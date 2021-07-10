Какие бывают метеориты и сколько они стоят

В советское время многие дети коллекционировали почтовые марки, а в начале 2000-х годов собирали вкладыши от жвачек. Эти времена прошли, поэтому увлечения людей стали серьезнее — в это трудно проверить, но на данный момент в мире насчитывается более 40 тысяч собирателей метеоритов. Высокий интерес к метеоритам связан с их внеземным происхождением, ведь кому бы не хотелось иметь при себе красивый камешек, который прилетел из космоса? Цены на метеориты могут достигать нескольких миллионов долларов, так что некоторые люди занимаются их поисками для последующей продажи. А желающих их купить очень много: коллекционеры, ученые, руководители музеев и производители украшений. А теперь, самое интересное — найти метеорит можно в любой точке мира, даже во дворе. Но где и как их легче всего искать, распознать и продать? На самом деле, путь искателей метеоритов полон опасностей.

Метеорит — это космический объект, упавший на поверхность Земли. От астероидов они отличаются размерами — размеры метеоритов не превышают 30 метров, в то время как диаметр астероидов могут достигать нескольких километров.

Где искать метеориты?

По мнению ученых, ежегодно на поверхность нашей планеты падает около 2 тысяч тонн метеоритов.

Их большая часть тонет в океанах и пропадает в горах, так что искателям космических объектов приходится заниматься поисками в открытых и доступных местностях. Обычно факты падений метеоритов быстро регистрируются учеными — сотрудники Института Луны и планет (штат Техас) даже создали реестр всех упавших на нашу планету метеоритов. Охотники за космическими камнями всегда в курсе примерных мест их падений и оперативно выезжают на поиски.

Информация обо всех упавших на Землю метеоритах хранится в специальном реестре

Опытные искатели метеоритов предпочитают проводить поиски на каменистых участках пустынь или других территориях со светлой поверхностью — на фоне такой земли черные камешки заметны лучше всего. Нередко охотники за метеоритами отправляются в Египет, Марокко, Иран и другие теплые страны. Космические объекты можно найти на территории Нигерии, но искатели не рискуют туда соваться — там очень высокий уровень преступности. В теории, метеориты легко найти на заснеженной Антарктиде, но обычным коллекционерам туда не добраться.

В песчаных регионах пустынь, лесах и полях искать метеориты бесполезно. Дело в том, что ветер и песок может на протяжении тысяч лет шлифовать поверхность космического объекта и он может попросту исчезнуть. Конечно, это правило не распространяется на недавно упавшие метеориты — за короткое время они никуда не исчезнут. Хотя, если речь идет о болотистой местности, даже недавно упавший камень может за несколько минут уйти под землю. Попробуй найди.

Самый большой метеорит называется Гоба. Этот железный метеорит весом 66 тонн лежит на территории Африки — он упал на нашу планету около 80 тысяч лет назад

В своей работе искатели метеоритов активно используют различное оборудование. Самый простой инструмент — это посох с магнитом на конце. Так как в состав большинства метеоритов обязательно входит железо, такой инструмент притягивает 97% ценных камней. Перед отправкой на поиски метеоритов, искатели тщательно подбирают удобную обувь, комфортную одежду и берут с собой еду и воду — поиски вполне могут затянуться на несколько дней. Распознать метеорит можно по наличию черной корочки, следов плавления, металлических частиц и необычному узору на срезе. Опытные коллекционеры уверяют, что могут на глаз определить место нахождения музейного метеорита и даже определить его название.

Цена метеорита

Стоимость метеорита напрямую зависит от его размера, внешнего вида, возраста и разновидности. Большие камни ценятся больше, потому что их можно расколоть на части и изготовить украшения. Некоторые камни обладают необычной формой, а внутри других есть вкрапления с кристаллами красивых минералов — такие объекты ценятся больше тех, что выглядят как обыкновенные камни. На цену метеорита также влияет его возраст, поэтому «свежее» камень, тем он дороже объектов возрастом в несколько тысяч лет.

Метеориты падают на Землю постоянно — недавно один «свежих» метеоритов был обнаружен в индийском городе Санчор

Но решающую роль в образовании цены метеорита играет его разновидность. Метеориты делятся на три класса, которые отличаются друг от друга составом.

Виды метеоритов:

каменные — составляют 90% из всех упавших на нашу планету космических объектов. Они стоят недорого, но есть внутри них есть металлические минералы, цена может заметно возрасти;железные — составляют 6-7% из всех упавших на Землю объектов. Они редки, красивы и вызывают у коллекционеров большой интерес;железокаменные — доля которых составляет около 1,5%. Из-за своей редкости они тоже пользуются большим спросом у коллекционеров и высоко ценятся.

Метеориты продаются на развес. Стоимость грамма каменного метеорита может составить даже 10 рублей. А вот частицы железных метеоритов могут стоить несколько тысяч долларов. Иногда на нашу планеты попадают осколки поверхности Луны и Марса, которые образуются после падения на них других метеоритов — поверхности других планет разлетаются по космосу и иногда долетают до нас. Грамм марсианского грунта может равняться 1 000 долларам и больше.

Самый дорогой метеорит

Одним из самых дорогих метеоритов в мире считается Фукан, который был найден на территории Китая в 2000 году. Его высокая стоимость обусловлена внешней красотой — он буквально усыпан частицами минерала оливина. На момент обнаружения, космический камень весил 419,57 килограмм и его оценили в 2 миллиона долларов. Желающих купить метеорит целиком не было, поэтому его распилили и начали продавать частями. Из большинства частей метеорита были изготовлены украшения, а один фрагмент весом 31 килограмм хранится в Музее естественной истории (США).

Осколок метеорита Фукан — самого дорогого и красивого метеорита в мире

В России многие люди неплохо заработали на осколках Челябинского метеорита. Он упал 15 февраля 2013 года и своей взрывной волной выбил стекла многих домов. От порезов, нанесенными выбитыми стеклами, пострадало 1 612 человека — некоторые из них также жаловались на проблемы со слухом. Самый большой кусок Челябинского метеорита упал в озеро Чебаркуль и пока он пролетал свои 60 километров, его осколки разлетелись в радиусе 30 километров. Искатель метеоритов Алексей Виноградов через 10 дней после происшествия смог найти около 3 килограммов фрагментов метеорита — после их продажи он смог купить себе внедорожник и снегоход. Оказывается, поиск метеоритов может приносить большие деньги.

На фото — Алексей Виноградов

Интересный факт: большую ценность представляют не только сами космические камни, но и объекты, на которые они упали. В октябре 1992 года на автомобиль «Шевроле» стоимостью 400 долларов упал метеорит — после этого события он был куплен коллекционерами за 10 тысяч долларов.

Где купить метеорит?

Метеориты продаются как в чистом виде, так и в форме различных украшений. В США редкие метеориты активно выставляют на аукционе Christie’s — в 2018 году там был выставлен 30-килограммовый фрагмент метеорита, который упал на нашу планету около 50 тысяч лет назад. Да, это далеко не «свежий» камень, но своей формой он напоминает скульптуру британского художника Генри Мура — высокая стоимость была обусловлена именно необычным видом камня. Камень был продан за рекордные 237,5 тысяч долларов.

На фото — одна из скульптур, созданная Генри Муром

В России купить метеорит можно в специальных магазинах, где они продаются как в чистом виде, так и в форме украшений. Цена на космические камни очень разная и может составлять как 500 рублей, так и несколько тысяч долларов — все зависит от вида, возраста и размеров. Также кучу объявлений о продаже метеоритов можно найти на площадках вроде Avito и специальных группах в социальных сетях, но там велик риск нарваться на подделку.

Купить метеорит на Avito можно прямо сейчас

Еще один интересный факт: на Avito, в общем числе, было продано метеоритов на сумму более 5,5 миллиона рублей. Больше всего сделок было совершено в 2013 году, после падения метеорита в Челябинске.

Настоящий метеорит или нет?

Некоторые продавцы метеоритов выставляют на продажу обыкновенные камни, причем иногда даже сами об этом не подозревают. Подлинность метеорита можно проверить только в лабораторных условиях, но эта процедура стоит многих денег. Иногда продавцы настолько уверены в подлинности, что просят покупателей самим оплатить проверку — мол, если метеорит окажется обычным камнем, они вернут им деньги. Иногда это срабатывает, метеориты действительно оказываются настоящими и получают подтверждающий сертификат.

Внутри метеоритов иногда обнаруживаются неизвестные науке минералы

Бесплатно проверить подлинность метеорита, можно отправив его бандеролью в Институт геохимии и аналитической химии РАН. В письме необходимо написать, где именно был найден объект, был ли замечен момент падения и какими свойствами он обладает. Исследователи осведомят о результате и, в случае подтверждения подлинности метеорита, предложат оформить на него сертификат. Взамен они просят не менее 20% от общего объема найденного образца. Вроде бы, все это вполне справедливо.

Контрабанда метеоритов

Если вы купите метеорит в другой стране или найдете и оставите у себя — можно нахвататься проблем. Дело в том, что в некоторых государствах обнаруженные метеориты считаются национальным достоянием и могут храниться только в музеях. Если найти метеорит в Австралии и не рассказать об этом органам власти, можно угодить за решетку на целых 5 лет. В Индии не такие жесткие правила, но если у кого-то дома будет обнаружен метеорит, государство просто заберет его себе и ничего не заплатит. В Дании или Швейцарии метеориты тоже забирают, но хотя бы возместить их стоимость — это уже не так обидно.

Некоторые искатели метеоритов рассказывают, как они приезжали на место падение метеорита и ходили по территории местных жителей. В отместку, они прокалывали им шины

В Великобритании и Канаде хранение и продажа метеоритов разрешена, но вывозить их из территории страны нельзя. В США продажа космических объектов развита больше всего, поэтому при покупке метеорита на аукционе, человек получает разрешение на его вывоз в другие страны. Пытаться пронести метеорит через таможню без разрешающего документа лучше не надо — даже мелкий камешек может стать причиной больших проблем.

В России особых ограничений на хранение и продажу метеоритов нет. Но всегда стоит помнить, что найденные космические объекты считаются культурными ценностями и для вывоза в другую страну все равно необходимо разрешение. В некоторых случаях с оформлением такого документа помогают сами продавцы — разумеется, если это профессионалы своего дела.

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