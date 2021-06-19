Чем рабы в древнем Риме отличались от крепостных в России?

Раб, с точки зрения законов Древнего Рима, является собственностью своего хозяина, «говорящим орудием». Раб — тот, кто перестал быть человеком и стал вещью. Рабами становились либо попав в плен, либо после невыплаты крупной задолженности. У раба нет никаких прав, он не защищён законом. Некоторые ограничения произвола хозяев по отношению к своим рабам появятся только в поздние века Римской Империи, но и тогда раб не получит такого же юридического статуса и правовой защиты, какие были у свободных людей. На практике с рабами обращались по-разному. Какому-нибудь домашнему рабу или тем паче своему личному секретарю, хозяева порой давали большие поблажки. Но любой раб всё равно полностью зависел от прихотей рабовладельца.

Рабы в Древнем Риме. Современная иллюстрация.

В Древней Руси был аналог именно такого, классического рабства. Это холопы, челядь богачей и аристократов. В сборнике законов «Русская Правда», который был записан в XI в. н.э., есть много упоминаний о холопах. Самое главное — холоп, так же как и античный раб, с точки зрения закона лишь объект права, т.е. вещь. Убийство собственного холопа никак не наказывалось, за убийство чужого — налагался штраф за порчу имущества, а не вира (выкуп) за убийство. Холоп не считался субъектом правонарушения. Ответственность за вред, причинённый действиями холопа, нёс его господин.

Новгородское вече. Картина современного художника.

В холопы, так же как и в античные рабы, попадали либо будучи взяты в плен, либо не сумев выплатить долг. Кроме того, как и в Древнем Риме, холопами автоматически становились сыновья и дочери холопов, в холопы могли отдать и за преступления. Было ещё так называемое «белое» холопство, т.е. добровольное, в отличие от недобровольного «чёрного». В холопы можно было продаться самому, можно было стать холопом женившись на холопке. Холопами также становились нанявшиеся на некоторые должности, вроде тиуна (управляющего) или ключника. При этом с хозяином заключался договор, в котором оговаривались определённые права такого добровольного холопа, т.е. это уже не было рабством в чистом виде.

Боевые холопы. Иллюстрация из плана Москвы, составленного Сигизмундом Герберштейном, 1556 г.

Холопов, как и рабов, можно было продавать и покупать без каких-то юридических ограничений, не спрашивая их согласия. У холопов не было прав и обязанностей перед государством, они не платили податей и не служили в армии. Кроме так называемых «боевых холопов», исполнявших обязанности оруженосцев, телохранителей и т.п. Но они при этом служили на войне именно своему хозяину, а не государю и стране, как свободные воины. Холопство просуществовало по XVII-й век, когда оно сменилось известным нам крепостным правом. Когда все крестьяне, приписанные к поместьям, стали принадлежать владельцам этих поместий, холопами стали называть дворню, т.е. тех крепостных, которые непосредственно прислуживали хозяину.

Наказание крепостной. Гейслер Христиан Готлиб Генрих, 1805 г.

Крепостная зависимость имеет иную основу, чем рабство. Изначально оно было прикреплением крестьян именно к земле, на которой они должны были трудиться и платить при этом налоги. В отличие от рабов и холопов, которые никаких налогов и сборов не платили, поскольку гражданами не являлись. Помещик был обязан собирать эти налоги с крепостных, работающих на его земле. При этом официально земля считалась государственной (т.е. принадлежавшей царю), помещик юридически был лишь управляющим ею и «кормящимся» (получавшим личный доход) с неё, а не собственником этой земли. Крепостные оставались субъектами права и сами несли ответственность перед законом за свои поступки. Со временем права и возможности помещиков увеличивались, а права их крепостных, соответственно, сокращались.

«Отдых помещика». К.А Трутовский, XIX в.

Изначально крепостных вообще нельзя было продавать. Как и землю, ибо земля эта помещику не принадлежала, а была временно дана царём в пользование. Потом эта земля стала переходить по наследству детям помещика, постепенно становясь их постоянным владением, а потом и собственностью. Помещики получили право покупать и продавать землю, считавшуюся теперь уже не царской, а помещичьей.

Усадьба помещика Дурасова в Люблино. Русские помещики очень любили античный стиль.

Крестьян первое время продавали только с землёй, на которой они жили и работали. Это не относилось к холопам — их во все времена продавали без каких-либо ограничений.

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Впрочем, было множество юридических лазеек, позволявших торговать крестьянами и без земли. Но даже в самые мрачные времена крепостной сознавал, что он лично — такой же человек и гражданин. Он платил налоги и являлся подданным царя, хоть и подчинялся своему помещику. В этом была главная разница между древнеримским рабом и российским крепостным.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/ancient_rome/chem-raby-v-drevnem...

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