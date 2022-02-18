Как Каддафи хотел купить советскую ядерную бомбу за 10 миллиардов долларов

Режим Муаммара Каддафи с начала 1970-х годов стремился завладеть ядерным оружием. С этой целью глава Ливийской Арабской Джамахирии вёл переговоры с Советским Союзом, предлагая Москве огромные деньги за передачу атомных технологий.

Амбициозный полковник

Полковник Каддафи стремился к лидерству среди арабских и африканских стран, однако у малонаселённой Ливии не было для этого особых «козырей». Ещё одна причина интереса Триполи к ядерному оружию заключалась в «антиимпериалистической» риторике ливийского режима. Из-за критических высказываний в адрес всего мира Каддафи рисковал в любой момент оказаться в полной политической изоляции. Наконец, во внешней политике Ливия придерживалась линии жёсткого противостояния с Израилем, традиционной для арабских стран. Поэтому, когда соседний Египет подписал с еврейским государством мирный договор, перед Каддафи возникла перспектива конфликта с Израилем «один на один». В этих условиях атомная бомба представлялась ливийскому вождю гарантией безопасности.

Безрезультатно попытавшись купить ЯО у Китая, «лидер революции» возложил надежды на Советский Союз, который готов был делиться атомными технологиями со своими союзниками. Именно с помощью СССР Китай в 1957 году вступил в клуб ядерных держав.

Переговоры с Москвой

Переговоры полковника Каддафи с СССР длились много лет. В отличие от 1950-х годов, ситуация в мире слишком изменилась, чтобы Советский Союз мог доверять оружие массового уничтожения даже самым идеологически верным союзникам. Социалистическая Ливийская Джамахирия в число надёжных партнёров явно не входила. Созданная Муаммаром Каддафи система общественно-государственного устройства была далека от марксизма-ленинизма, она больше напоминала анархо-коммунистические проекты князя Кропоткина. Кроме того, в 1969 году Советский Союз ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия. Поэтому Каддафи планировал купить не само ядерное оружие, а ключевые технологии, необходимые для его создания. В середине 1970-х годов он просил Москву продать ему тяжеловодный реактор, способный вырабатывать оружейный плутоний. По некоторым данным, полковник готов был заплатить за постройку замкнутого ядерно-топливного цикла 10 млрд долларов. В 1977 году на переговоры в столицу СССР прибыл второй после Каддафи человек в руководстве Ливии – Абдель Саллам Джеллуд.

Как утверждает историк Елена Гелескул, ядерную сделку с Триполи одобряли чиновники министерства среднего машиностроения СССР и лично вице-премьер Николай Тихонов. Однако инициативу заблокировал министр иностранных дел Андрей Громыко, опасавшийся, по-видимому, что получив ЯО, Каддафи ввяжется в очередную авантюру на Ближнем Востоке.

Советская помощь

Советский Союз всё-таки согласился оказать помощь «мирной» ядерной программе Ливии, хотя, по мнению экспертов ЦРУ, русские запрашивали «непомерные цены» за свои услуги. «В 1977 году Советы согласились построить, оснастить и обучить персонал для управления многомиллионным предприятием – центром ядерных исследований в Таджуре, в 30 километрах от Триполи, – сообщалось в докладе американской разведки в 1983 году. – Строительство Центра Таджура, включавшего в себя небольшой исследовательский реактор советской постройки мощностью 5-10 мегаватт началось в 1977 году, но политические факторы задержали строительство центра до конца 1982 года». Легководный реактор в Таджуре заработал в 1981 году.

Советские специалисты добились своего постоянного присутствия в ядерном центре, чтобы иметь возможность контроля за использованием урана. Кроме того, Москва настояла на ратификации Ливией Договора о нераспространении ЯО, хотя для Каддафи это было лишь ширмой. Другой проект советско-ливийского сотрудничества – строительство АЭС в районе Сирта – оказался нереализованным из-за изменения внешней политики СССР в эпоху Перестройки.

Стоит отметить, что помощь ядерной программе Ливии оказывал не только Советский Союз. Сотрудничать с Каддафи согласились такие страны, как Франция, Бельгия, Финляндия, Аргентина, Индия. Огромную помощь оказал ливийцам «отец пакистанской атомной бомбы» Абдул Кадыр Хан. За 30 с лишним лет Муаммару Каддафи так и не удалось завладеть атомной бомбой. Однако история показала, что опасения диктатора, заставлявшие его тратить миллиарды на ядерный проект, были не беспочвенны. После официального отказа от разработки ядерного оружия в 2003 году режим Каддафи, как известно, продержался всего 8 лет и был в итоге свергнут повстанцами при военной поддержке стран НАТО.

Тимур Сагдиев



Источник: Как Каддафи хотел купить советскую ядерную бомбу за 10 миллиардов долларов - Русская семерка

© Русская Семерка russian7.ru

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Однозначно Каддафи был выдающимся диктатором и великим сыном своего народа, который смог создать прекрасные условия жизни своим соотечественникам ! Действительно, он сделал столько для своего народа , что они его должны вечно благотворить!Однако созданную Каддафи идиллию своему народу нарушили подлые и продажные западные борцы якобы за демократию !Порой кажется, что прав был Альфред Нобель, который в свое время сказал: «Демократия — стадо идиотов под управлением подонков»!

Уже ни для кого не секрет, что основной причиной убийства Муамара Каддафи была его попытка повысить долю Ливии в добыче нефти иностранными компаниями и, что самое главное , ввести панафриканскую, обеспеченную золотом валюту, вместо необеспеченного доллара! Разве можно, например, забыть сцену, когда тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон -«женщина - мать» и «государственный деятель», игнорируя все принципы христианской морали, с садистским наслаждением и циничным смехом наблюдала за растерзанием беспомощного Муаммара Каддафи, а после его гибели произнесла: «Пришли, увидели, он умер!»?!

Трудно сказать - откуда такая жестокость, которую порой можно сравнить с жестокостью европейских завоевателей, которые целенаправленно истребили 100 млн. индейцев - коренных жителей Америки, часто продавая им одеяла, заражённые чёрной оспой. По сути, это самое масштабное в истории человечества истребление целого народа и один из первых случаев целенаправленного применения фактически бактериологического оружия (обратите внимание, что в те времена оспу ещё не лечили!).

Недалеко по жестокости и подлости ушла и ее близкая подруга - Мадлен Олбрайт, которая заявила, что «цена гибели полумиллиона иракских детей из-за санкций ООН была необходимой мерой и того «стоила»!.. В этой связи хочется спросить политиков, подобных Хиллари Клинтон и других западных ястребов : неужели хаос гражданской войны, разрушения и смерть ни в чём не повинных десятков тысяч людей, например, в Сирии оправдывают ваши меркантильные интересы?!

Неужели душераздирающий снимок трехлетнего мальчика Айлана Курди, чьё тело было выброшено на берег близ турецкого курорта Бодрум, не потряс Вас?! Неужели Вам наплевать, что сотни мигрантов гибнут на пути к границам Евросоюза, а Средиземное море становится братской могилой для этих людей, бегущих от голода и войны, которая, кстати, явилась результатом Вашей агрессивной политики!!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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