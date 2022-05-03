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Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

Согласитесь, что затянуть молодежь в музей — это задача не из легких. Мол, там же страшно скучно. Пару косточек доисторической белки, три глиняных черепка и пару древних камней. Да, возможно, краеведческий местечковый музей примерно так и выглядит. Но экспонаты из этой подборки удивят любого. Посмотрев на них в Сети, сразу же возникнет желание отправиться в кругосветное путешествие, чтобы увидеть эти вещи своими глазами.

1.

Позолоченный шлем сэра Кристофера Хаттона, сделанный в 1585 году, Виндзорский замок (королевские коллекции)

Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

2.

Маска со съёмок первой части фильма «Техасская резня бензопилой», Национальный музей американской истории. Необычный экспонат, принимавший участие в съёмках фильма 1974 года, попал в руки специалистов, пытающихся предотвратить его разрушение. Маска была сделана из стекловолокна с жидким латексом. Со временем латекс перестал быть упругим, в связи с чем изделие стало невероятно хрупким. Работники музея приняли решение создать специальную опору, которая обеспечит изделию дополнительную защиту.

Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

3.

Расписная жестяная маска в виде кота, художественный музей Сан-Антонио. Изделие изготовлено неизвестным народным художником из Боливии примерно в 1950—1960-х годах.


Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

4.

Зубы и голова механизированной гориллы из фильма «Белый понго», музей науки Лос-Анджелеса. Это ужасающее орудие пыток из стали дерева, слоновой кости на самом деле приспособление, которое служило основой для резинового костюма гориллы. Устройство закреплялось вокруг лица актёра, провода и небольшие рычаги крепились к его челюсти. Человек мог заставлять гориллу фыркать, шевелить ноздрями, открывать рот и рычать.

Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

5.

Нефритовый погребальный костюм, сделанный из 4248 кусочков нефрита, музей Сюйчжоу

Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

6.

Нефритовые погребальные костюмы — это практика династии Хань, правление которой осуществлялось приблизительно с 206 года до н. э. — 8 года н. э. Костюмы принадлежали родственникам императорской семьи и другим высокопоставленным аристократам.

Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

7.

Голова человека с красными глазами, Национальный музей антропологии в Мексике. Исследователи считают, что артефакт изображает мужчину, который возможно был отравлен пульке — мексиканским алкогольным напитком из перебродившего сока агавы. Возраст находки датируется 1325−1521 годами н.э.

Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

8.

Носки, которым 1500 лет, музей Альберта и Виктории в Лондоне. Египетские шерстяные носки, созданные для ношения с сандалиями, были обнаружены в 19 веке.

Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

9.

Противогаз для немецкой армейской посыльной собаки, военный мемориал Австралии. Необычное приспособление было найдено в начале 20 века. Маска не имеет газового баллона, поэтому учёные считают, что она могла быть пропитана особым химическим веществом, которое обеспечивало дополнительную защиту собаки.

Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

10.

Терракотовая ваза, сделанная в форме клешни лобстера, Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Ваза в форме клешни была изготовлен в Греции примерно в 450−400 годах до нашей эры. Известно, что существует всего девять таких странных древних сосудов для питья. ⁣⁣⁣⁣⁣

Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

11.

Манекен головы, музей науки и промышленности в Манчестере. Столь странное приспособление использовалось преподавателями или учёными для демонстрации работы статического электричества. Человеку было достаточно потереть металлический стержень внизу, чтобы создать заряд, который проходил через голову манекена и заставлял его волосы вставать дыбом.

Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

12.

Традиционный ирландский фонарь, вырезанный из репы, музей сельской жизни в Ирландии

Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

13.

Мантия и платье Александры Фёдоровны, музей Московского Кремля. Русская императрица одевалась так во время своей коронации и коронации царя Николая II в 1896 году.

Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

14.

Болотное масло в деревянном сосуде, Ольстерский музей в Северной Ирландии. Сливочное масло, изготовленное приблизительно в 15 веке. Образец был найден в болотном торфе, который обеспечил продукту изоляцию от кислорода и тепла, позволив сохраниться почти в первозданном виде.

Учёные предполагают, что ранее сельские жители нарочно хранили сливочное масло в болотах. Такой метод позволял надежно спрятать ценную пищу от воров и налётчиков.

Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

15.

Шлем самурая, изготовленный в 1525 году, музей Израиля в Иерусалиме. Невероятно крепкий защитный шлем был сделан известнейшим японским мастером Мёчин Нобуи. Для этого он использовал железо, кожу, лак и шёлк.

Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

16.

Кремневый кинжал эпохи неолита, Национальный музей Дании. Великолепный кинжал из Хиндсгавля с толщиной лезвия менее 1 сантиметра — это лучший пример выдающегося мастерства кремневых мастеров конца каменного века.

Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

17.

Бронированные перчатки, принадлежавшие императору Римской Империи, Метрополитен-музей. Защитные перчатки носил Максимилиан I, который был правителем Римской Империи с 1508 года и до своей смерти.

Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

18.

Компендиум, Адлерский планетарий. Это необычный астрономический набор инструментов, сделанный приблизительно в 1557 году. Он содержит два разных вида солнечных часов, ночных и лунных, карту мира, десять страниц с выгравированными астрономическими и астрологическими таблицами, семь чистых страниц и магнитный компас.

Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

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