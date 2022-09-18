Какие методы использовали сотрудники НКВД для ликвидации врагов Сталина за рубежом

Иосиф Виссарионович Сталин всегда являлся лакомой целью для иностранных спецслужб. Его ликвидация считалась для некоторых «делом чести», но враги Сталина появлялись не только в СССР. Так, известны случаи, когда сотрудники НКВД «устраняли» врагов «вождя» в зарубежных странах. В этой статье мы хотим рассказать о том, какие методы использовали сотрудники НКВД, для ликвидации врагов Иосифа Виссарионовича Сталина за рубежом.

Киллеров, для работы за рубежом готовили заранее

Спецслужбы СССР весьма серьезно относились к врагам Иосифа Виссарионовича Сталина, а потому киллеров, которые должны были их устранять готовили заранее. По сообщениям некоторых историков, в составе НКВД существовал даже специальный отряд киллеров, которые работали только в «зарубежных командировках». Военнослужащих для подобного отряда отбирали по ряду параметров, а после долгое время проверяли на предмет лояльности Иосифу Виссарионовичу. Только спустя несколько лет, будущий киллер мог получить свое первое задание, по итогу которого решался вопрос о его профессиональной пригодности.

Устранять нужно было максимально аккуратно

Сотрудники НКВД, которые устраняли врагов Иосифа Виссарионовича Сталина за рубежом, работали максимально аккуратно.

Т.е. «устранение» врагов не происходило прямым выстрелом, а зачастую имитировался несчастный случай. Но, известны случаи, когда киллеры работали максимально «топорно». В таком случае, сотрудники не могли использовать других методов или поступал прямой приказ от руководства использовать именно громкий выстрел, чтобы максимально запугать другие цели.

Существование специального отряда НКВД, который «устранял» личных врагов Сталина за рубежом не вызывает никаких вопросов, ведь история знает ряд подтверждений существования подобного отряда.

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Следует также отметить, что палач народов Сталин жестоко карал своих «штатных убийц» за невыполнение смертных приговоров. Именно из-за этого распрощался с жизнью «невнимательный» Яков Блюмкин !Еще более трагична судьба личного «инквизитора» Сталина Сергея Шпигельгласа (оперативный псевдоним «Дуглас»). Именно он был причастен к похищению генерала Миллера, убийству Скоблина, Коновальца и Клемента. Но несмотря на все его «заслуги» перед властью, в 1941 году Дугласа из-за сорвавшегося убийства Льва Троцкого приговорили к смертной казни! Однако это не спасло Троцкого , поскольку ровно через десять дней после публикации его статьи в журнале «Либерти» об отравлении Сталиным Ленина, он был убит агентом НКВД Рамоном Меркадером ! Не пощадил кровавый и мстительный тиран и сына Троцкого, загадочно скончавшегося в парижской клинике после операции по удалению аппендицита !

Заслуживает также внимания история разведчика-невозвращенца Александра Орлова (Лев Фельдбин), сумевшего сохранить жизнь не только себе и своей семье, но и оставшимся в СССР родителям! После того как Орлов , хорошо знавший подробности сотрудничества Сталина с царской охраной и историю конфискации вождем испанского золота , сбежал в США, зловещий диктатор приказал своим «штатным» душегубам убить перебежчика. Однако опытный разведчик Орлов послал предупредительное письмо Сталину, в котором грозился, в случае его смерти, компромат на вождя и адреса советской резидентуры в загранице предать огласке ! Испугавшись своего разоблачения, продажный предатель Сталин был вынужден отменить убийство Орлова и его близких! Правда, и Орлов не нарушил своего обещания и только после смерти злодея Сталина опубликовал свою книгу «Тайная история сталинских преступлений», в которой убедительно доказал сотрудничество Сталина с царской охраной .

В этом отношении поистине «уникальна» судьба личного секретаря Сталина Бориса Бажанова, после бегства которого во Францию его мемуары «Воспоминания бывшего секретаря Сталина» моментально превратились в бестселлер. Впервые европейские обыватели узнали о чудовищных злодеяниях сталинского режима и истинных масштабах репрессий, в результате чего европейцев охватил ужас и шок! Бажанову же рукоплескали и его имя неслось по устам. Именно поэтому в 1929 году в Париж для организации покушения прибыл «штатный» сталинский убийца – чекист Яков Блюмкин, который по ошибке выбросил из разогнавшегося поезда не Бажанова, а совершенно другого человека . Как не парадоксально, но когда «враги» Сталина уничтожались со скоростью конвейера, когда белогвардейских генералов похищали среди бела дня в центре Парижа, Бажанов каким-то чудом уцелел и не просто уцелел, а пережил не только Сталина, но и Никиту Хрущева, и даже Леонида Брежнева!

Исходя из своего бандитского прошлого, Сталин был крайне мстительным и поэтому многих советских чиновников, бежавших на Запад и осмелившихся сказать там слово против Иосифа Сталина, ждала незавидная участь. Специально для физической ликвидации перебежчиков в НКВД была создана особая группа профессиональных убийц. Зачастую убийство маскировалось под несчастный случай настолько квалифицированно, что до наших дней остаются сомнения в преднамеренном убийстве перебежчика. Например, в 1939 году беглый дипломат, заместитель Льва Троцкого Федор Раскольников, после написанного им знаменитого разоблачительного «Открытого письма Сталину» , помутился рассудком и попал в психбольницу, где по неизвестной до сих пор причине умер в расцвете сил – ему не было и 50-ти.

Именно для эффективной разработки подобных операций в НКВД существовала лаборатория, использующая яды и опасные инфекции в оперативных целях. Токсикологической лабораторией руководил Г. М. Майрановский, которого прозвали «Доктор Смерть» и которому удалось синтезировать яд, эффективный и незаметный при вскрытии. Биологическим же отделением заведовал микробиолог, лауреат сталинской премии С. Н. Муромцев , который успешно разрабатывал способы инфицирования человека туберкулезом и легочной чумой. Причем, все эти бесчеловечные эксперименты проводились на несчастных советских заключенных, которые после этих опытов ,как правило, погибали! Несмотря на то, что Сталин «эффективно» использовал яды «Доктора Смерти», однако он все-таки репрессировал «преданного» делу партии ученого на десять лет. Среди жертв вождя называют таких видных деятелей партии, как Дзержинский , Орджоникидзе, Куйбышев, Томский, Каменев, Щербаков и др.Чего греха таить, но ,как говорят, не «пожалел» отравы «отец народов» и для пролетарского писателя Горького, профессора Бехтерева, который выставил Сталину диагноз «Паранойя» , Надежды Крупской, брата жены Павла Аллилуева и т. д.!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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