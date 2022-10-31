Как Петр I предал грузинского царя и сдал Грузию туркам: предыстория Георгиевского трактата

Сегодня очень распространена версия о том, что Россия буквально спасла Грузию, вернее, Картли-Кахетинское царство, от гибели. Однако, рассматривая подписание Георгиевского трактата, несправедливо забывать о событиях, предшествовавших этому документу и приведших к тому положению Картли-Кахети, в котором она оказалась в конце 18 века. Одним из таких событий стал несостоявшийся поход Петра I Великого на Персию в 1722 году.

К концу века 17 века Грузия представляла собой несколько разъединенных царств, единого государства не существовало. Картли практически была автономией Ирана, однако прекрасные отношения с персами позволяли грузинам надеяться на возможность воссоединения княжеств и восстановление независимости. Неизвестно, как сложилась бы судьба Грузии, если бы не решение Петра I Великого воспользоваться нестабильностью в Персии и не отправиться в персидский поход.

Над Ираном в это время нависла угроза из Афганистана. Персидский шах обратился к Вахтангу VI, правителю Картли, за помощью. Вахтанг был персидским вассалом, однако он отказался поддержать Иран – одновременно с послами шаха к нему прибыли послы от Петра, и Вахтанг VI сделал выбор в пользу России. Сегодня историки называют этот выбор политической ошибкой грузинского правителя.

Для Петра I Великого грузинская армия на Кавказе была вспомогательной силой. Его послы пообещали Вахтангу VI постоянный союз и покровительство в обмен на помощь в военных походах, и в 1722 году грузинская армия выступила против своих бывших союзников персов.

В августе 40-тысячная армия Вахтанга была в Гяндже. 3 месяца он прождал Петра, но он отменил свой поход. Российская армия на тот момент заняла Дербент и приняла решение остановиться. Решение Вахтанга поддержать Россию оказалось для Картли катастрофическим.

В 1724 году Петр I подписал с Турцией Константинопольский трактат, по которому Картли, которую он обещал защищать, отходила Турции. А Вахтанг всю свою оставшуюся жизнь искал убежища. Он умер и похоронен в Астрахани, в Успенском соборе.

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А вы знали об этом?

Император Петр I, со своей неистребимой страстью к реформам был обречен на титул «антихриста». В староверском «Собрание от святого писания об Антихристе» можно найти такую характеристику на Петра I: «Яко же папа в Риме, тако и сей лжехристос начал гонити и льститати и искореняти в России Останок Православный Веры и свои новые умыслы уставляя и нова законоположения поставляя, по духовному и по Гражданскому расположению, состави многие регламенты и разосла многие указы во всю Россию с великим угрожанием... и устави Сенат и Синод и сам бысть над ними главою...» По городам и деревням среди простого народа гулял слух, что «он не государь - латыш: поста никакого не имеет; он льстец, антихрист, рожден от нечистой девицы... С тех пор, как он на царство сел, красных дней но видно, все рубли да полтины».

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