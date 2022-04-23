Русское фэнтези. Постыдное увлечение или увлекательное чтиво?

Чтение всегда считалось занятием чуть ли не элитарным. Как часто вы замечали, что можно поставить собеседника в тупик лишь одним каверзным вопросом: "А какую книгу ты читал последней?".

Обсуждением книжных новинок и того, сколько книг ты прочитал за год, можно здорово почесать свое ЧСВ, особенно если имеешь дело с человеком-работником, который после трудного дня хочет посидеть перед телевизором, а не книгой.

Однако, как говорится, в семье не без... паршивой овцы. Не каждая книга, точнее, не каждый жанр позволяет пощеголять интеллектом. Если похваляться прочтением философских романов здорово, то вот жанр фэнтези уже кажется не таким замечательным поводом для гордости.

Особенно в этом плане достается русскому фэнтези. К нему часто относятся в высшей степени презрительно. Почему так происходит и стоит ли стыдиться отечественной литературы, предлагаю обсудить в этой статье.

Чтение - хорошая вещь. Оно развивает воображение. Коллаж авторский

О фэнтези

Прежде чем говорить о причинах отношения к фэнтези в общем и русскому фэнтези в частности, следует обсудить, что это за жанр такой и как он возник.

Любопытно, но до сих пор четкого критерия определения фэнтези не существует.

В смысле, да, мы все примерно понимаем, о чем это: про волшебство, про магических существ, про то, что не существует в это мире.

Но в чем отличие, например, фэнтези от фантастики или фэнтези от мистики? Где та грань, которая определяет, что вот это условное привидение относится к мистическим, а это - к фэнтезийным основам?

Граница очень тонка и зависит от ряда факторов. Точнее - от самого текста.

Если у вас в произведении призраки живут по своим законам и правилам, спокойно уживаются с людьми, то они, скорее всего, из мира фэнтези.

Если же это привидение, которое вы случайно вызвали во время зубрежки латыни, а оно теперь хочет вам отомстить или требует вернуть его обратно, это уже мистика.

Та же грань проходит и между фэнтези/фантастикой.

Если у вас по полю скачет единорог, то он из мира фэнтези. Если же идет строгое объяснение того, как появился этот единорог, как его модифицировали из Сивки-бурки, то это уже фантастика.

Так почему же происходят такие сложности с определением, почему нет четких критериев? Для этого нужно заглянуть в историю.

Немного истории

Проблема в определении жанра заключается в том, что он сам по себе еще... очень молод. Появился он примерно в 60-е годы XX века.

В рамках литературы срок еще не очень большой, поэтому определенные жанровые сдвиги существуют, хотя общие вещи уже сложились в нашей картине восприятия (магия, волшебные миры и проч., проч.).

Почему считается стыдным читать фэнтези

Так почему же многие считают стыдным читать произведения жанра фэнтези?

Все дело в том, когда и для чего оно возникло.

XX век не зря называют эпохой Прогресса. В это время появилась куча теорий и знаний, без которых мы не можем представить свою жизнь. Но это же и период страшных войн.

После Второй мировой в культуре появилась эпоха постмодерна, в которой мы с вами и живем. Это - особое мирочувствование, которое начало переосмысливать опыт предыдущих поколений.

Если кратко, этот период расколол литературу на элитарную и массовую.

Как понятно из названия, массовая литература - для широкого круга читателей, масс. Она считается менее эстетически ценной, чем элитарная.

Ну все равно, что сравнить одежду от известного кутюрье с той, что продается в масс-маркете.

Фэнтези как жанр относится именно к массовой литературе.

Поэтому читать условного Мартина и Роулинг считается менее почетным занятием, чем Кафку и Маркеса.

Про русское фэнтези

Но если с фэнтези все понятно, то почему в таком случае русскоязычные фанаты жанра предпочитают отечественному производителю забугорного и одновременно считают своего автора несколько... менее интересным?

Полагаю, тут есть два пункта, каждый из которых вносит свой посильный вклад.

1. Национальное самосознание

Здесь я просто приведу знаменитую цитату Пушкина, варианты которой вы можете легко найти в интернете: "Я могу любыми словами ругать свою Россию, но, не дай Бог, какой-то иностранец скажет, что-нибудь подобное - голову оторву!".

В общем-то, это правда. Мы любим свою страну, гордимся своей историей, но поругать своих - святое дело. Полагаю, это стало причиной, по которой в интернете принято ругать отечественные произведения в общем и фэнтези в частности.

2. Русское фэнтези появилось значительно позже зарубежного

Увы, это тоже правда. Все дело в тех исторических процессах, которые происходили в нашей стране.

Как я уже написала выше, жанр возник примерно в 60-е годы на Западе. Как мы помним из курса истории, это были непростые времена взаимоотношений между СССР и Западом.

Собственно, это можно охарактеризовать многими словами, но я использую только два: железный занавес.

Соответственно, литературные процессы, которые происходили в нашей стране, значительно сильно отличались от тех, которые происходили в Европе и Америке.

По большому счету, многие влияния извне попали к нам в страну только после распада Советского Союза. В том числе и фэнтези.

Конечно, разница в 30 лет невероятно существенная и ощутимая!

Там, где на Западе сложились уже нормы и каноны, мы только делали первые шаги.

Не удивительно, что русское фэнтези казалось на фоне зарубежного кустарным. По сути, оно и было по мотивам.

Современное фэнтези

А что сейчас?

С 90-х прошли те же 30 лет. И уже можно сказать, что русское фэнтези видит свет в конце тоннеля.

Во-первых, появились яркие и сильные авторы, создавшие серии-первопроходцы, сумевшие показать, что и у нас есть те, кто могут писать (Сергей Лукьяненко, Макс Фрай, Дмитрий Емец).

Во-вторых, за русское фэнтези всерьез начали браться крупные издательства.

Например, издательство Росмэн создало целую серию Terra Incognita, под маркой которой публикует русскоязычное фэнтези высокого качества. К слову, подписчиков у этой группы почти 100 000 человек! И это только в группе в ВК.

Сами же авторы проходят строгий конкурсный отбор - до книжных полок доходят только лучшие. Именно конкурс породил такие известные серии, как "Элизиум", "Часодеи", "Зерцалия", "Вечники", "Макабр" и многое другое.

Стыдно ли читать?

Так стыдно ли читать фэнтези в общем и русское фэнтези в частности?

Конечно, нет. Читать никогда не стыдно. Тем более, что в последнее время появляется множество потрясающих книг с детально продуманным миром и сюжетом.

Но вот чего не стоит точно делать - погружаться лишь в один жанр. Не стоит забывать, что для расширения кругозора всегда полезно читать много и читать разное.

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