Кто был более жесток, Чингисхан или Гитлер?

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но Гитлер и Чингисхан были просто "божьими одуванчиками" по сравнению с величайшим злодеем и убийцей в истории человечества – Сталиным , который устроил настоящий геноцид своему народу!История ,пожалуй, не знает такого кровожадного нехристя и убийцу , как палач народов Сталин , который вместе с Лениным отобрал у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации!

Чего только стоит исход Второй мировой войны , когда из-за бездарной и агрессивной политики Сталина по некоторым данным погибло более 40 миллионов советских людей (немцев погибло всего 9 миллионов )? Разве можно оправдать чудовищное злодеяние изувера Сталина, когда он не разрешил полностью эвакуировать женщин, детей и стариков из окруженных фашистами Ленинграда , Сталинграда и других городов , превратив их в «пушечное мясо» и кощунственно оправдываясь словами «Солдаты пустых городов не защищают»!

Разве можно простить этому садисту изданный 21 сентября 1941 года приказ не щадить и беспощадно расстреливать беззащитных советских женщин, детей и стариков, прячась за которыми наступали на Ленинград немцы! И разве не кощунство, когда во время массовых отступлений в 1941 году ,опасаясь что заключенные в тюрьмах СССР встанут на сторону немцев, Сталин приказал уничтожить многих из них. По некоторым данным непосредственно в тюрьмах тогда было уничтожено десятки тысяч заключенных!

Общее число репрессированных и убитых палачом народов Сталиным сегодня невозможно точно установить, поскольку он приказал уничтожить большинство архивных документов, однако речь однозначно идет о десятках миллионов людей! Любопытно, что именно поэтому, чтобы скрыть катастрофическую убыль населения при переписи населения 1937 года, тиран всех времен и народов назначил новую перепись в 1939 году, расстреляв объективных и честных руководителей переписи Ивана Краваля и Олимпия Квиткина (https://otari.mirtesen.ru/blog/43085451208/). Соратники Сталина по партии еще до революции иронизировали над тем, как молодой Иосиф выговаривал с грузинским акцентом: «Битие определяет сознание

Репрессиями и террором Сталин целенаправленно «убивал в людях людей». И чем масштабнее были репрессии, тем больше Сталин говорил о гуманизме, светлом будущем и социальной справедливости. Коба сделал простой практический вывод: если человек смирится с абсолютно несправедливым лишением свободы или расстрелом родственников и близких, значит, он абсолютно сломлен морально и даже начнет через некоторое время оправдывать «Хозяина». И если страстью Наполеона были военные победы, то всепоглощающей страстью Сталина была реальная тотальная власть – способность распоряжаться судьбой отдельных людей!

Все эти варварские злодеяния лживая советская пропаганда и сам кровожадный вождь на протяжении десятилетий скрывали от советских людей (странно, о них не любят вспоминать и сейчас) , объясняя катастрофический разгул репрессий вынужденной мерой в сложившейся ситуации!

Как это не чудовищно, но советский режим по данным экономиста Ивана Курганова прямо или косвенно в период от 1917-1991 года унес жизни 110 миллионов человек! Причем большинство этих жертв русские (их более 65 миллиона, что фактически равносильно геноциду) и относятся к периоду правления кровавых диктаторов Ленина и Сталина! Ведь именно по этой причине сегодня россияне, населяющие самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения!

Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде «К познанию России», всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, предсказывал , что к 2000 году в России должно проживать 600 миллионов человек! Безусловно, подобный демографический анализ Менделеева со временем однозначно подтвердился бы , если кровожадные большевики не разрушили бы Великую Российскую империю, ослабив Матушку-Россию для интервенции западных держав.

О вероятности подтверждения предсказания Менделеева говорит и тот факт, что в 1913 году в Российской империи жило 170 миллионов человек , что составляло 10 % население Земли. После Китая и Индии это было самое большое население Земли. Сегодня же на территории того, что осталось от России, проживает всего 2,4% населения Земли , т. е. четвертая часть от этих 10% ! Подробно об этом можете прочесть в моей статье на моем сайте (https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)!

Исходя из всего вышесказанного, сегодня только доверчивые и слабоумные люди, которых коммуняки развели как лохов, не верят в геноцид, варварски произведенный большевиками!Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

В 1953 году ушел из жизни самый проклятый из всех проклятых людей, которые когда-либо шагали по этой земле — величайший злодей современности Сталин. Перестало биться собачье сердце и работать дьявольский ум величайшего злодея и авантюриста человечества! Ушел человек, в котором не было ничего человеческого – ни души, ни любви, ни жалости. Холодная жестокость профессионального палача и звериный инстинкт самосохранения роднили его больше со звериным племенем, чем с родом человеческим.

Ушел человек, который обессмертил свое имя миллионами смертей в чекистских подвалах, колымских рудниках, среднеазиатских песках , кавказских горах и т. д... Ушел человек, который создал, укрепил и расширил беспрецедентную систему государственного рабства и черного мракобесия. Ушел человек, который вырастил по своему образу и подобию целый легион народных палачей, жадно ухватившихся за осиротелый трон.Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови наших отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер!

Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер! И даже подохнуть этот изверг не смог без жертв ,поскольку в результате давки на его похоронах погибло большое количество людей !

И разве сегодня не кощунство возлагать цветы на его могилу на Красной площади, когда ценой создания могущественной советской империи (кстати, самой непродолжительной империей в истории человечества из-за своего утопического характера) были десятки миллионов уничтоженных им безвинных репрессированных людей, которые к тому же давно уже реабилитированы из-за отсутствия состава преступления в их сфабрикованных делах ? Вообще же, на мой взгляд, обеление режима кровавого палача Джугашвили должно приравниваться к преступлениям против человечности! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

«Вот почему полмира обязаны России по гроб жизни и почему вы все так виноваты перед этой великой страной!» - финский блогер шокировал Facebook(https://otari.mirtesen.ru/blog/43862043864/)

Почему нам не по пути? (предназначено для русских и майданутых украинцев ) https://otari.mirtesen.ru/blog/43708642235/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!