10 качеств, которые женщинам важно развивать и совершенствовать

Если попробовать вывести список женских добродетелей, то можно с уверенностью сказать, что он будет достаточной длинный.

В каждой женщине обязательно присутствует добрая часть из них, и это приятный факт. В то же время у многих есть качества, требующие более активной работы над собой, если есть стремление стать Леди Совершенство. Предлагаем подборку идей.

Уступать роль лидера мужчине

Вступать с мужчинами в спор — не самое полезное дело для женщины. Даже если того требует производственная необходимость. Лучше сначала спокойно выслушать все аргументы и предложения мужчины, оценить их, сравнить со своими идеями и потом корректно изложить возражения, если таковые есть. Мудрая женщина всегда найдет компромиссный вариант, оставив мужчину на позиции лидера даже в том случае, если будет выбран ее план действий как наиболее оптимальный.

Принимать недостатки других

Идеальных людей нет, поэтому всем интересно общаться друг с другом, сравнивать себя с другими, перенимать полезные идеи, навыки. Правда, при этом порой сложно удержаться от того, чтобы не начать переделывать окружающих под себя, указывая на их недостатки, которые нам не нравятся. Чтобы не разрушить отношения, надо стремиться быть толерантными, принимать людей со всеми их «тараканами в голове» и самим становиться лучшей версией себя.

Уметь сопереживать

Охать и ахать, всплескивать руками, закатывать глаза – это так характерно для женщин! Бурные внешние проявления внутреннего эмоционального состояния дают возможность показать, что испытывает женщина в этот момент, какие чувства ее «накрыли». И в то же время важно, насколько искренне это сопереживание, какую реальную помощь она может предложить или какие слова поддержки найти. Это особенно ценится окружающими.

Быть терпеливой

Десять раз повторять одно и то же коллеге, вновь и вновь подсказывать домочадцам, где лежат носки, футболки, перчатки (нужное дописать), или в сотый раз перевешивать зонтик на его место – это же никакого терпения не хватит! Да, поэтому лучше вырабатывать в себе спокойное отношение к подобным вещам, не злиться и не раздражаться. Наше окружение – это лучшие тренажеры терпения. Зато каким классным будет вознаграждение!

Настройка на счастливую волну

Будем откровенны, серфинг в море счастья доступен не всем. Многие склонны находить объяснение своей угрюмости в быстром ритме жизни, больших нагрузках, задавленности бытом, когда нет возможности просто оглядеться вокруг. А ведь именно из таких приятных мелочей, как улыбка случайного прохожего, пожелание доброго утра коллегам на работе или чашка ароматного кофе, сваренная с любовью, создается хорошее настроение. Надо просто поймать свою счастливую волну и каждый день встречать с улыбкой, притягивая к себе людей.

Хвалить, и доброе слово вернется

Недовольное лицо и вертикальные складки на переносице, руки в «позе сахарницы» и стойка борца сумо в преддверии разговора с домашними, к сожалению, — нередкая картина в семьях. Нетрудно предугадать, какой будет результат и с каким настроением все разойдутся по своим кроватям. Но ведь за день обязательно было сделано что-то хорошее, за что можно и нужно похвалить родных. Слова искренней благодарности – великая вещь, способная вдохновить любого на добрые дела. Так что срочно «переписываем» картину.

Умение принимать подарки

«Мне ничего не надо… У меня всё есть… Лучше купить тебе, детям, а я и так в норме…» — сколько раз уже мир слышал эти речи и столько же пытался научить женщин с благодарностью принимать подарки, заботу со стороны мужчин. Иногда сознанию удается перестроиться, и тогда результат радует всех: женщина спокойна и счастлива, мужчина доволен и горд, их дети купаются в любви и заботе. Надо лишь сделать один шаг – разрешить заботиться о себе в любых мелочах, поощрять мужчину в этом стремлении.

Ухаживать за собой

Отражение в зеркале иногда радует, иногда нет. Главное, чтобы недовольство своим внешним видом не стало постоянным спутником и не переросло в привычку. Должно быть время следить за собой, изучать модные тенденции в одежде, макияже, ходить по магазинам, разглядывая новые модели. Это поможет сформировать хороший вкус. Кстати, надо следить и за книжными новинками, новыми фильмами. Интеллект имеет свойство проявляться на лице.

Разделять интересы других

Общие интересы, увлечения – это благодатная почва для создания хороших отношений в семье, коллективе. Всегда есть о чем поговорить, можно обсудить предстоящие совместные поездки, мероприятия, события. В таком круге единомышленников каждый может быть полезен другим, привнося хорошее настроение, позитивные эмоции и при этом развиваясь сам. Идеальный вариант: стать соавтором и соучастником интересных дел, помогать людям реализовывать их мечты.

Вырабатывать стрессоустойчивость

В мире, где стрессы поджидают на каждом углу и за углом тоже, сложно оставаться спокойной, излучать оптимизм и повторять мантру «У меня все хорошо». Сложно, но возможно, потому что в такие моменты, как правило, на женщину смотрят все в ожидании действий. А ведь в любой ситуации есть позитивный момент, который станет спасательным якорем и поможет нащупать твердую землю под ногами. С каждым разом будет получаться спокойнее реагировать на неожиданности и стать гуру стрессоустойчивости в глазах окружающих.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2430002791447530118/

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии

Рекомендую также прочесть:

Вскрытие тела Сталина: какие остались вопросы(https://otari.mirtesen.ru/blog/43122677635/)

Проклятые серьги Мещерских: как они оказались у Раисы Горбачевойhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43201905101/

Месть за сестру: главные подвиги брата Зои (Космодемьянскойhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43810648971/)