3 главных победы Кутузова

Михаил Кутузов – это человек, чей жизненный путь прошел в сражениях. Храбрый, смелый, он получал от жизни не только награды. Был дважды ранен в голову, причем ранения были смертельны, но Кутузов не просто выжил, а каждый раз возвращался в строй. Считалось, что Михаил Илларионович предназначен для чего-то великого. Таким событием стала война с французской армией 1812 года. Победа над Наполеоном возвысила личность полководца.

Но, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий всей армией прошел большой жизненный путь, овеянный сражениями и битвами. Кутузов был героем своего времени, он принял участие практически во всех военных компаниях, выполнял любые деликатные поручения. Отлично справлялся с поставленной задачей и на поле боя, и за столом переговоров.

Боевое крещение под Алуштой

Кутузов с детства обучался военному ремеслу, поскольку воспитывался в семье генерала-поручика. Прошел путь от простого солдата.

Свое первое настоящее испытание в бою в качестве полководца он получил во время Русско-Турецких войн.

Батальон с молодыми солдатами под командованием Кутузова в 1774 году вступил в бой под Алуштой. Его бойцы были настолько подготовленными, что напрочь разгромили превосходящий их по силе и численности турецкий десант.

Но, в этом бое пострадал сам полководец, он был тяжело ранен в голову. Пуля прошла насквозь. Однако Михаил Илларионович выжил, а спустя время снова был в строю. За битву под Алуштой и героическую победу он был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. После ранения императрица отправила героя на лечение в Австрию, полностью оплатив его.

Измаил взят

После тяжелого ранения, Михаил Илларионович по-прежнему не прекращает воевать. За успехи и отвагу он получал звания, награды и новые ответственные, порою невыполнимые поручения.

Взятие Измаила было стратегически важным, но практически невозможным заданием. Кутузов штурмовал его уже в звании генерал-лейтенанта. Полководец должен был совершить прорыв, но это было сложно, поэтому он обратился за помощью к Суворову. На что получил весьма остроумный ответ, относительно того, что крепость уже взята, а Кутузов назначен ее комендантом. И генерал-майору ничего не оставалось, как идти на прорыв. За несколько дней он провел масштабные подготовительные учения и сделал то, что было невозможно. Кутузов со своей армией взял Измаил. Неприступная крепость пала.

В период русско-турецких войн было немало героических сражений, где легендарный полководец показывал свою храбрость и личным примером вел свои полки к победе.

Бородино

Кутузова любили народ и солдаты, а вот император Александр І, испытывал неприязнь к полководцу. Поэтому привлекал его в военным кампаниям только при острой необходимости. Когда он понял, что Наполеон практически беспрепятственно движется к Москве, а его генералы не в состоянии его остановить, назначает Кутузова главнокомандующим всеми армиями. Михаил Илларионович вначале продолжил тактику отступления, чем ввел в заблуждение противника, а затем дал генеральное сражение. Бородинская битва это одна из самых крупных и кровопролитных за весь 19 век. В ней участвовало более трехсот тысяч солдат, большая часть из них были убиты и тяжело ранены. Победителей в этом сражении не было, тактически победа была за французами, но именно с Бородинской битвы начинается падение наполеоновской армии. Потрепав ее, Кутузов отошел к Москве, вынуждая французов идти в след по русскому бездорожью. После Бородино Кутузов был возведен в фельдмаршалы.

Источник : Исторический Канал на Яндекс Дзен

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, история России полна мистификаций и ложных мифов!Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно что-то говорить, многие доктора наук и историки обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором требовали не ставить памятник Кутузову и не называть проспект в Москве Кутузовским!

Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им. Подобное требование было продиктовано тем, что, проиграв Бородино и оставив без боя Москву, в которой преступно заживо сгорели 30 тысяч русских раненых, Кутузов, который фактически не выиграл в своей жизни ни одно крупное сражение, недостоин такой почести!

Любопытно также, что тактику партизанской войны разработал не Кутузов, а Барклай-де-Толи, который разработал "скифскую стратегию" выматывания противника партизанской войной. Однозначно русская армия была уничтожена именно в Бородинском сражении,потеряв почти половины регулярного состава, а около 30% оставшихся в живых превратились в мародеров.В этом безусловно был виноват Кутузов, поскольку неправильно расположил войска и бездарно руководил боем. Даже тогда, когда Наполеон уже отступал из России, русские потеряли ещё больше военных: Кутузов вывел из Тарутино 130 тысяч, а привел в Вильно 27 тысяч солдат!

Вместе с тем Кутузов был сексуальным маньяком и педофилом! В противовес порядочной семейной жизни фельдмаршал предпочитал разгульную жизнь. Александр I за похождения Кутузова прозвал его «одноглазым старым сатиром», поскольку 64-летний старик, одноглазый, толстый, уродливый не мог существовать без того, чтобы иметь при себе трех, четырех женщин!…

Согласно современным юридическим законам сегодня бы Кутузова судили бы за злостную и рецидивную педофилию! Весной 1811-1812 гг. он вместо активной деятельности на турецком фронте развлекался с 14-летней молдованочкой. ИзвестныЙ турецкий историк Ахмед Алтынай рассказывает о посещении Кутузовым гарема с 10-летними девочками, практиковавшими оральный секс.

Любопытно также , что после смерти полководца в небольшом городке Бунцлау, ныне это Болеславец в Польше,по распоряжению Александра I тело Кутузова забальзамировали и перевезли на родину. 25 июня 1813 года его захоронили в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе.Однако вскоре появились слухи о том, что сердце полководца было похоронено не в Санкт-Петербурге, а на кладбище рядом с Бунцлау.

Сообщалось даже, что такова была воля самого Кутузова, который завещал тело отвезти в Россию, а сердце похоронить на месте смерти, чтобы русские воины знали, что сердцем он навсегда остался с ними. Вскоре на местном кладбище появился холмик с оградой и скромным постаментом.

В 1933 году руководитель Ленинградского обкома ВКП(б) Сергей Миронович Киров распорядился создать комиссию, вскрыть склеп в Казанском соборе, чтобы окончательно убедиться – где находится сердце Михаила Кутузова? Раскрыв крышку склепа, исследователи увидели сердце, неплохо сохранившееся в какой-то прозрачной жидкости!