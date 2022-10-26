Венчание в православной церкви: правила

Венчание в православной церкви – это одно из семи главных таинств и правила для него верующие люди стараются соблюдать как можно тщательней. Венчание наряду с крещением, миропомазаньем, покаянием, причастием, священством и елеосвящением составляют центр духовной жизни и воплощают полноту входа человека в церковную жизнь. Все, что нужно знать жениху и невесте перед таким ответственным шагом, как венчание, вы прочтете в нашей подробной статье. Она также будет интересна тем, кто уже совершил таинство, но хочет узнать больше о нем.
Смысл венчания в православной церкви
Согласно христианскому мировоззрению, двое людей соединяется в освященном Богом союзе и становятся одной плотью. Именно поэтому столь привычные сегодня разводы в христианской среде считаются противоестественным явлением, как если бы мать решила не жить с рожденным ею ребенком. Иногда подобный разрыв связывают с ампутацией конечности или органа – болезненный процесс, который делает человека неполноценным.
Господь создал Адама и Еву и благословил им размножаться и плодить землю. Духовное и физическое родство со своей женой Адам признал сразу: первым делом, когда увидел Еву, он назвал ее своей плотью и кровью, так как полюбил ее:
«И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]» (Быт.2:23).
Поэтому, прежде чем пойти на этот шаг, люди должны осознавать всю серьезность, которую они этим поступком обещают Богу.
Юной любви, а также любви долгожданной, свойственна поспешность и видение своего партнера в «розовых» тонах. Достоинства, которые есть у любого человека, – так как все созданы по образу Божию и унаследовали от Него совершенные черты – любящий человек воспринимает преувеличенно и ему кажется, что объект любви совершенен.При этом его недостатки, – которые также есть у всякого, так как все мы подверглись первородному греху и его последствиям в виде болезни, смерти и страстей – кажутся сглаженными и не поддаются рациональному анализу.
Поэтому в храме, куда пришли молодые на разговор со священником о предстоящем мероприятии, можно встретить неожиданную реакцию церковного служителя. Так, если священник соблюдает устав святых отцов и чтит традиции, то он посоветует влюбленным подождать до венчания хотя бы год, за который можно лучше узнать человека в разных обстоятельствах и испытать свои чувства на практике.
При этом за этот год не благословляется жить интимной жизнью. В случае, когда молодые пришли уже после сложившихся отношений и ставят священника перед фактом, тот разъясняет им, что ранняя половая близость до законного бракосочетания ведет за собой неблагоприятные последствия для дальнейших отношений и их крепости.
После разъяснительной беседы, если молодые осознали свою вину, священник предлагает им попоститься три дня, затем исповедоваться в грехах и причаститься. Накануне венчания молодожены обязательно должны причаститься, чтобы прочувствовать этот день как самый важный в жизни – день, когда две судьбы становятся одной судьбой, две души – одной душой и два тела – одним телом.
Как подготовиться к венчанию?
Для начала нужно выбрать день, место для венчания и поставить в известность священника заранее. При этом необходимо помнить, что не каждый день в году в православной церкви разрешается проводить это таинство.
Таинство венчания не совершается по вторникам и четвергам, так как эти дни предшествуют постам, которые соблюдают верующие в среду и в пятницу. Также не совершается таинство в субботу, так как воскресенье (а церковные сутки начинаются с 20:00 накануне) – это малая Пасха, день освященный.
Также нельзя венчаться в дни установленных Вселенскими соборами постов – это 4 поста в году общей длительностью 5-6 месяцев с разной периодичностью.
Как правило, в православной церкви России установилась вековая традиция венчания на Красную горку – это название праздника в первое воскресенье после Пасхи. Этот день называется в церковном календаре Антипасхой и обозначает начало периода всенародных свадебных гуляний, которые происходили массово на Руси во все времена.
Таинство не проводят также накануне единичных постных дней – например, 11 сентября на праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи; в особые дни радости и празднования после Великого и Рождественского постов – на Святках и Светлой седмице; перед и во время праздника Воздвижения Креста Господня.
После выбора дня необходимо приступить к подготовке, что, в первую очередь, включает не внешнее приготовление отдельных предметов, приглашение гостей и план мероприятий празднества – а внутреннее состояние молодоженов, которое заключается к подготовке к таинству Исповеди и Причастия. И то, и другое таинство обязательно предшествует столь важному событию. Ведь Господь называет Царство Небесное брачным пиром, и Причастие на таком пиру в день бракосочетания является приобщением любви Божьей и укрепление на весь дальнейший совместный путь по жизни.
Время венчания священник назначает сразу после литургии, которая проводится каждое утро. В идеале, если молодоженам получится отстоять литургию и причаститься на ней непосредственно накануне торжества. Ведь куда важнее истратить свои силы на вклад в таинство, чем беречь их на вечерние гуляния (которых желательно избежать и оставить гостей как можно раньше для уединения).
Что нужно для венчания в церкви?
Правила подготовки к венчанию в православной церкви заключаются главным образом во внутреннем осознании и ответственности за этот шаг. В понимании, что назад пути нет и все трудности характера, притирки, разногласия – не могут теперь быть поводом для расторжения союза, который освятил Бог.
Это серьезный шаг, но многие сегодня легкомысленно идут на него, не рассчитывая силы и крепость чувств. К сожалению, такие люди не понимают, что после разрыва венчанного союза сделать гармоничной следующую семью будет сложнее и следует беречь то, что имеется.
И уже во вторую очередь необходимо подготовить наряд, документы, предметы для таинства и прочие вещи, необходимые в этот день.
Что нужно для венчания в православной церкви, список:
- Свидетельство о регистрации брака. Согласно правилам, установленным Священным Синодом, незарегистрированные в органах ЗАГСа браки не могут быть венчаны. Такие условия диктуются в первую очередь серьезностью намерений молодоженов, ведь после революции и распада Российской Империи церковь утратила полномочия влияния на права и обязанности сторон, функцию регулировки законных отношений теперь выполняет именно ЗАГС.
- Иконы Спасителя и Божией Матери. Какие иконы нужны для венчания? Подойдут любые образы и оклады, но главное, чтобы их можно было без проблем взять в руки. Эта благочестивая традиция раньше означала благословение родителей на брак и передавалась по наследству – со стороны невесты икона Пресвятой Богородицы, а со стороны жениха икона Спасителя. Благословение родителей имело сакральную ценность и свято соблюдалось.
- Золотые обручальные кольца. Раньше женское кольцо для венчания было серебряным, напоминая о том, что в христианской семье женщина является помощницей мужу и подчиняется любящему супругу. У мужа было золотое кольцо, что соответствовало символике царского металла – как Христос, муж обязан любить свою жену, которая символизирует собой Церковь. Именно муж будет нести ответственность за свою семью перед Богом на Суде.
- Венчальные свечи. Их можно приобрести на месте в храме. Являются символом благодати Святого Духа, Который невидимо предстоит и освящает.
- Белый плат. Это может быть как обычное покупное полотенце белого цвета, так и вручную расшитое невестой полотно (что раньше часто практиковалось). Можно также приобрести на месте в Храме. Его стелют на пол и встают во время определенного момента в процессе таинства. Плат символизирует чистоту помыслов и устремлений венчающихся.
- В некоторых храмах существует фиксированный размер пожертвований для таинства. Стоимость необходимо оплатить перед таинством, чтобы не забыть об этом после. Если фиксированной платы нет, то можно оставить добровольное пожертвование после венчания. Следует помнить, что государство не снабжает работников церкви зарплатами и их проживание зависит от наших пожертвований.
- Достойный внешний вид венчающихся. У девушки (женщины) должен быть головной убор (платок или более пышная фата для венчания), закрытые плечи, наряд должен быть скромным, закрывающим колени и не имеющим глубокого декольте. Мужчина должен быть в брюках. Шорты, бриджи и другие укороченные варианты, обнажающие ноги, для мужчины в храме не допускаются. Цвет наряда для невесты лучше выбрать светлых, пастельных тонов. Традиционно, чистая целомудренная девушка подчеркивает свою невинность абсолютно белым платьем и живыми цветами в руках. Обувь для невесты лучше выбрать удобную, на плоской подошве, чтобы без проблем отстоять службу.
После потери церковью законной гражданской силы, способной регулировать юридические вопросы, наличие свидетелей не является обязательным и носит, скорее, характер благочестивой традиции. Свидетели были поручителями брачующихся, хорошо их знали. Приглашали умудренных опытом, имеющих собственные семьи свидетелей, которые в трудные ситуации смогли бы дать дельный совет.
Какие правила венчания в православной церкви нужно знать?
Как подготовиться к венчанию в православной церкви – доступно объяснит священник, которого выбрали молодожены для проведения своего таинства. Но общие правила остаются одинаковыми.
Брак, зарегистрированный органами ЗАГС, является безблагодатным, но не беззаконным сожительством. Такая форма уважается церковью и допускается в случае, когда церковный брак не может быть совершен. А он не может быть совершен в нескольких случаях:
- когда гражданский брак был регистрирован более трех раз — по церковным канонам нельзя вступать в брак более трех раз;
- когда один или оба супруга не принадлежат к православной церкви, не крещены или приведены не добровольно;
- когда не произошло фактического расторжения брака с предыдущим супругом: при гражданской регистрации необходимо свидетельство о разводе, при церковном – благословение архиерея на вступление в новый брак;
- когда жених и невеста состоят в кровном или духовном родстве – в том числе, если они являются крестными одного человека;
- правила в возрасте венчающихся в православной церкви ограничиваются верхним порогом в 60 лет для женщины и в 70 для мужчины, нижний порог: 16 лет для девушки и 18 – для парня.
Во время подготовки к венчанию следует проговорить все спорные моменты в вопросах мировоззрения, чтобы совершение таинство происходило с чистым сердцем.
Сколько по времени идет венчание в церкви – 40-60 минут.
Что делать с венчальными свечами и другими атрибутами после венчания?
Из подобных семейных реликвий можно устроить небольшую коллекцию. Для этой цели заводят отдельную шкатулку, куда складывают атрибуты после венчания, крещения и других памятных семейных событий. Шкатулку можно показывать детям, освещая перед ними подробности знаменательного дня, освежая собственную память и окунаясь воспоминаниями в счастливые события. Туда же можно поместить различные сувениры, привезенные из паломничества.
Венчальные свечи можно зажигать во время молитвы, чтобы попросить о чем-нибудь важном для семьи у Бога, для особой благодарности Ему или в другие моменты.
Все эти вещи являются напоминанием о важных вехах в развитии семьи и являются частью эмоциональной жизни членов семьи. При этом сами по себе они не несут сакральную ценность. Если по какой-то причине реликвии оказались не нужны, их можно ликвидировать особым образом. Так как предметы участвовали в святом обряде их лучше сжечь – самостоятельно или передать в церковь с просьбой утилизировать освященные свечи и предметы, участвовавшие в таинстве.
Видя перед собой символы венчания, супруги могут через воспоминания отыскивать пути во взаимопонимании, когда возникают сложные моменты, через ощутимые свидетельства их союза, который они заключили перед Богом, супруги вспоминают о важности семейного очага и черпают новые силы, чтобы идти по жизни дружно рука об руку.
Правила венчания в православной церкви состоят, в первую очередь, из нравственной основы, которая заключается в чистоте намерений, отсутствии корыстных и непорядочных целей и твердая решительность соединиться с любимым человеком воедино. Целью такого союза является получение от Господа дара единомыслия для христианской жизни и воспитания детей.
А вы знали об этом?
Когда Бальзак собирался написать новое произведение, он запирался в своей комнате, закрывал ставни так, чтобы они не пропустили ни одного солнечного луча, и приступал к работе в халате при свете нескольких свечей. Как правило, написание занимало несколько месяцев. Каждый день Бальзак уделял ему восемнадцать часов. Однажды Бальзак прочитал книгу в двести страниц всего лишь за тридцать минут. Бальзак пил очень много крепкого турецкого кофе без молока – приблизительно пятьдесят чашек за день. Однажды ночью в дом писателя забрался грабитель и начал переворачивать вверх дном ящики в поисках денег. Через некоторое время он услышал, как из темноты раздался смех: – Дружище, ты напрасно в темноте ищешь то, что я не могу найти днем!
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