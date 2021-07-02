5 фальшивых открытий в истории науки, в которые сначала все поверили

Иногда ученые делают великие открытия, иногда – ошибаются, бывает нагло воруют результаты исследований коллег и выдают за свои.

А бывает, ради денег и славы просто подделывают результаты в надежде, что их никто не разоблачит.

Итак, пять самых громких скандалов с фальшивыми открытиями, совершенными учеными со всего мира.

Вакцина от СПИДа

Громкий скандал разразился в США в конце 2013 года. Профессор Университета штата Айова Донг-Пай Хан признался в фальсификации результатов исследования возможности создания вакцины против СПИДа ради гранта на продолжение научных изысканий.

Публикация результатов исследования возможностей использования крови животных для выработки защитных механизмов, которые будут бороться с вирусом иммунодефицита человека, заставила поверить в скорое избавление нашей планеты от этого недуга практически все медицинское сообщество. На самом деле профессор в области биомедицины всего лишь добавил в кроличью сыворотку образцы крови человека с антителами к ВИЧ. Но в статье Хан написал: вакцина на основе кроличьей крови способна предотвратить заражение, причем сделал это с ведома своих коллег по лаборатории.



Оказалось, что профессору были нужны лишь деньги, а именно 19 миллионов долларов, выделенные на создание заветной вакцины.

Фальшивый клон

А подчиненные, то ли знавшие, то ли просто догадывавшиеся о бесполезности работы, молчали, чтобы не потерять теплое место под крылом Хана. Эксперимент попытались повторить медики в других лабораториях, но у них ничего не вышло. Так обман и раскрылся.



Иногда фальсификация заканчивается для ученого не просто потерей работы, ученой степени и репутации, но и уголовным наказанием. Именно так произошло с южнокорейским профессором Хван Усок (другой вариант русского написания: Хван Ву Сок), который много лет занимался исследованием стволовых клеток.

В 2004 году Хван опубликовал статью в журнале “Science” о новой технологии выращивания стволовых клеток своих пациентов – а именно использовании эмбриональных стволовых клеток, генетически «закодированных» под конкретных пациентов. Если бы это было правдой, то метод профессора стал бы буквально лекарством от всех болезней – от диабета до Паркинсона.

Однако ученые, перепроверившие выводы Хвана, обнаружили, что результаты 9 из 11 его экспериментов со стволовыми клетками человека были намеренно подтасованы, а клетка, описанная в статье 2004 года, вообще не была стволовой, взятой у клонированного человеческого эмбриона. В итоге Хван был уволен из Сеульского национального университета, потерял все свои гранты и приговорён к двум годам тюрьмы условно.

Англия – колыбель человечества



В начале ХХ века в гравийном карьере в Пилтдауне археолог любитель Чарльз Доусон обнаружил фрагменты черепа ранее неизвестного науке вида древнего человека, которого как раз не хватало, чтобы понять, как обезьяна эволюционировала в разумное существо. Находка стала настоящей сенсацией, а Англия объявлена родиной homo sapiens. Вид назвали «Человек рассвета», и в британской палеонтологии, после долгого упадка, началась новая эра.

Чарльза Доусона и работавшего с ним над дальнейшими раскопками и реконструкцией хранителя отдела геологии Британского музея Артура Вудворда почитали до 1923 года, когда немецкий анатом Франц Вейденрейх доказал, что находка – самый настоящий подлог. Кто-то составил череп современного человека и челюсть орангутана с подпиленными зубами. Сомнения у английских ученых были изначально, но всех критиков Доусона на родине, в Британии, в те годы порицали как завистников.



Окончательные доказательства ученые получили уже в середине века: в 1949 году английский антрополог Кеннет Окли провёл серию тестов фторного анализа и доказал, что костям черепа не более 50 000 лет, а никак не миллион, как утверждал Доусон.

Эмбриональные стволовые STAP-клетки, из которых можно вырастить любую ткань

Открытие японских ученых во главе с Харуко Обокате год назад потрясло медицинское сообщество. В авторитетном британском журнале «Nature» была опубликована статья, в которой говорилось, что исследователи нашли сравнительно простой способ выращивать из живых клеток ткани необходимого типа. Для этого достаточно поместить их в слабокислый раствор лимонной кислоты и, вуаля, всего через полчаса они вернулись к первоначальному эмбриональному состоянию, из которого развитие клеток можно направить в любую сторону, то есть вырастить любой тип ткани для человеческого организма. В частности, это позволило бы восстанавливать повреждения сердца и даже мозга.

Когда восторженные отзывы в адрес Обокате и ее команды немного поутихли, научное сообщество наконец услышало голоса критиков, которые нашли несоответствие в иллюстрациях и тексте статей. В итоге авторам революционного открытия решили устроить проверкуи попросили повторить эксперимент в государственном Институте естественных наук «Рикэн». Сделать этого Обокате не смогла, и ее статью окончательно признали фальшивой.

Три премии за большую ложь

Ян Хендрик Шен – немецкий физик, работавший долгие годы в США, в конце1990-х годов самостоятельно совершил несколько значимых открытий в области микроэлектроники, которые назвали «прорывом года». Появившийся буквально из ниоткуда ученый начал публиковаться в солидных научных журналах, получил престижные награды в Германии и США: премию Отто-Клунга-Вебербанка по физике, Брауншвейгскую премию и награду для молодых исследователей, учрежденную международным институтом Materials Research Society.

Однако в 2002 году коллеги уличили Шена в множественных фальсификациях. Данные в его статьях не сходились, эксперименты по его расчетам не удалось повторить никому из его коллег. Наконец, в Стэнфорде подсчитали, что как минимум в 16 примерах Шена из 24 данные оказались сфальсифицированы. Позже Шен и сам признал, что, по видимому, совершил ошибки в расчетах.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2249432556415748616/

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