Удивительные артефакты прошлого из разных музеев планеты

Согласитесь, что затянуть молодежь в музей — это задача не из легких. Мол, там же страшно скучно. Пару косточек доисторической белки, три глиняных черепка и пару древних камней. Да, возможно, краеведческий местечковый музей примерно так и выглядит. Но экспонаты из этой подборки удивят любого. Посмотрев на них в Сети, сразу же возникнет желание отправиться в кругосветное путешествие, чтобы увидеть эти вещи своими глазами.

1.

Позолоченный шлем сэра Кристофера Хаттона, сделанный в 1585 году, Виндзорский замок (королевские коллекции)

2.

Маска со съёмок первой части фильма «Техасская резня бензопилой», Национальный музей американской истории. Необычный экспонат, принимавший участие в съёмках фильма 1974 года, попал в руки специалистов, пытающихся предотвратить его разрушение. Маска была сделана из стекловолокна с жидким латексом. Со временем латекс перестал быть упругим, в связи с чем изделие стало невероятно хрупким. Работники музея приняли решение создать специальную опору, которая обеспечит изделию дополнительную защиту.



3.

Расписная жестяная маска в виде кота, художественный музей Сан-Антонио. Изделие изготовлено неизвестным народным художником из Боливии примерно в 1950—1960-х годах.

4.

Зубы и голова механизированной гориллы из фильма «Белый понго», музей науки Лос-Анджелеса. Это ужасающее орудие пыток из стали дерева, слоновой кости на самом деле приспособление, которое служило основой для резинового костюма гориллы. Устройство закреплялось вокруг лица актёра, провода и небольшие рычаги крепились к его челюсти. Человек мог заставлять гориллу фыркать, шевелить ноздрями, открывать рот и рычать.



5.

Нефритовый погребальный костюм, сделанный из 4248 кусочков нефрита, музей Сюйчжоу



6.

Нефритовые погребальные костюмы — это практика династии Хань, правление которой осуществлялось приблизительно с 206 года до н. э. — 8 года н. э. Костюмы принадлежали родственникам императорской семьи и другим высокопоставленным аристократам.



7.

Голова человека с красными глазами, Национальный музей антропологии в Мексике. Исследователи считают, что артефакт изображает мужчину, который возможно был отравлен пульке — мексиканским алкогольным напитком из перебродившего сока агавы. Возраст находки датируется 1325−1521 годами н.э.

8.

Носки, которым 1500 лет, музей Альберта и Виктории в Лондоне. Египетские шерстяные носки, созданные для ношения с сандалиями, были обнаружены в 19 веке.



9.

Противогаз для немецкой армейской посыльной собаки, военный мемориал Австралии. Необычное приспособление было найдено в начале 20 века. Маска не имеет газового баллона, поэтому учёные считают, что она могла быть пропитана особым химическим веществом, которое обеспечивало дополнительную защиту собаки.

10.

Терракотовая ваза, сделанная в форме клешни лобстера, Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Ваза в форме клешни была изготовлен в Греции примерно в 450−400 годах до нашей эры. Известно, что существует всего девять таких странных древних сосудов для питья. ⁣⁣⁣⁣⁣



11.

Манекен головы, музей науки и промышленности в Манчестере. Столь странное приспособление использовалось преподавателями или учёными для демонстрации работы статического электричества. Человеку было достаточно потереть металлический стержень внизу, чтобы создать заряд, который проходил через голову манекена и заставлял его волосы вставать дыбом.

12.

Традиционный ирландский фонарь, вырезанный из репы, музей сельской жизни в Ирландии

13.

Мантия и платье Александры Фёдоровны, музей Московского Кремля. Русская императрица одевалась так во время своей коронации и коронации царя Николая II в 1896 году.



14.

Болотное масло в деревянном сосуде, Ольстерский музей в Северной Ирландии. Сливочное масло, изготовленное приблизительно в 15 веке. Образец был найден в болотном торфе, который обеспечил продукту изоляцию от кислорода и тепла, позволив сохраниться почти в первозданном виде.

Учёные предполагают, что ранее сельские жители нарочно хранили сливочное масло в болотах. Такой метод позволял надежно спрятать ценную пищу от воров и налётчиков.

15.

Шлем самурая, изготовленный в 1525 году, музей Израиля в Иерусалиме. Невероятно крепкий защитный шлем был сделан известнейшим японским мастером Мёчин Нобуи. Для этого он использовал железо, кожу, лак и шёлк.

16.

Кремневый кинжал эпохи неолита, Национальный музей Дании. Великолепный кинжал из Хиндсгавля с толщиной лезвия менее 1 сантиметра — это лучший пример выдающегося мастерства кремневых мастеров конца каменного века.

17.

Бронированные перчатки, принадлежавшие императору Римской Империи, Метрополитен-музей. Защитные перчатки носил Максимилиан I, который был правителем Римской Империи с 1508 года и до своей смерти.

18.

Компендиум, Адлерский планетарий. Это необычный астрономический набор инструментов, сделанный приблизительно в 1557 году. Он содержит два разных вида солнечных часов, ночных и лунных, карту мира, десять страниц с выгравированными астрономическими и астрологическими таблицами, семь чистых страниц и магнитный компас.