Кто был более жесток, Чингисхан или Гитлер?

Статуя Чингисхана в Монголии
Адольф Гитлер, и Чингисхан известны своей жестокостью, террором и массовым истреблением в истории. Но знаете ли вы, какой из двух был более жестоким и убил намного больше людей, чем другой?
Без сомнения, именно Чингисхан был ответственен за гораздо большее количество убийств, чем Гитлер. Вот посмотрите на количество людей, которых каждый из них убил во время своих правлений.
Количество людей, убитых Гитлером и Чингисханом
Хотя нет ни одного точного отчета, на который можно было бы положиться об общем количестве убийств ими обоими, не так уж сложно подсчитать предполагаемое число погибших.
Согласно более низкой оценке стороны, Адольф Гитлер был ответственен за убийство более или менее двадцати миллионов человек как в Холокосте, так и во Второй мировой войне. Ниже приводится приблизительная разбивка всех убийств Гитлером:
- Политические противники Германии - не определено
- Евреи - 6 миллионов
- Советские военнопленные и гражданские лица - 8,7 миллиона
- Нееврейское польское гражданское население - 2 миллиона
- Сербские гражданские лица - 300 000
- Рецидивисты, инвалиды и цыгане - не менее 625 000
- Холокост - 5 594 623
В общей сложности Гитлер убил 24,9 миллиона человек.
Как и в случаи с Гитлером, нет точных записей об общем количестве убийств, совершенных Чингисханом, но мы можем сделать оценку, основанную на отчетах многих историков того времени.Все историки пришли к выводу, что армии Чингисхана были ответственны за убийство более или менее сорока миллионов человек. Вот разбивка:
- Это число включает три четверти всего населения империи Хорезмидов.
- Его армия полностью стерла царство Си Ся и убила каждого человека, который отказался отправить свои войска против Хорезмидов.
- Он убил 1 748 000 человек в Нишапуре, Иран, чтобы отомстить за смерть своего любимого зятя.
- Он убил каждого человека Чжунду (современный Пекин), которым управляла империя Цзинь, и сжег их тела.
- Когда Чингисхан напал на вражеское татарское племя, чтобы отомстить за убийство своего отца, он приказал обезглавить каждого мужчину, ростом выше девяноста сантиметров.
Хотя и Гитлер, и Чингисхан были причастны к жестокому убийству миллионов людей, между ними все еще много различий. Это показывает, что вопрос о том, какой из этих двух был более жестоким и злым в своих действиях, все еще можно обсудить.
Адольф Гитлер против Чингисхана
У Чингисхана было очень тяжелое и жестокое детство; его отец был убит татарами, когда ему было всего десять лет. После этого его племя отказалось принять его в качестве преемника своего отца, он и его семья были изгнаны из племени и вынуждены были жить очень бедной жизнью. Представьте себе ребенка, чью семью выбросило его собственное племя, и он вынужден жить среди варваров, для которых отрубание чьей-то головы было не более чем развлечением. Придя к власти, он убил миллионы людей, которые не сдались его правлению или не подчинились ему. Он был очень терпим ко всем религиям и даже принимал некоторых своих противников как своих надежных друзей. Для Чингисхана убийства и террор были тактикой, гарантирующей его правление.
С другой стороны, Гитлер воспитывался в семье среднего класса, и его ненависть была больше к определенной расе. Он сокрушил всех своих противников и даже потенциальных противников.
Для Гитлера убийства и террор были скорее средством удовлетворения его злобы и ненависти. Это приводит нас к мысли, что, хотя Чингисхан убил гораздо больше людей, он сделал это, чтобы гарантировать свое правление, в то время как Гитлер действовал скорее из ненависти.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Как не парадоксально, но Гитлер и Чингисхан были просто "божьими одуванчиками" по сравнению с величайшим злодеем и убийцей в истории человечества – Сталиным , который устроил настоящий геноцид своему народу!История ,пожалуй, не знает такого кровожадного нехристя и убийцу , как палач народов Сталин , который вместе с Лениным отобрал у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации!
Чего только стоит исход Второй мировой войны , когда из-за бездарной и агрессивной политики Сталина по некоторым данным погибло более 40 миллионов советских людей (немцев погибло всего 9 миллионов )? Разве можно оправдать чудовищное злодеяние изувера Сталина, когда он не разрешил полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»!
Разве можно простить этому садисту изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, прячась за которыми наступали на Ленинград немцы! И разве не кощунство, когда во время массовых отступлений в 1941 году ,опасаясь что заключенные в тюрьмах СССР встанут на сторону немцев, Сталин приказал уничтожить многих из них. По некоторым данным непосредственно в тюрьмах тогда было уничтожено десятки тысяч заключенных!
Общее число репрессированных и убитых палачом народов Сталиным сегодня невозможно точно установить, поскольку он приказал уничтожить большинство архивных документов, однако речь однозначно идет о десятках миллионов людей! Любопытно, что именно поэтому, чтобы скрыть катастрофическую убыль населения при переписи населения 1937 года, тиран всех времен и народов назначил новую перепись в 1939 году, расстреляв объективных и честных руководителей переписи Ивана Краваля и Олимпия Квиткина (https://otari.mirtesen.ru/blog/43085451208/). Соратники Сталина по партии еще до революции иронизировали над тем, как молодой Иосиф выговаривал с грузинским акцентом: «Битие определяет сознание
Репрессиями и террором Сталин целенаправленно «убивал в людях людей». И чем масштабнее были репрессии, тем больше Сталин говорил о гуманизме, светлом будущем и социальной справедливости. Коба сделал простой практический вывод: если человек смирится с абсолютно несправедливым лишением свободы или расстрелом родственников и близких, значит, он абсолютно сломлен морально и даже начнет через некоторое время оправдывать «Хозяина». И если страстью Наполеона были военные победы, то всепоглощающей страстью Сталина была реальная тотальная власть – способность распоряжаться судьбой отдельных людей!
Все эти варварские злодеяния лживая советская пропаганда и сам кровожадный вождь на протяжении десятилетий скрывали от советских людей (странно, о них не любят вспоминать и сейчас) , объясняя катастрофический разгул репрессий вынужденной мерой в сложившейся ситуации!
Как это не чудовищно, но советский режим по данным экономиста Ивана Курганова прямо или косвенно в период от 1917-1991 года унес жизни 110 миллионов человек! Причем большинство этих жертв русские (их более 65 миллиона, что фактически равносильно геноциду) и относятся к периоду правления кровавых диктаторов Ленина и Сталина! Ведь именно по этой причине сегодня россияне, населяющие самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения!
Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде «К познанию России», всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, предсказывал , что к 2000 году в России должно проживать 600 миллионов человек! Безусловно, подобный демографический анализ Менделеева со временем однозначно подтвердился бы , если кровожадные большевики не разрушили бы Великую Российскую империю, ослабив Матушку-Россию для интервенции западных держав.
О вероятности подтверждения предсказания Менделеева говорит и тот факт, что в 1913 году в Российской империи жило 170 миллионов человек , что составляло 10 % население Земли. После Китая и Индии это было самое большое население Земли. Сегодня же на территории того, что осталось от России, проживает всего 2,4% населения Земли , т. е. четвертая часть от этих 10% ! Подробно об этом можете прочесть в моей статье на моем сайте (https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)!
Исходя из всего вышесказанного, сегодня только доверчивые и слабоумные люди, которых коммуняки развели как лохов, не верят в геноцид, варварски произведенный большевиками!Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !
В 1953 году ушел из жизни самый проклятый из всех проклятых людей, которые когда-либо шагали по этой земле — величайший злодей современности Сталин. Перестало биться собачье сердце и работать дьявольский ум величайшего злодея и авантюриста человечества! Ушел человек, в котором не было ничего человеческого – ни души, ни любви, ни жалости. Холодная жестокость профессионального палача и звериный инстинкт самосохранения роднили его больше со звериным племенем, чем с родом человеческим.
Ушел человек, который обессмертил свое имя миллионами смертей в чекистских подвалах, колымских рудниках, среднеазиатских песках , кавказских горах и т. д... Ушел человек, который создал, укрепил и расширил беспрецедентную систему государственного рабства и черного мракобесия. Ушел человек, который вырастил по своему образу и подобию целый легион народных палачей, жадно ухватившихся за осиротелый трон.Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови наших отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер!
Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер! И даже подохнуть этот изверг не смог без жертв ,поскольку в результате давки на его похоронах погибло большое количество людей !
И разве сегодня не кощунство возлагать цветы на его могилу на Красной площади, когда ценой создания могущественной советской империи (кстати, самой непродолжительной империей в истории человечества из-за своего утопического характера) были десятки миллионов уничтоженных им безвинных репрессированных людей, которые к тому же давно уже реабилитированы из-за отсутствия состава преступления в их сфабрикованных делах ? Вообще же, на мой взгляд, обеление режима кровавого палача Джугашвили должно приравниваться к преступлениям против человечности! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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