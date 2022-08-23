Заградительная, защищающая молитва от врагов и зла

Со слов автора. Я много лет занимаюсь служением Богу и стараюсь помогать всем людям.

Часто меня спрашивают, как правильно молиться, чтобы спастись от зла.

Сегодня я подробно расскажу, как нужно обращаться к небесным силам для того, чтобы заручиться их поддержкой и защитой.

КАК ЗЛО ВРЕДИТ НАШЕЙ ЖИЗНИ

К сожалению, в течение жизни каждому человеку приходится сталкиваться с множеством неприятных и негативных ситуаций, которые порой бывает очень непросто разрешить. Иногда наши планы рушатся не только из-за нелепых случайностей, но и из-за зла, которое наши враги учиняют намеренно. Такие люди могут встретиться каждому в любое время, от этого никто не застрахован.

Так как же поступать в такой ситуации, чтобы не принести этому миру еще больше плохих помыслов и грехов? Ведь верующий православный человек всегда полагается на замысел божий и не должен отвечать на плохие поступки таким же злом. Кроме того, нечистые силы могут устраивать козни не только нам, но и нашим близким, что причиняет не меньше страданий, чем личные обиды. Самым лучшим выходом для христианина будет искреннее молитвенное обращение к Всевышнему или другим святым с просьбой оградить себя и своих родных от деяний лукавого и нехороших людей.

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЛИТВЫ ОТ ЗЛА И ЗЛЫХ ЛЮДЕЙ

В нашем современном мире, к великому сожалению, религии уделяется не так много времени, как следовало бы. Именно поэтому большинство людей не знают, как приобщиться к беседе с Всевышним и собственной душой, лишая себе великого дара божественной благодати.

Помните, что никогда не поздно начать свой духовный путь и начать молиться. По сути, главным условием, которое обеспечит, чтобы ваши мольбы были услышаны, является искренность произносимых слов. Однако существует еще ряд правил, помогающих настроиться на нужный лад и провести наиболее плодотворную беседу с Господом:

Не ленитесь уделять духовным обращениям достаточно времени, ведь от этого зависит духовное и материальное благополучие.

Молитесь ежедневно, а еще лучше несколько раз в день (утром и вечером). Регулярность духовных практик поможет приобрести уверенность в собственных силах и укрепить веру в господнее провидение.

Думайте не только о своей защите, но и о своих родных и близких людях. Это очень благотворно повлияет не только на их судьбу, но и на ваше душевное состояние. Забота о близких – это та эмоция, которая делает нашу жизнь спокойней, уверенней и счастливее в конечном итоге.

Заградительная молитва будет оберегать вас в том случае, если вы не желаете зла своим врагам.

Сделайте так, чтобы ваша жизнь была наполнена служением Господу Вседержителю и окружающим людям. Добрые поступки, которые направлены на помощь другим, лучше всего способствуют развитию и повышают вашу энергетику. Высокий уровень энергии человека является гарантом того, что злые языки и сглазы ему не смогут навредить.

Не забывайте, что каждый праведный христианин должен следовать церковным законам и посещать церковь как можно чаще.

Приобщитесь к великому таинству причащения Господня, если в вашей жизни наступила череда тягостных неудач. Это священное действо позволит снять сглаз и порчу, тем самым сделав ваших врагов бессильным. Обязательно исповедайтесь для того, чтобы показать Господу готовность исправлять свои ошибки, а не только бороться со злом, исходящим от других людей.

Если вы не носите крест, то срочно исправьте это, ведь благодаря этому священному символу Бог сможет оказывать вам защиту в нужное время.

Старайтесь молиться перед ликами святых, так как иконы тоже обладают чудодейственной силой. Иконы в доме будут ограждать семейный очаг от злого рока и нечистых духов.

Даже если поначалу у вас не получается окончательно сосредоточиться на мольбе и мысли стремительно уносятся прочь от заветных слов, главное, не опускать руки и не бросать свою затею. Бог всегда следит за нами и обязательно увидит и оценит попытки стать на праведный путь. Только проявив упорство и целеустремленность, можно почувствовать настоящую благодать от общения с Господом. Не лишайте себя этой возможности и как можно быстрее задумайтесь о своем жизненном пути и приоритетах.

МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ЗАЩИТНЫЕ МОЛИТВЫ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ОТ БЕД И НЕНАСТИЙ

Для каждого человека семья – это главная опора и радость в жизни. Наша религия учит своих последователей со всей ответственностью относиться и к той семье, в которой родился человек, и к той, которую создаёт сам. Плохое отношение к нашим родственникам и близким людям ранит наше сердце ничуть не меньше, чем если бы это зло было направленно непосредственно на нас. Поэтому стремление защитить и уберечь родственную душу — это нормальное желание, которое есть у каждого. Как ни старайся, нельзя полностью изолироваться от окружающего мира, который бывает порой очень жесток.

Для того чтобы оградить свою семью от злого, негативного влияния, можно обращаться к Господу за помощью. Конечно, это лучше всего делать посредством чтения священных текстов из молитвословов. Благоприятно совершать духовные практики, если вы заметили, что кто-то из окружающих позавидовал достижениям ваших родственников.

Поэтому, когда во время рассказа о повышении мужа, новой медали ребенка или покупки новой машины вы заметили, что кто-то из коллег недружелюбно посмотрел на вас, не нужно сразу же впадать в панику или злиться. Лучше обратиться к небесным покровителям и попросить их уберечь от сглаза и чужой зависти. Также попросите святых старцев об исцелении недоброжелателя, поскольку негативная энергетика отравляет и его душу, которая по своей сути является доброй и чистой. Этот поступок будет только способствовать росту вашей духовности по причине, что на зло вы ответите добром, как это и должен делать благочестивый верующий человек.

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

Больше всего в этом мире мы, конечно, переживаем за наших детей, души которых согласились прийти в семью, чтобы дарить родителям счастье и радость. Если в какой-то момент вы заметили, что ваше чадо стало чаще болеть, сильнее уставать, хуже усваивать учебный материал, конфликтовать со сверстниками, то это может быть признаком пагубного внешнего влияния. Причем это влияние не обязательно должно быть непосредственным. Пагубные мысли ваших врагов о ребенке могут истощать его и мешать развиваться.

Что делать, чтобы уберечь ребенка:

Объясните ему важность постоянного ношения нательного крестика. Это очень сильный оберег, который сам по себе может уберечь дитя от многих невзгод. Научите его читать молитвы, изучайте вместе с ним Библию и другие богоугодные книги. Читайте священные тексты с просьбой уберечь чадо от лукавых проделок. Делайте это как можно чаще, регулярность – залог успеха. Если в голову постоянно лезут неприятные мысли и страхи, то срочно заменяйте их приятными образами. Вы можете молиться или просто представлять малыша счастливым и радостным. Такой прием поможет взять в руки свои эмоции, даже несмотря на то, что это бывает очень непросто, когда речь идет о самых дорогих и родных созданиях.

О ЧЕМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ, ПРОСЯ ЗАЩИТЫ У ВЫСШИХ СИЛ

Всегда благодарите Господа за его поддержку, даже если пока вы не видите его защиты. Наш разум не может постичь все нюансы божьего замысла, поэтому не все является таким плохим, как кажется на первый взгляд. Вы можете говорить спасибо после каждой молитвы, ведь благодарность – это одна из наисильнейших сил в нашем мире, позволяющая улучшить состояние нашей души. Искренне благодарить святых нужно каждый раз, как вы видите позитивные изменения в жизни.

Выделите отдельный день, в который вы будете обращаться к небесам только с целью отблагодарить и почтить их за всё хорошее, что есть у вас и вашей семьи. В этот день ничего не просите для себя, максимально сосредоточьтесь на том, что ваше «спасибо» было искренним и честным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Молитва, защищающая от негатива, должна идти от души. Искренность слов играет определяющую роль в силе обращения к Всевышнему.

Обращайтесь к Богу и ангелам как можно чаще.

Делайте добрые поступки с мыслями о духовном развитии и служению Господу. Даже если в какой-то момент вы сдержитесь от гнева, агрессии, зависти, замените пагубную эмоцию благими мыслями, это уже будет великим даром этому миру, который очень порадует высшие силы и в особенности ангела-хранителя, несущего непосредственную ответственность за вас.

Не забывайте благодарить себя за проделанную работу и святых, которые оберегают вас от нечистого. Можете выделить отдельный день для благодарения.

В тяжелых ситуациях читайте сильную молитву «Символ веры», которая может творить поистине невероятные чудеса.

Для того чтобы помочь своим близким справиться с происками лукавого, помогайте им в их духовном развитии. Особенно это касается детей. Учите вместе с ними молитвы, читайте Библию и Евангелие, ходите вместе в храмы, а там обучайте их правильному поведению в святых местах. Спросите у малыша, не хочет ли он посещать занятия в воскресной школе или вместе с вами периодически посещать церковь, помогая посильными делами и трудясь во имя Господние.

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А вы знали об этом?

Цепь на статуе Свободы находится у её подножия, поэтому туристам он обычно не виден. Речь идёт о сломанной цепи, в которую как бы была закована нога женщины. История её связана с контекстом появления самой достопримечательности: всё дело в том, что Эдуард де Лабулэ, известный французский политик, который принял участие в создании Статуи Свободы, придерживался тех же взглядов, что и президент Линкольна, который боролся за отмену рабства. И разве после этого разломанную цепь у подножия статуи Свободы можно считать — символом свободы, торжества демократии и отмены рабства?

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