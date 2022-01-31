«Закон от Бога для всех един»

(Беседа со схиархимандритом Илием (Ноздриным) о духовных законах)

Как проявляются духовные законы в нашей жизни? Сказывается ли грех отдельного человека на состоянии общества, в котором он живет? Почему страдают праведники и благоденствуют нечестивцы? Ответственны ли дети за грехи родителей? Как соотносятся законы духовной жизни с эмоциональным и психическим состоянием человека? Обо всём этом опытный духовник – старец схиархимандрит Илия (Ноздрин).

Схиархимандрит Илий (Ноздрин)

– Батюшка, сегодня мы хотели бы поговорить с вами о законах духовной жизни. Скажите, как действуют законы духовные?

– Человек создан Богом и потому он – любой нации, любого времени, любого положения – находится под Богом. И хотя каждый человек, каким он создан Богом, отличается от других и внешностью, и своим языком, и образом жизни, но главное для всех одно – это назначение человека: а он предназначен к вечности. И ради вечности, ради души его пришел на землю Христос Спаситель, и Он страдал за то, чтобы человек, который обратился бы к Богу, был принят Богом и получил от Него всё то необходимое, что нужно как в этой жизни, так и в вечности.

Нет существенной разницы в духовном, в какое бы время и где бы кто ни жил.

Так человек и живет. Например, мы все дышим одним и тем же воздухом, все имеют в основном одинаковые способности, и един все имеют закон от Бога. Один для всех, где бы человек ни жил.

Конечно, в силу воспитания, в силу образа жизни человек имеет разные взгляды и понятия, как и в силу своего образования. А мы все учимся: грамоте, другим языкам, осваиваем в той или иной степени науку и учимся тем специальностям, тем возможностям, которыми человек должен себя устроить в земной жизни. Но это не мешает тому, чтобы человек получил необходимое, что является его первостепенной задачей, – а это вечность. Чтобы получил от Бога благодать, получил прощение грехов, получил дарования, очистил свою душу и в какой-то степени познал Бога. Но самое главное – получил прощение грехов.

– Люди получают образование, необходимое им в земной жизни. А как научиться духовным законам? Как познать эту грамоту?

– Вся суть духовных законов изложена в Священном Писании. И преимущественно в Новом Завете. У нас есть Четвероевангелие, Послания апостолов и Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис). И вся суть – там.

Раньше в России непременно преподавался со школьным образованием и предмет «Закон Божий». И сейчас в гимназиях, в некоторых специальных учебных заведениях у нас наряду с прочими знаниями дается Закон Божий. А что такое закон? Это суть, это катехизис, центр всего. В «Катехизисе» митрополита Филарета в фокусе изложены основные принципы Закона Божия. Конечно, любой закон имеет и более широкое толкование, но фокус – этот. «Закон Божий» ничем не расходится со Священным Писанием, с Новым Заветом.

– Батюшка, сегодня очень распространены болезни психического плана и такие состояния, как депрессия, уныние, порой отчаяние. Как вы считаете, духовные законы распространяются на эмоциональное, на психическое состояние человека?

– Смотря в какой степени и почему нарушено психическое состояние. Одно положение – если человек от родителей получил такое болезненное состояние психики, такое нарушение, ненормальность какую-то. И совсем другое – когда он неправильно ведет себя, когда у него депрессия, потому что он не может себя хорошо устроить, у него беспорядочность в жизни, он подвержен страстям, в частности у него алкозависимость или наркозависимость…

– … или компьютерная зависимость…

– Да, разными зависимостями страдают люди. Но это, конечно, дело поправимое. Но если человек совершенно ненормальный, у него потеря разума, у него сильно отклоняется от нормы жизни поведение и это неизбежно ведет к изоляции в специальные заведения, тут уж что поделаешь!.. И поэтому если такой человек, нездравомыслящий, доходит до самоубийства, Церковь допускает за него молиться. Если здравомыслящий человек совершает самоубийство или что-то подобное – за него не молятся.

– Поэт В.Маяковский сказал, что «голос единицы тоньше писка». В этой связи вопрос: может ли грех отдельного человека влиять на всё общество? Если кто-то согрешил, это отражается на общем состоянии – нравственном, моральном – социума?

Помазание

– Это естественно. Так и должно быть. И каждый человек должен понимать, что его жизнь – благочестивая жизнь, добрая жизнь, порядочная, правильно устроенная в плане духовном – способствует балансу добра. Ведь каждый человек – это не только частное лицо, но и социальная единица, и поэтому его поведение, конечно, отражается на социальной жизни и конкретного общества, и распространяется шире, доходит до плана космического, глобального. Его доброе поведение в жизни, морально-нравственные принципы, молитва, добро делают добрее и общество, и космос. И наоборот, грех: всякие страсти, зависимости, алкоголизмы и всякие ненормальные, недобрые поведения –конечно, тоже сказываются и на социуме, и в плане космическом.

– Отец Илий, а почему Бог попускает, чтобы страдали люди праведные? Иногда они подвергаются клевете, несправедливым нападкам, и люди, даже верующие, задаются вопросом: «Как же так? Разве это справедливо?»

– Так рассуждая, человек ограничивает свой взгляд в основном планом земного бытия. Если мы говорим о вере, о Боге, то граница между земным и вечностью уже стирается. Нет границы. Читайте Священное Писание, особенно Евангелие. Нам Господь говорит об этом, но многим, может быть, что-то неясно в Евангелии, потому что мы понимаем добро как земное.

Человек неизбежно предназначен к вечности. Но никто не может избежать смерти. Какая она будет, мы не знаем. Может, для нас это будет обычная смерть, а кто-то погибнет на войне, кто-то – от злодеев, от болезни, но неизбежно человек умирает, и душа его уходит туда. Нам кажется несправедливым, когда человек живет в моральном плане нехорошо, поступками своими делает очень много зла в мире и в то же время материально благоденствует. Это оттого, что мы не признаём значимость вечного, что рано или поздно душа человека окажется пред той вечностью, в которой человек неизбежно будет или награжден, потому что жил праведной, благочестивой жизнью, или, наоборот, будет осужден за свое зло.

– Батюшка, а страдают ли дети за грехи своих родителей? Многие думают: вот, родители согрешили, а дети теперь будут мучиться.

– В основном каждый человек отвечает сам за себя, делает он в жизни добро или зло. Но, несомненно, влияние родительской жизни – праведной или нет – есть.

– Так же, как молитва матери очень сильно помогает.

– Да, очень сильно. Но каждый сам за себя отвечает, если он в сознании. Не отвечает только человек невменяемый.

В наше время, когда у нас так много информации, человек должен понимать, как он ведет себя, как он должен поступать. Он должен оценивать свои поступки. Сейчас столько всего… И на телевидении ведутся духовные передачи, и литературы столько, и проповедей… Конечно, человек будет безответен за свои поступки, если он чего-то не знал. Но сейчас везде – в любой нации, на любом континенте, в крае, в городе – везде есть всё для того, чтобы человек получил достаточно знания, как ему жить.

И человек должен жить морально устойчиво. Допустим, родители ведут неблагочестивый образ жизни и не повлияли на него положительно – он должен сам делать оценку своих поступков.

– Батюшка, как быть тому, кто ходит в храм, исповедуется, причащается, соблюдает посты… – но холоден в вере. Как избавиться от этой холодности? Как побудить себя к рвению?

– Такое бывает, когда человек какой-то частью своей жизни соприкасается с духовным, но не полностью отдается этому, не настолько настроен на духовную жизнь. Может быть, от недостатка знаний, понимания того, что такое духовная жизнь. Многие не могут хорошо вникнуть в это, потому что как бы заняты семьей, своей работой… Нам надо учиться. Мы все должны стать учениками.

Человек должен правильно понимать, Каков Бог, чтобы быть верным Ему. М. Ломоносов говорит, что настолько Его громадность высока и непостижима, что солнце пред Богом – как искра прекрасной лампады. Таково величие Божие.

К сожалению, бывает, родители дают недостаточные понятия о вере, о Боге своему ребенку, а то и, наоборот, воспитывали так, что оттолкнули человека от Бога, не дали ему прийти к Богу, жить духовно, жить чисто, по-христиански, по духовным понятиям, с сознанием, что неизбежна наша вечность и ответ наш пред Богом на будущем Страшном суде, которым Бог будет судить каждого человека. Ведь каждый окажется пред судом Божиим.

Конечно, главный наш суд и постоянный – это наша совесть. И о совести надо иметь понятие: есть чистая совесть и как бы сожженная совесть, но она рано или поздно человеку напоминает о его добрых или злых деяниях.

– За нарушение закона в общепринятом смысле грозит уголовная или административная ответственность. Батюшка, скажите, а за нарушение духовных законов какая ответственность ожидает человека – здесь или потом?

– Я уже говорил, что мы в большинстве своем жизнь оцениваем посюсторонне, то есть здешнюю, земную, но мы должны помнить, что живем пред Богом. Бог нас видит до мельчайших подробностей, до мельчайшего нашего движения. Увы, действуя на большом – социальном, государственном – уровне, человек не всегда понимает, что есть Бог, есть вечность, есть суд Божий. Хотя из ныне живущих мало кто может сказать пред судом Божиим, что он не знал ничего о духовной ответственности пред Богом. Потому что хотя у разных людей разные религиозные понятия, но везде и много сейчас говорится и проповедуется о необходимости нравственных поступков, что за поступки безнравственные человека здесь обличает его совесть, а там, по христианским понятиям, будет окончательный суд – Страшный суд. Везде сейчас говорится о том, что за всякий грех человек должен чувствовать свою пред Богом ответственность и знать, что за это будет наказан, что он в ответе пред Богом. А за добрые дела, нравственную жизнь – воздаяние.

– Батюшка, спасибо вам большое за то, что согласились ответить на наши вопросы, за возможность этой уникальной встречи с вами.