10 самых опасных животных-людоедов

Большинство крупных хищных животных могут расценивать человека как свою потенциальную добычу, но настоящие «людоеды» это те конкретные животные, которые предпочитают человеческую плоть любой другой пище. Перед вами список десяти самых опасных пожирателей людей за всю историю.

1.

Нджомбийские львы





Мы начинаем этот список с самого ужасного в истории случая поедания людей львами. Это было не одно единственное животное, а целая стая, предпочитающая любому мясу человеческое.

Это случилось в 1932-м году в Танзании рядом с городом Нджомбе. Тогда целая стая львов устроила ужасающий кровавый пир. Легенда гласит, что их контролировал знахарь местного племени, которого звали Матамула Мангера. Он наполнил их яростью и послал на свой народ, решив отомстить за своё свержение. Туземцы были настолько напуганы львами-людоедами, что даже боялись говорить о них. Они молили вождя деревни вернуть знахаря на его пост, но тот отказывался. Львы продолжали набеги и в итоге забрали жизни 1500 людей (по некоторым данным 2 тыс. людей).

В конце концов, знаменитый охотник Джордж Рашби решил положить конец нападениям львов. Он убил пятнадцать особей. Так этот кошмар закончился. Правда, местные жители были полностью уверены, что львы ушли только потому, что вождь племени восстановил Матамулу Мангеру на его старую должность.

2.

Двупалый Том





Двупалый Том довольно туманная личность и сегодня уже трудно понять, какие аспекты его истории реальны, а какие вымысел. Этот огромный американский аллигатор, самец, который бродил по болотам на границе Алабамы и Флориды в двадцатых годах прошлого столетия. Своё прозвище от местных жителей он получил из-за того, что в стальном капкане потерял все пальцы, за исключением двух на своей левой «руке», от чего в грязи оставлял характерные следы.

Местные жители утверждали, что он вовсе не аллигатор, а демон, вышедший прямиком из ада, который пришёл, чтобы терроризировать их. Свою известность хищник получил, пожирая коров, мулов и, конечно же, людей, особенно женщин (он ловил их, пока те полоскали в воде одежду). Из-за частых нападений люди неоднократно пытались убить его, но, по утверждениям, пули просто-напросто не причиняли ему вреда, и ни одна из попыток его убийства не увенчалась успехом.

Один фермер даже пытался убить его динамитом… Дело в том, что он преследовал Тома целых двадцать лет, но всё было безуспешно. Поэтому фермер решил бросить в пруд, где вероятно обитал Том, пятнадцать вёдер, наполненных динамитом. От взрыва погибло всё, что было в пруду… но не Том. Через несколько минут после взрыва, фермер и его сын услышали ужасные крики и всплески воды, которые доносились из соседнего пруда. Они бросились на крик и на мгновения увидели яркие глаза Тома, после чего тот скрылся под водой.

Позже, по наполовину съеденному телу выяснилось, что кричала молодая дочь фермера, стоявшая на берегу.

Невозможно точно сказать, правдивая эта история или вымысел, но одно можно сказать точно, Двупалый Том и правда существовал и он продолжал ходить по болотам Флориды ещё в течение многих лет. Люди будут ещё долго говорить о большом аллигаторе, греющемся на солнце, или о том, как они слышат каждое утро его рёв. Самое удивительное в этой истории то, что, несмотря на известность Тома в двадцатых годах, даже в восьмидесятых в болоте, где обитал Том, видели аллигатора лишь с двумя целыми пальцами. Многие охотники пытались сделать своим трофеем эту живую легенду, но Двупалый Том так и не был пойман.

3.

Кесанаке





Несмотря на то, что самым опасным диким хищником в Японии является гигантская оса, которая убивает в среднем 40 человек в год, самым крупным и мощным наземным хищником там является бурый медведь. И самое жестокое его нападение произошло в 1915 году в посёлке Санкебетсу на острове Хоккайдо. Тогда это была маленькая деревенька, и там жило не так уж и много людей. На этой территории обитали бурые медведи, в том числе и гигантская особь мужского пола, известная как Кесагаке. Он приходил в деревню и поедал кукурузу, чем и мешал поселенцам, поэтому два жителя попытались застрелить его, но только ранили. Жители считали, что выстрелы остановят его от посягательств на их урожай, и вообще, заставит держаться подальше от людей. Они ошибались.

9-го декабря 1915 года Кесагаке вернулся. Он вошёл в дом семейства Ота, где была жена фермера и её ребёнок. Он напал на ребёнка и убил его, а потом принялся за женщину. Когда туда пришли люди, дом был уже пуст, а его стены и пол были залиты кровью. Тридцать человек пошли в лес, дабы убить зверя и найти останки несчастной женщины. Они разыскали Кесагаке и снова ранили его, но убить не смогли.

Позже медведь вернулся. Он напал на дом семейства Миюоке и на всех, кто был в нём. Хотя некоторым и удалось сбежать, медведь убил двух детей, а также беременную женщину, которая, по словам очевидцев, молила огромного медведя оставить жизнь её нерожденному ребёнку. Всего за два дня Кесагаке убил шестерых. Жители деревни были в ужасе.К счастью, 14 декабря 1915 года, группа охотников выследила и застрелила свирепое животное. Медведь был ростом около трёх метров и весил 380 килограмм. В его желудке были найдены человеческие останки.

Ужасные инциденты закончились. Даже сейчас случай в Санкебетсу остаётся ужаснейшим нападением животных на человека в истории Японии и одним из самых ужасных в истории человечества.

4.

Акула из Нью-Джерси





Эти нападения произошли в 1916 году, тогда об акулах было известно немного и некоторые учёные даже утверждали, что они совершенно неопасны.

Всё произошло на побережье Нью-Джерси, первой жертвой стал молодой человек по имени Чарльз Венсент, когда он плавал со своей собакой на мелководье. Пять дней спустя, другой человек, Чарльз Брадер был атакован той же акулой, когда отплыл от берега. Сначала свидетели думали, что перевернулось красное каноэ, но в действительности «красное каноэ» было не чем иным, как пятном крови Брадера. Акула откусила ему ноги. Несчастного вытащили на берег, однако к несчастью, было уже слишком поздно, он умер ещё до того, как попал на пляж.

Следующая атака произошла не в море, а в ручье близ города Матаван. Опять же, люди утверждали, что видели акулу в ручье, но их слова проигнорировали, пока 12-го июля одиннадцатилетнего мальчика не утащило под воду. Некоторые горожане собрались у ручья, а человек по имени Стенли Фишер нырнул, чтобы достать останки мальчика, но и его атаковала акула, позже он скончался от полученных ран. Последней жертвой стал другой мальчик, это произошло спустя тридцать минут после инцидента с Фишером. Правда, несмотря на тяжёлые раны, он выжил и стал единственной жертвой, уцелевшей после нападений.

14-го июля в Раританском заливе Матаванского крика была поймана молодая самка большой белой акулы. Как говорили, в её желудке были найдены человеческие останки. Правда не все были уверены, что именно она охотилась на людей. Сегодня учёные считают, что хотя эта белая акула, возможно, и ответственна за первые два нападения, в Матаванском ручье, скорее всего, зверствовала бычья акула. В отличие от большой белой акулы, бычья акула может выжить в пресной воде, а ещё она более агрессивна. Тем не менее, это стало началом репутации большой белой акулы, как пожирателя людей. Когда подтвердилось, что за атаками в Джерси стояли акулы, началась «непревзойдённая в американской истории» акулья паника.

Этот инцидент вдохновил Питера Бенчли написать роман «Челюсти», по мотивам которого позже Стивен Спилберг снял фильм. Даже сейчас многие боятся заходить в воду после просмотра этого фильма, а ведь всё это началось ещё в 1916 году…

5.

Майсурский медведь





Медведи ленивцы почти каждую неделю наносят лёгкие ранения людям в Индии, но они редко едят своих жертв. На самом деле, они вообще редко употребляют мясо, больше предпочитают фрукты, а особенно мёд. Однако было время, когда губачей (медведь ленивец) называли настоящими убийцами людей.

Существует одна старинная легенда, о происхождении медведя-убийцы из Майсура… согласно которой, жил когда-то медведь, он похитил девушку, чтобы сделать её своей женой. Девушку спасли, а медведь впал в безумство, неся смерть во имя мести.

Другая легенда, более правдоподобная, она рассказывает, что медведь был женского пола, и после того как её детёнышей убили, она стала убивать людей. Однако большинство экспертов считают, что когда-то медведя ранили, в результате этого он стал агрессивнее. Как бы там ни было, животное напало на три десятка людей в индийском округе Майсур. Типичным стилем медведя ленивца были наносимые им раны — когтями и зубами он срывал с жертвы лицо, в результате чего, даже если человек выживал, то оставался калекой. 12 человек были убиты, трое из них ещё и съедены, что для вида совершенно неестественно. В конечном счёте, медведя убил знаменитый охотник Кеннет Андерсон, который позже признался, что сделать это было очень сложно, пришлось устраивать три охоты.

6.

Жеводанский зверь





Это один из самых гнусных пожирателей человечины в истории… а также самый загадочный из всех. Этот зверь (некоторые утверждают, что их на самом деле двое) терроризировал Французскую провинцию Жеводан с 1764 до 1767 года. Хотя очень часто говорили, что это необычно большой волк, зверя до сих пор не идентифицировали. Говорили, что он имел красноватый окрас и невыносимый запах, а также огромные зубы.

Свою первую жертву существо убило в 1764 году, это была девушка. Всего же нападению подверглись 210 человек… 113 из них погибли и 98 съедены. Нападения были настолько частыми и жестокими, что некоторые люди считали его демоном посланным Богом, в качестве наказания. Другие же называли его «loup-garou»… с французского это переводится как вервольф или оборотень.

Хотя большинство людей и уверены, что это был просто большой волк (или пара волков, так как некоторые говорили про двух существ), но даже при этом, факт остаётся фактом, это точно не обычный европейский волк, который прекрасно известен людям в те времена. Некоторые считают, что Зверь являлся гиеной, сбежавшей из зверинца. Хотя гиен и считают лишь трусливыми падальщиками, они очень сильные хищники и часто охотятся на людей в Африке и в некоторых частях Азии. (Совсем недавно гиена-людоед терроризировала Малави, заставив сотни людей уйти из деревень). Аналогично Жеводанскому Зверю, гиены известны своими мощными зубами и характерным запахом, также они гораздо больше и сильнее средневекового волка.

В 1767 году Жеводанского зверя убил местный охотник Жан Шастель. По легендам он умертвил зверя серебряной пулей, но это, скорее всего, лишь миф.

7.

Призрак и Тьма





В 1898 году британцы начали строительство железнодорожного моста через реку Цаво в Кении. Следующие девять месяцев несчастьем железнодорожников стали два льва-людоеда (теперь известно, что они были братьями). В длину эти львы достигали больше трёх метров, а ещё, как и у всех львов из региона Цаво, у них не было грив. Вместе они вытаскивали людей из их палаток, дотаскивали до кустов и там ели. Размеры и свирепость хищников заставляли людей считать их демонами или реинкарнациями древних местных правителей, которые, возможно, хотели остановить вторжение англичан (вера в возрождение древних правителей в форме льва некогда была очень распространена в Восточной Африке). Работники настолько боялись Призрака и Тьму, что строительство железной дороги решили приостановить, ведь никто не хотел стать следующей жертвой «львов-демонов».

В конце концов, главный инженер, отвечающий за железную дорогу, Генри Паттерсон решил, что единственным выходом будет убить львов-людоедов. Он был близок к смерти, но всё-таки умертвил первого льва в декабре 1989 года, а через две недели и второго. К этому моменту львы успели забрать жизни около 140 человек. Паттерсону также удалось найти логово людоедов, пещеру у реки Цаво, в которой были найдены останки множества людей, а также одежда и украшения. Эта пещера до сих пор существует. Некоторые эксперты говорят, что львы съели где-то тридцать пять человек. Но это не значит, что других убили не они…видимо, как и многие другие пожиратели людей, они убивали не только ради еды. Сегодня львов из Цаво (а вернее, чучела из их шкур) можно увидеть в Филдовском музею естественной истории в Чикаго.

8.

Панарский леопард





Леопард и правда является самым маленьким представителем «больших кошек», но это не делает его менее смертоносным. На самом деле, леопард, пожалуй, самый старый хищник…его укусы были найдены даже на костях древнего гоминида, это говорит о том, что эта пятнистая кошка ужинала нашими предками более трёх миллионов лет назад. Хотя взрослый леопард легко может напасть на человека, делают они это только в исключительных ситуациях, предпочитая человечине другое мясо.

Самым смертоносным людоедом-леопардом всегда был Панарский леопард. Он жил в Кумаонской части Индии в начале двадцатого века, где убил больше 400 человек, став вторым по кровожадности в истории (после номера два в этом списке). Видимо, какой-то охотник ранил леопарда и тот больше не мог нормально охотиться, поэтому ради выживания стал промышлять людоедством. В 1910 году его убил известный охотник и защитник природы, Джим Корбетт.

Хотя Панарский леопард является самым известным, существовали и другие. Например, Каханийский убил 200, а Рудрпапрягский – 125 человек. Многие охотники уверяют, что более мелкие, гибкие и хитрые леопарды куда страшнее, нежели львы и тигры.

9.

Чампаватская тигрица





В конце 19-го века близко к непальскому региону Гималаев, проживал самый известный и кровожадный людоед. Мужчины, женщины и дети десятками попадали в её засады в джунглях. Нападения были настолько частыми и кровавыми, что люди начинали говорить о демонах.

Ответственной за это всё была самка Бенгальского тигра, раненная охотниками. Она сбежала, но пуля сломала ей два клыка. Из-за постоянной боли она не могла охотиться на обычную добычу и стала «adam khor», пожирателем людей.

Вскоре количество её жертв достигло двух сотен. Чтобы её убить послали группу охотников, но она была слишком хитра и очень редко показывалась. В конце концов, правительство решило, что непальская проблема довольно важная, чтобы послать туда Национальную Армию. Кроме случаев в Жеводане (см. №5) это, наверняка, единственный случай, когда для борьбы с животным-людоедом использовалась армия. Но и они не смогли её схватить. Вероятно, почуяв опасность Чампаватская Тигрица, покинула эти земли, и ушла в Индию в регион Чампават, где продолжила свои набеги. Говорят, что с каждым человеком, которого она убивала, она становилась всё смелее и злее и в итоге даже ходила средь бела дня вокруг деревень и нападала на людей. Но и её постигло то, что ждёт всех животных-людоедов, один человек решил покончить с ней. Этим человеком стал Джим Корбетт, который (по иронии судьбы) стал одним из первых сторонников сохранения тигров.

Позже Корбетт рассказал, что нашёл тигрицу, следуя по кровавому следу её последней жертвы — девушки подростка. В 1911 году Корбетт застрелил тигрицу. В благодарность за освобождение местные жители назвали Корбетта садху, то есть святым человеком.

К тому моменту тигрица забрала жизни 436 человек и это только зарегистрированные случаи. Она убила даже больше, чем самые ужасные серийные маньяки. Единственная, кто может с тигрицей-людоедом посоревноваться, это печально известная венгерская графиня Елизавета Батори… которую, как ни странно, называли «Тигрицей Чахтиц».

10.

Густав





Все животные-людоеды в этом списке уже умерли, оставив после себя лишь страшные истории. Все… кроме одного. В африканской стране Бурунди живёт самый большой пожиратель людей нашего времени, самец нильского крокодила, который весит тонну, а в длину имеет больше шести метров. Пока что он считается самым большим живым крокодилом на африканском континенте и судя по записям туземцев и Патриса Файе (французского натуралиста, потратившего годы, чтобы поймать Густава), за свою жизнь этот зверь убил больше трёх сотен людей!

Аборигены говорили, что он убивал не только ради еды, но и для удовольствия, по их словам, он мог погубить за раз сразу несколько человек, а потом уйти, скрывшись на месяцы и даже годы. Никто не мог предугадать, когда и где он появится снова. Говорят, когда-то он даже съел целого бегемота (чрезвычайно опасное животное, которых большинство крокодилов стараются избежать). На коже у Густава насчитывается множество шрамов от копий, ножей и даже огнестрельного оружия. Тёмное пятно на верхней части его головы, это след от пулевого ранения, которое по идее должно было умертвить его. Но ни у одного охотника так и не получилось этого сделать.

Файе пытался захватить Густава, поставив подводную ловушку, но крокодил, обнаружив её, даже не подходил к ней. Он просто плавал рядом. На тот момент Густаву было уже более шестидесяти лет. Он вполне мог стать самым кровожадным убийцей людей, но Файе решил огородить его от атак людей, а людей от него, поймав его в специальный вольер. Она уже построена и ждёт, в Национальном парке Рузизи в Берундии, ждёт, пока поймают величайшего пожирателя людей нашего времени.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2396725392006449362/

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