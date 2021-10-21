5 самых популярных мифов о первой высадке человека на Луну

Даже спустя 50 лет с момента первой высадки человека на Луну в мире полно людей, убежденных в том, что никто и никогда на спутник Земли не летал, и все это было очень большим и дорогим розыгрышем американского правительства, которое решило обмануть весь мир.

По словам историков NASA, «зерно сомнений» в обществе зародилось еще тогда, когда Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз – экипаж знаменитого «Аполлона-11» — приступил к посадке на спутник, которая, напомним, состоялась 20 июля 1969 года.

Вскоре после этого появилась так называемая «теория лунного заговора», которая гласила, что все произошедшее – не более чем качественная голливудская постановка, съемки которой, проводились на Земле. По словам Роджера Ланиуса бывшего историка NASA, по разным оценкам, около 6 процентов американцев до сих пор продолжают верить в то, что полеты на Луну не совершались, а опубликованные фото и видео снимались в павильонах на Земле.

В 2002 году, уже пожилому на тот момент Баззу Олдрину пришлось столкнуться с одним из таких людей. Конфликт закончился рукоприкладством. Выходка, конечно недостойная героя. Но не известно, как бы поступил на его месте другой человек, если бы его на глазах у всех назвали лжецом и трусом.

По случаю 50-й годовщины высадки человека на Луну давайте вспомним 5 самых популярных заявлений конспирологов по поводу неправдоподобности миссии «Аполлона-11».

Почему американский флаг колышется на ветру?

Заявление: Американский флаг на фотографиях выглядит так, как будто колышется на ветру. Но это же невозможно, ведь на Луне нет воздуха.

Объяснение: Для установки флага на поверхность спутника, астронавты использовали складной Г-образный стержень, на котором крепился флаг. Во время установки Армстронг и Олдрин случайно его погнули. Механизм немного заело. В итоге растянуть флаг на полную длину у астронавтов не получилось. Это создало эффект «трепетания на ветру».

Кстати, на видео NASA отлично видно, что флаг начинает «колыхаться» только тогда, когда к нему прикасаются астронавты, производя с ним какие-либо манипуляции.

Почему на фотографиях не видно звезд?

Заявление: На всех фотографиях, якобы сделанных на поверхности Луны, на небе не видно звезд. NASA решило убрать звезды с фотографий, чтобы нельзя было определить, где была проведена съемка — на спутнике или на Земле.

Объяснение: Для съемки использовались очень короткая выдержка. Звезды можно было бы увидеть, если бы выдержка была дольше. Но в таком случае не были бы видны действительно важные для той съемки объекты: астронавты, элементы лунного пейзажа, спускаемый аппарат.

Яркость и детализация снимка зависят от количества света, попавшего на пленку. Если его недостаточно, фото получится темным. Если света слишком много — фото будет пересвеченным. Как на примерах ниже.

Регулировать количество света можно: шириной раскрытия объектива (диафрагма) и временем, в течение которого он остается открытым (выдержка). Когда передний и задний план сильно отличаются по степени освещенности — фотографию получить очень сложно. Короче говоря, Луна слишком яркая, чтобы можно было одновременно сфотографировать объекты на ее поверхности и более тусклые звезды на ее фоне.

Почему посадочный модуль не оставил кратера?

Заявление: При посадке лунный модуль должен был оставить своим двигателем кратер на поверхности, однако на фото никакой воронки не видно. Кроме того, поднявшаяся при посадке корабля лунная пыль должна была осесть на опорах модуля, но ее нет.

Объяснение: Гравитация на Луне в шесть раз меньше, чем на Земле. Поэтому эффект от удара потоками работающего двигателя будут гораздо меньше. Кроме того, в последние мгновения перед касанием о поверхность спутника модуль опускался со скоростью около 15 см в секунду. Посадка оказалась настолько мягкой, что экипаж не сразу понял, в какой момент произошло касание о поверхность.

В земных условиях при старте ракеты пыль разлетается клубами во все стороны. Но на Земле, в отличии от Луны, имеются потоки воздуха, которые эту пыль разносят. При посадке на спутник лунная пыль была потревожена только там, где ее коснулись сами опоры или выхлопы реактивных двигателей.

Почему на фотографиях тени на Луне выглядят так странно?

Заявление: Если Солнце единственный источник света и на Луне нет атмосферы, которая рассеивает свет, почему не все тени абсолютно черные? На некоторых фотографиях видно, что Солнце находится за астронавтами, а к объективу обращена та сторона, которая должна быть в тени. Тем не менее в тени видны все детали. Тень явно была подсвечена каким-то искусственным источником света.

Объяснение: На Луне действительно нет атмосферы. Однако сама лунная поверхность отражает и рассеивает падающий на нее солнечный свет во все стороны. Часть рассеянного света доходит до Земли. Этот рассеянный свет частично попадает на астронавта (на фото выше) и освещает его. Скафандр астронавта — белый, и подсветки рассеянным светом достаточно, чтобы в тени стало что-то видно.

Где камера в отраженной фотографии?

Заявление: Нил Армстронг и посадочный модуль отразились в забрале шлема скафандра Олдрина (фото выше). Но в руках Армстронга не видна камера. Снимал режиссер?

Объяснение: Армстронг и Олдрин использовали камеры, которые крепились к груди. Им не нужно было держать камеру перед глазами, как мы обычно привыкли делать при фотографировании. Кроме того, это просто не было бы возможно. Мешал бы шлем.

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