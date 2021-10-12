Тайны сильного пола: 11 страхов, в которых мужчины вряд ли признаются

Большинство женщин уверены в том, что мужчины – сильные, бесстрашные, решительные и смекалистые, и в этом нет ничего удивительного. Каждому маленькому ребенку внушают, что мальчики – это будущие рыцари, которым стыдно плакать или показывать свою слабость, а девочки – хрупкие принцессы с тонкой душевной организацией, поэтому их следует защищать, холить и лелеять. С одной стороны, подобным образом родители пытаются привить сыновьям хорошие манеры, уважение к представительницам противоположного пола и галантность, однако именно благодаря завышенным требованиям в каждом поколении появляется все больше склонных к инфантильности и подверженных комплексам молодых парней. А ведь они – такие же люди, как и милые дамы, со своими переживаниями, и есть 12 типов боязней, в которых они вряд ли когда-либо признаются.

1. Страх как таковой

Каждый из нас с опаской относится к определенным явлениям, предметам или живым существам. Однако мужчина не может признаться в том, что чего-то боится, ведь он – сильный, мужественный и всегда готов спасать. Этот страх нередко перерастает в раздражительность и даже агрессию, что само по себе уже не очень хорошо.

В качестве примера можно привести арахнофобию. Согласно данным одного из исследований британских ученых, арахнофобии подвержены 18% мужчин, то есть практически каждый пятый.

2. Одиночество

Однако далеко не все в этом признаются, потому что они – защитники, которым не положено бояться. Что же говорить о более существенных с психологической точки зрения легких фобиях, которые не понаслышке знакомы почти каждому?

Наверное, любому человеку сложно представить, что было бы, если бы его отвергли абсолютно все. Самое страшное в этой ситуации – почувствовать собственную ничтожность, в особенности, если унижение оказалось публичным, да еще и сопровождалось смехом или колкими замечаниями. Поэтому многие мужчины не решаются сделать первый шаг, ведь для того, чтобы произвести впечатление на понравившуюся девушку, нужно хорошо потрудиться и красиво ухаживать.

3. Сходство с женщиной

С самого детства мальчик всеми силами показывает, что он совершенно другой, не такой, как девочки, при этом все, что может вызвать такую ассоциацию, начиная от способности к сопереживанию и заканчивая нежными, изящными чертами лица, вызывает в нем смешанные чувства.

4. Бедность

Финансовое благополучие дает мужчине ощущение собственной успешности и даже некоторого превосходства. Достойный доход позволяет ему сравнивать себя с добытчиком, способным обеспечить свою семью. При этом стоит отметить, что сами представители сильного пола могут довольствоваться малым, в то время как в понимании женщин комфорт представляется совершенно иначе, что ведет к гораздо большим затратам.

5. Измена

Несмотря на то, что именно мужчин современное общество считает полигамными, хотя это утверждение не совсем верно и уж точно несправедливо, они не прощают измену. Духовное или физическое предательство – самое страшное, что может случиться с искренне любящим молодым человеком и даже супругом с солидным стажем. В то же время прекрасные дамы искусно манипулируют своими избранниками, по поводу и без оного разыгрывая карту их вечного беспокойства с помощью ревности.

6. Ответственность

Многие молодые люди не торопятся создавать семью и, тем более, обзаводиться детьми, пока твердо не будут стоять на своих ногах. И дело не только в том, что они должны обладать солидной материальной базой и быть уверенными в стабильном доходе, но и в том, что крепкие отношения ограничивают их свободу, а к ней каждый представитель сильного пола относится с особенным трепетом.

7. Потеря авторитета

Уважение приятелей и коллег, их приверженность мнению мужчины – немаловажная составляющая его гармоничного существования. С малых лет он доказывает своему окружению в частности и миру в целом, что достоин стать авторитетом, идейным вдохновителем и просто вожаком стаи.

8. Боль

Несмотря на то, что мужчины гораздо выносливее женщин, они намного тяжелее переносят даже обычную простуду, не говоря уже о резких или продолжительных болевых ощущениях. Все дело в панике и нежелании обратиться за помощью к доктору или кому-то из близкого окружения – они ведь сильные. Вместе с тем осознание некоторой беспомощности снова вызывает у них раздражение и агрессию, что несколько усугубляет ситуацию.

9. Старость

Старость – еще одно состояние, которое может сделать человека в определенный момент зависимым. При этом даже те из представителей сильного пола, которые считаются красавчиками, гораздо спокойнее относятся с естественными изменениями их внешности, чем прекрасные дамы. Кроме того, каждый прожитый год неумолимо приближает их к логическому завершению жизненного пути, и эта неизвестность действительно пугающая.

10. Неудачи

Прослыть неудачником – непростительная ошибка для любого мужчины. Возможно, именно в этом кроется разгадка того феномена, почему, отправляясь на рыбалку в гордом одиночестве, они ловят самых больших щук и окуней, а их жены часто представляются другим как совершенно исключительные женщины, хотя на самом деле они несколько далеки от идеала. И это – не столько желание соврать в традиционном понимании этого слова, сколько стремление казаться как минимум нормальным человеком, ничуть не хуже других.

11. Сильные успешные женщины

Даже состоявшиеся и обладающие определенным статусом и общественным весом мужчины рядом с добившимися многого упорным трудом прекрасными дамами несколько робеют, так как на подсознательном уровне чувствуют конкуренцию. Они опасаются, что в отношениях доминировать будут именно женщины, а допустить это отважится далеко не каждый представитель сильного пола.

Несмотря на устоявшиеся стереотипы, мужчины – такие же люди, как и утонченные дамы. Они могут и должны открыто выражать свои чувства и эмоции – именно это помогает справляться с накапливающейся агрессией и следующим за ней по пятам перманентным стрессом. Каждый человек имеет право на мимолетную слабость, никто не вправе осуждать или высмеивать его за это.

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