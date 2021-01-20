Откуда на Земле появилось золото ?

Золото - редкий и ценный металл не только на Земле, но и во всей вселенной. Ценность золота объясняется его редкостью, но на самом деле непонятно, почему его на Земле так много. Когда детекторы гравитационных волн впервые обнаружили рябь от столкновения двух нейтронных звезд, астрономы стали изучать послесвечение и увидели спектральные линии многих тяжелых элементов, включая золото. Исследователи думали, что нашли ответ на вопрос, откуда взялась большая часть тяжелого металла во Вселенной.Но откуда оно взялось на самом деле ?Как выяснилось, все золото во Вселенной могло образоваться в результате столкновения нейтронных звезд, полагают ученые из Смитсоновского астрофизического центра.

Происхождение золота оставалось до конца невыясненным, поскольку, в отличие от более легких элементов, таких как углерод или железо, оно не может образовываться непосредственно внутри звезды, - признался один из исследователей центра Эдо Бергер.

Ученый пришел к этому выводу, наблюдая за гамма-всплесками - масштабными космическими выбросами радиоактивной энергии, вызванными столкновением двух нейтронных звезд. Гамма-всплеск был замечен космическим аппаратом НАСА Swift и длился всего двух десятых секунды.

А после взрыва осталось свечение, которое постепенно исчезало. Свечение же при столкновении таких небесных тел свидетельствует о выбросе большого количества тяжелых элементов, утверждают специалисты. А доказательством того, что после взрыва образовались тяжёлые элементы, можно считать инфракрасный свет в их спектре.

Дело в том, что нейтронно-богатые вещества, выброшенные при коллапсе нейтронных звезд, могут генерировать элементы, претерпевающие радиоактивный распад, при этом испуская свечение преимущественно в инфракрасном диапазоне, - объяснял Бергер. - И мы полагаем, что при гамма-всплеске выбрасывается примерно одна сотая доля материала солнечной массы, в том числе золото. Причем, количество золота, произведенного и выброшенного во время слияния двух нейтронных звезд, может быть сравнимо с массой 10 Лун. А стоимость такого количества драгоценного металла равнялась бы 10 октильонам долларов - это 100 трлн в квадрате.

Для справки, октильон - это миллион септиллионов или миллион в седьмой степени; число, равное 1042 и записываемое в десятичной системе как единица с 42 нулями.

Также сегодня учеными установлен тот факт, что практически все золото (и прочие тяжелые элементы) на Земле - космического происхождения. Золото, оказывается, попало на Землю в результате астероидной бомбардировки, которая произошла в далекие времена после застывания коры нашей планеты.

Практически все тяжелые металлов "утонули" в мантии Земли на самом раннем этапе формирования нашей планеты, именно они образовали твердое металлическое ядро в центре Земли.

Золото и платину начнут добывать в космосе уже с 2025 года.Первый геолого-разведывательный корабль к астероиду американская Deep Space Industries (DSI) планирует отправить уже в 2025 году. А в дальнейшем компания намерена снарядить целый флот специальных космических аппаратов, разработанных для перехвата пролетающих рядом с Землей небольших астероидов, разведки и добычи таких металлов как золото и платина.

Источник : https://www.kp.ru/daily/26108/3004439/

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