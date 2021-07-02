Почему в России так много предателей?

Вот что интересно – у нас в стране, пожалуй, во все времена было много предателей. И часто именно они становились причиной крушения государственности. Даже не будучи историком, можно легко найти информацию о предательстве государства, которые приводили к внутренним потрясениям страны. Достаточно вспомнить Смутное время 1598-1613 гг, и события предшествовавшие и последовавшие за ней. Или начало 20-го века. Или, что нам ближе, события периода правления Горбачева и Ельцина.

Мы все знаем такие имена как Мазепа предавшего Петра I, Андрея Курбского предавшего Ивана Грозного. Власов, Люшков, Пеньковский, Гордиевский. Сколько таких деятелей было в период Великой Отечественной Войны? Но, то было время тяжелое – война, хотя это не оправдание.

Вот, скажут нам – это были борцы с режимом. Они боролись против того, что им казалось не правильным, преступным. Но, это подмена понятий. Одно дело стремится изменить свою страну, изменить в ней качество жизни, и положить жизнь за правое дело. И другое – за деньги, за дома, за личный комфорт предать Родину.

Вспомните тех же Декабристов. Они вышли против абсолютной монархии, против крепостного права и против всего того, что они считали злом.

Не бежали, не предавали.

Не «заботились» об интересах Родины и народа из Лондона, Европы или Калифорнии, как сейчас.Вот, что интересно, в каждой стране были и, наверное, есть предатели. И можно найти их фамилии. Но, что отличает наших так это какая-то животная ненависть к России. Желание разрушить, уничтожить, продать душу дьяволу, но лишь бы России не было.

Признаюсь, очень сложно найти высказывания граждан западных стран, которые были бы пронизаны такой ненавистью как это было и есть у предателей России. Отчего так?

И более того, одно дело, когда предатель, пусть и высокопоставленный генерал или чиновник, и другое когда предатели во главе страны. Ведь по сути кто как не предатели Горбачев и Ельцин, и вся верхушка тех реформаторов. Кто как не предатели участник Беловежского сговора? Возможно Горбачев предал по глупости, по незнанию, по доверчивости, но это все равно было предательство. Почему он, будучи главой СССР не арестовал сепаратистов Ельцина, Шушкевича и Кравчука?

А то, что творил Ельцин… Думаю видео где он приехал с докладом в Конгресс США о сдаче Родины говорит само за себя. Краткая выдержка:

Вот так. «Рухнул навсегда…. Сегодня свобода Америки защищается в России…». Президент Российской Федерации дамы и господа.

Этот персонаж, и вся верхушка правления России того времени заложила тот фундамент, который и сейчас укрепляет предательство в стране. Конечно, и они появились не на пустом месте, они были созданы внутри партийного аппарата во времена Хрущева, Брежнева и чехарды генсеков. Как это было сделано, и кто именно этим занимался по-прежнему не ясно. Но, судя по масштабу и глубине, это все было сделано сознательно и целенаправленно. Есть предположение, что это было продажное предательство верхушки органов безопасности СССР.

Суть предательства с 90-х – деньги. Встретив впервые Горбачева, лидеры Запада поняли: «Этот продаст нам все». С первым Президентом России и его окружением и так все понятно.

Именно в 90-е годы нам навязали Солженицына как ценность. Именно в 90-е были написаны те учебники, которые уже и не осуждают Власова. Вот у нас появились свои современные предатели. Берлинский пациент, шахматист, олигархи, дети чиновников 90-х. Везде деньги во главе угла. Продать Родину. Что они предлагают? Ничего. Добраться до кормушки. Их герои — это младореформаторы 90-х. Разграбить, продать, разворовать, развалить.

Нам скажут, а чем лучше нынешняя власть. И можно было бы оставить без ответа. Лишь обозначить, что нынешняя власть, по сути, до сих пор разгребает, то что натворили в 90-е. При этом не препятствуя всяким борцам свободно высказывать свое мнение. Эти трындят, и гадят, дурят детей, а мы восстанавливаем страну.

Очень показательна ситуация с бывшей сотрудницей штаба берлинского пациента Аленой Нарвской. Которую в какой-то момент как прошибло. Она вдруг поняла, что пока она и дети, школьники, бегают тут бьются с режимом, их руководитель с новеньким макбуком за 200+к сидит в Европе и раздает указания, да рассказывает какое плохое у нас руководство страны. Предатель? Нет! Борец за демократию.

С одной стороны, это говорит о свободе слова в России. Ведь действительно сейчас любой «алень» может смонтировать видеоряд, написать провокационный текст с кучей допущений, и выдать это за эпическое расследование. И ему за это ничего не будет. С другой стороны, это говорит о том, что у людей в нашей стране сложные отношения с государством, с историей. Мне сложно представить, чтобы в западных странах были такие персонажи как у нас, которые бы всерьез ждали и хотели развала своей стран.

Но, знаете, что самое страшное? У нас в стране все как-то по-своему. Вот есть у нас законы (как и в других странах мира, в т.ч. Западных) которые предусматривают наказание за призывы к свержению власти, к переписыванию истории, к пропаганде понятно чего у детей, к религиозной и межнациональной розни т.д. и т.п. Но, почему тогда правоохранительные органы бездействуют? В любой Западной стране, тут же бы, неминуемо последовало бы наказание. Тут же. А у нас? У нас просто никто заявление в полицию или прокуратуру не написал. Все.

Конечно предателей Родины поддерживают оппоненты из США и ЕС, конечно они получают оттуда деньги. Их натура продажная. Ведь если ты реально хочешь поменять свою страну к лучшему, ты представишь конкретную программу реформ, проектов, экономическую модель, политическую программу и т.д. А не пустые лозунги. И это, по сути, индикатор предательства – деньги и популизм.

Все ли сейчас хорошо у нас в верхушке? Нет. Судя по результатам развития экономики люди которые непосредственно управляют ЦБ и экономикой в стране не сильно заинтересованы в ее развитии. А скорее в обслуживании интересов наших Западных оппонентов. Что это как не предательство?

Не знаю почему в России их так много. У меня нет ответа. А вся наша история пронизана их деятельностью. У нас люди часто слишком доверчивы и наивны, и потому верят обученным на западе предателям и их лозунгам. Лишь одна мысль — мы позволяем им быть, не осуждаем. Строим и содержим из бюджета Ельцин-центр. Не даем на уровне Государства оценку Горбачеву, Беловежскому сговору, реформам 90-х, приватизации и т.д. Наши правоохранительные органы не реагируют на нарушения этой части законодательства.