9 вещей в доме, которые провоцируют усталость

Если вы вдруг стали замечать, что, едва переступив порог собственного дома, валитесь с ног и мечтаете лишь о том, чтобы добраться до кровати, не стоит списывать это на погодные условия или загруженность на работе. Это, конечно, тоже имеет место быть, но признайтесь честно, если в течение дня вы скакали и веселились, а собственная квартира навевает на вас сон, тогда дело не в вас, а в интерьере. Точнее, в тех вещах, которые могут вызывать усталость без видимой причины.

1. Холодный оттенок стен

Удивительно, но цвет, в который окрашены ваши стены, скажем, в спальной комнате, тоже способны влиять на настроение и провоцировать усталость. Американские ученые выяснили, что серый, синий, голубой, лазурный и другие холодные оттенки действуют умиротворяюще, замедляют сердечный ритм и понижают сердечное давление. Поэтому в такой обстановке нас постоянно клонит в сон. Вывод один. Хотите чувствовать себя бодрее – перекрасьте стены в более позитивные теплые цвета.