это младореформаторы 90-х. Разграбить, продать, разворовать, развалить.
Нам скажут, а чем лучше нынешняя власть. И можно было бы оставить без ответа. Лишь обозначить, что нынешняя власть, по сути, до сих пор разгребает, то что натворили в 90-е. При этом не препятствуя всяким борцам свободно высказывать свое мнение. Эти трындят, и гадят, дурят детей, а мы восстанавливаем страну.
Очень показательна ситуация с бывшей сотрудницей штаба берлинского пациента Аленой Нарвской. Которую в какой-то момент как прошибло. Она вдруг поняла, что пока она и дети, школьники, бегают тут бьются с режимом, их руководитель с новеньким макбуком за 200+к сидит в Европе и раздает указания, да рассказывает какое плохое у нас руководство страны. Предатель? Нет! Борец за демократию.
С одной стороны, это говорит о свободе слова в России. Ведь действительно сейчас любой «алень» может смонтировать видеоряд, написать провокационный текст с кучей допущений, и выдать это за эпическое расследование. И ему за это ничего не будет. С другой стороны, это говорит о том, что у людей в нашей стране сложные отношения с государством, с историей. Мне сложно представить, чтобы в западных странах были такие персонажи как у нас, которые бы всерьез ждали и хотели развала своей стран.
Но, знаете, что самое страшное? У нас в стране все как-то по-своему. Вот есть у нас законы (как и в других странах мира, в т.ч. Западных) которые предусматривают наказание за призывы к свержению власти, к переписыванию истории, к пропаганде понятно чего у детей, к религиозной и межнациональной розни т.д. и т.п. Но, почему тогда правоохранительные органы бездействуют? В любой Западной стране, тут же бы, неминуемо последовало бы наказание. Тут же. А у нас? У нас просто никто заявление в полицию или прокуратуру не написал. Все.
Конечно предателей Родины поддерживают оппоненты из США и ЕС, конечно они получают оттуда деньги. Их натура продажная. Ведь если ты реально хочешь поменять свою страну к лучшему, ты представишь конкретную программу реформ, проектов, экономическую модель, политическую программу и т.д. А не пустые лозунги. И это, по сути, индикатор предательства – деньги и популизм.
Все ли сейчас хорошо у нас в верхушке? Нет. Судя по результатам развития экономики люди которые непосредственно управляют ЦБ и экономикой в стране не сильно заинтересованы в ее развитии. А скорее в обслуживании интересов наших Западных оппонентов. Что это как не предательство?
Не знаю почему в России их так много. У меня нет ответа. А вся наша история пронизана их деятельностью. У нас люди часто слишком доверчивы и наивны, и потому верят обученным на западе предателям и их лозунгам. Лишь одна мысль — мы позволяем им быть, не осуждаем. Строим и содержим из бюджета Ельцин-центр. Не даем на уровне Государства оценку Горбачеву, Беловежскому сговору, реформам 90-х, приватизации и т.д. Наши правоохранительные органы не реагируют на нарушения этой части законодательства.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Говоря о предательстве россиян, автор статьи ,почему-то, замалчивает о массовом предательстве и коллаборационизме во время ВОВ !Заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д..
Обратите ,пожалуйста, внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной депортации народов Северного Кавказа и крымских татар!Как ни прискорбно, но на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!
Как не парадоксально, но в начале войны сдача в плен красноармейцев приняла такой размах, что Сталин был вынужден одобрить, предложенную сотрудниками СМЕРШа, операцию под кодовым названием «Измена Родине».Суть операции заключалась в том, чтобы, приблизившись с поднятыми руками к немецким окопам якобы для сдачи в плен, специально подготовленные «мнимые перебежчики» забрасывали гитлеровцев гранатами. После нескольких подобных обстрелов гранатами немцы перестали принимать подозрительные группы перебежчиков, расстреливая их на месте !
Дело дошло до того, что Генерал армии Георгий Жуков, будучи командующим Ленинградским фронтом, 28 сентября 1941 года отдал варварский приказ No 4976. По нему, подлежали расстрелу семьи всех сдавшихся в плен, а по возвращении из плена солдат ждала такая же участь(подобное не делали даже многие тираны Средневековья!). Не помог даже Приказ Сталина за No 227 от 28 июля 1942 года, известный в народе как «Ни шагу назад!».
А может напомнить забывчивым сталинистам постыдные события,когда многие москвичи при приближении немцев к Москве, избавлялись от всего, что могло бы выдать их симпатии к советской власти. По рассказу очевидцев на Преображенке все окрестные помойки тогда были завалены портретами Ленина (правда, сталинские изображения трогать пока все-таки боялись).
Член Союза писателей Николай Вержбицкий тогда с горечью записал в дневнике: «16 октября 1941 года войдет позорнейшей датой – датой трусости, растерянности и предательства в истории Москвы..
Пожалуй, самым удивительным и унизительным явлением тогда были длинные очереди в парикмахерские, поскольку многие дамы решили привести себя в порядок перед приходом новой власти»!Господа сталинисты, обратите внимание, что так усердно ждали немецких захватчиков не чеченцы и ингуши, а многие русские, украинцы, белорусы и т. д.!
Сейчас стало известно ещё одно «героическое» деяние Сталина. Оказывается, он готовил выселение и всех украинцев в Сибирь ,однако выполнение этого приказа было приостановлено вскоре после начала выселения, очевидно, из-за продолжающейся войны и непредсказуемой реакции миллионов украинцев на фронтах и в тылу. Заслуживает внимания выступление Сталина в 1945 году,где он сказал: «Украинцы, белорусы и казаки массово предали советскую власть и заслуживают депортации, но их так много, что осуществить это нереально, а жаль».Любопытно, почему тиран не причислил к ним и самих русских, которые ,как ни странно, превзошли по количеству предательств представителей других народов СССР!
Господа! Вдумаетесь в эти изуверские слова величайшего злодея современности, который фактически сожалеет, что у него нет возможности уничтожить и наказать многочисленные народы! Видимо поэтому «отец народов» всю свою неистовую злобу обрушил на малочисленные народы, с которыми ему просто легче было справиться?
Невероятно, но многие историки сходятся во мнении, что общее число депортированных людей составляет более 6 млн. человек, при этом около 1,2 млн. человек погибло непосредственно во время проведения депортации и транспортировки в места назначения. Последняя цифра поражает в первую очередь тем, что отчетливо отражает жестокость и варварство проведенной депортации и лишний раз доказывает, что это был фактически геноцид собственного народа!
Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, белорусов и представителей малых народов.Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .
Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него. И здесь нет ничего удивительного, поскольку после красного террора, разрушения церквей многократного раскулачивания и массовых репрессий у большевиков было много противников, тем более что их никто не просил насильно покорять соседние страны, делая из них союзные республики?
Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима. И разве ,например,чеченцы и ингуши, как и представители многих народов, не шли на крайние меры ради независимости своей страны от сталинской диктатуры и произвола? Несомненно, во многом виноват сам сталинский преступный режим! Именно поэтому многие чеченцы и ингуши, которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество, были вынуждены противостоять сталинской диктатуре и произволу!
С уважением, Отари Хидирбегишвили !
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