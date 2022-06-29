Как певец растрогал наемных убийц

Антонио Алессандро Бонкомпаньо Страделла (1645-1680) был замечательным итальянским певцом и композитором эпохи барокко.

Он был выходцем из знатной аристократической семьи, но его таланты сделали его профессиональным музыкантом еще в ранней молодости.

Он так же умел нравиться женщинам и вел очень распутный образ жизни.Однажды в Венеции один очень богатый местный аристократ нанял его в качестве учителя пения для своей возлюбленной. Страделла соблазнил ее и вместе с ней бежал в Рим, поскольку оставаться на месте было опасно.

Портрет нашего героя. Из свободных источников.

Аристократ, как это было принято в Италии того периода, послал следом наемных убийц. Они выследили Страделлу, который пел в одном из храмов и планировали пырнуть его ножом на выходе. Однако, когда он пел, они его поджидали и слушали и так прониклись красотой его голоса, что решили невозможным для себя лишить жизни такой талант. Ну а на выходе его встретили, покаялись и все рассказали.

Он взвесил перспективы и уехал в другой город со своей возлюбленной. Там они поженились. Однако аристократ не думал отступать и подослал следующую партию бандитов.

Певец был сильно ими ранен, но выжил.

Они с супругой опять поменяли место жительства - но аристократ следил за ними и не успокоился. В итоге третья партия бандитов прикончила обоих влюбленных, когда они остановились в гостинице в Генуе и немного расслабились.

Вот такие страсти - мордасти из реальной жизни.

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А вы знали об этом?

Не так давно был представлен велосипед «Paravelo», на котором можно не только ездить со скоростью 25 км./ч., но и летать, преодолевая 40 км. за час и поднимаясь на высоту до 1,2 км. благодаря входящему в конструкцию парашюту. И всё же это не первое подобное устройство в мире.Дерек Пиготт сконструировал свой велосипед-самолет и взлетел на нём 9 ноября 1961 года. Во время пролета ему приходилось интенсивно крутить педали, за счёт чего удалось подняться над землей почти на 2 метра и пролететь 64 метра. Несмотря на не столь уж впечатляющие цифры, именно этот случай правильно рассматривать как первый полет на велосипеде.

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