Венчание в православной церкви: правила

Венчание в православной церкви – это одно из семи главных таинств и правила для него верующие люди стараются соблюдать как можно тщательней. Венчание наряду с крещением, миропомазаньем, покаянием, причастием, священством и елеосвящением составляют центр духовной жизни и воплощают полноту входа человека в церковную жизнь. Все, что нужно знать жениху и невесте перед таким ответственным шагом, как венчание, вы прочтете в нашей подробной статье. Она также будет интересна тем, кто уже совершил таинство, но хочет узнать больше о нем.

Смысл венчания в православной церкви

Согласно христианскому мировоззрению, двое людей соединяется в освященном Богом союзе и становятся одной плотью. Именно поэтому столь привычные сегодня разводы в христианской среде считаются противоестественным явлением, как если бы мать решила не жить с рожденным ею ребенком. Иногда подобный разрыв связывают с ампутацией конечности или органа – болезненный процесс, который делает человека неполноценным.

Господь создал Адама и Еву и благословил им размножаться и плодить землю. Духовное и физическое родство со своей женой Адам признал сразу: первым делом, когда увидел Еву, он назвал ее своей плотью и кровью, так как полюбил ее:

«И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]» (Быт.2:23).

Поэтому, прежде чем пойти на этот шаг, люди должны осознавать всю серьезность, которую они этим поступком обещают Богу.

Юной любви, а также любви долгожданной, свойственна поспешность и видение своего партнера в «розовых» тонах. Достоинства, которые есть у любого человека, – так как все созданы по образу Божию и унаследовали от Него совершенные черты – любящий человек воспринимает преувеличенно и ему кажется, что объект любви совершенен.

При этом его недостатки, – которые также есть у всякого, так как все мы подверглись первородному греху и его последствиям в виде болезни, смерти и страстей – кажутся сглаженными и не поддаются рациональному анализу.

Поэтому в храме, куда пришли молодые на разговор со священником о предстоящем мероприятии, можно встретить неожиданную реакцию церковного служителя. Так, если священник соблюдает устав святых отцов и чтит традиции, то он посоветует влюбленным подождать до венчания хотя бы год, за который можно лучше узнать человека в разных обстоятельствах и испытать свои чувства на практике.

При этом за этот год не благословляется жить интимной жизнью. В случае, когда молодые пришли уже после сложившихся отношений и ставят священника перед фактом, тот разъясняет им, что ранняя половая близость до законного бракосочетания ведет за собой неблагоприятные последствия для дальнейших отношений и их крепости.

После разъяснительной беседы, если молодые осознали свою вину, священник предлагает им попоститься три дня, затем исповедоваться в грехах и причаститься. Накануне венчания молодожены обязательно должны причаститься, чтобы прочувствовать этот день как самый важный в жизни – день, когда две судьбы становятся одной судьбой, две души – одной душой и два тела – одним телом.

Как подготовиться к венчанию?

Для начала нужно выбрать день, место для венчания и поставить в известность священника заранее. При этом необходимо помнить, что не каждый день в году в православной церкви разрешается проводить это таинство.