Чем рабы в древнем Риме отличались от крепостных в России?

Раб, с точки зрения законов Древнего Рима, является собственностью своего хозяина, «говорящим орудием». Раб — тот, кто перестал быть человеком и стал вещью. Рабами становились либо попав в плен, либо после невыплаты крупной задолженности. У раба нет никаких прав, он не защищён законом. Некоторые ограничения произвола хозяев по отношению к своим рабам появятся только в поздние века Римской Империи, но и тогда раб не получит такого же юридического статуса и правовой защиты, какие были у свободных людей. На практике с рабами обращались по-разному. Какому-нибудь домашнему рабу или тем паче своему личному секретарю, хозяева порой давали большие поблажки. Но любой раб всё равно полностью зависел от прихотей рабовладельца.
В Древней Руси был аналог именно такого, классического рабства. Это холопы, челядь богачей и аристократов. В сборнике законов «Русская Правда», который был записан в XI в. н.э., есть много упоминаний о холопах. Самое главное — холоп, так же как и античный раб, с точки зрения закона лишь объект права, т.е. вещь. Убийство собственного холопа никак не наказывалось, за убийство чужого — налагался штраф за порчу имущества, а не вира (выкуп) за убийство. Холоп не считался субъектом правонарушения. Ответственность за вред, причинённый действиями холопа, нёс его господин.
В холопы, так же как и в античные рабы, попадали либо будучи взяты в плен, либо не сумев выплатить долг. Кроме того, как и в Древнем Риме, холопами автоматически становились сыновья и дочери холопов, в холопы могли отдать и за преступления. Было ещё так называемое «белое» холопство, т.е. добровольное, в отличие от недобровольного «чёрного». В холопы можно было продаться самому, можно было стать холопом женившись на холопке. Холопами также становились нанявшиеся на некоторые должности, вроде тиуна (управляющего) или ключника. При этом с хозяином заключался договор, в котором оговаривались определённые права такого добровольного холопа, т.е. это уже не было рабством в чистом виде.
Холопов, как и рабов, можно было продавать и покупать без каких-то юридических ограничений, не спрашивая их согласия. У холопов не было прав и обязанностей перед государством, они не платили податей и не служили в армии. Кроме так называемых «боевых холопов», исполнявших обязанности оруженосцев, телохранителей и т.п. Но они при этом служили на войне именно своему хозяину, а не государю и стране, как свободные воины. Холопство просуществовало по XVII-й век, когда оно сменилось известным нам крепостным правом. Когда все крестьяне, приписанные к поместьям, стали принадлежать владельцам этих поместий, холопами стали называть дворню, т.е. тех крепостных, которые непосредственно прислуживали хозяину.
Крепостная зависимость имеет иную основу, чем рабство. Изначально оно было прикреплением крестьян именно к земле, на которой они должны были трудиться и платить при этом налоги. В отличие от рабов и холопов, которые никаких налогов и сборов не платили, поскольку гражданами не являлись. Помещик был обязан собирать эти налоги с крепостных, работающих на его земле. При этом официально земля считалась государственной (т.е. принадлежавшей царю), помещик юридически был лишь управляющим ею и «кормящимся» (получавшим личный доход) с неё, а не собственником этой земли. Крепостные оставались субъектами права и сами несли ответственность перед законом за свои поступки. Со временем права и возможности помещиков увеличивались, а права их крепостных, соответственно, сокращались.
Изначально крепостных вообще нельзя было продавать. Как и землю, ибо земля эта помещику не принадлежала, а была временно дана царём в пользование. Потом эта земля стала переходить по наследству детям помещика, постепенно становясь их постоянным владением, а потом и собственностью. Помещики получили право покупать и продавать землю, считавшуюся теперь уже не царской, а помещичьей.
Крестьян первое время продавали только с землёй, на которой они жили и работали. Это не относилось к холопам — их во все времена продавали без каких-либо ограничений.
Впрочем, было множество юридических лазеек, позволявших торговать крестьянами и без земли. Но даже в самые мрачные времена крепостной сознавал, что он лично — такой же человек и гражданин. Он платил налоги и являлся подданным царя, хоть и подчинялся своему помещику. В этом была главная разница между древнеримским рабом и российским крепостным.
Источник : https://zen.yandex.ru/media/ancient_rome/chem-raby-v-drevnem...
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