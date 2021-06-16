«Чёрное озеро» в Карачаево-Черкесии: почему его невозможно переплыть

Расположенное в Карачаево-Черкесии Черное озеро считается одним из самых популярных мест отдыха в Тебердинском заповеднике. Вот только большинство не торопится заходить в воду, ведь репутация у озера дурная.

Два опасных брата

К Муруджинским озерам, главными из которых являются Черное и Голубое, проложено много пеших маршрутов, ведь места – красивейшие в регионе. Обычно туристы доходят только до Голубого озера и любуются с его берегов видами на Черное. Потому как дойти до Кара-Кёль (так местные называют Черное озеро) – задача не из простых. Особенно – без опытного проводника. Водоемы соединены узкой и крутой тропой. Нависающие над ней скалы в любую минуты готовы обрушить на головы туристов камни. Так что уже сама попытка добраться до Черного озера со стороны Голубого может оказаться смертельной.

Проводники не советуют подходить к воде и купаться в озерах. Голубое – очень холодное, ведь оно питается местными ледниками. Вода в нем в самую жару едва прогревается до плюс 10. К тому же Голубое озеро глубокое – до 52 метров. У самого берега дно буквально уходит из-под ног. Так что медленно зайти в водичку и постепенно привыкнуть к низкой температуре не получится. Лучше уж полюбоваться изумрудно-голубым цветом озера сверху, и тут же сравнить его с темной водой Черного.

В поисках жертвы

Черное озеро не такое глубокое, как Голубое – всего 29 метров, но его глубина в течение года меняется. Да и вода в Кара-Кёль прогревается до плюс 20, что делает его вполне пригодным для купания. И это несмотря на то, что питается озеро ледниками с горных вершин и подпитывается подземными источниками. Вода прогревается даже несмотря на то, что его берега плотно окружают густые заросли вековых чинар и сосен. Добраться до Кара-Кёль можно не по опасному перешейку от Голубого озера, а со стороны поселка Теберды. Этой дорогой и приезжают отдыхающие, которых привлекает и красота мест, и дурная репутация гиблого места.

Несмотря на небольшую глубину и теплую воду, Черное озеро считается одним из самых опасных в Черкесии. Местные говорят, что Кара-Кёль каждый год «ищет новую жертву». И, к сожалению, находит. Ежегодно в сводках происшествий региона публикуется информация о погибших. Среди них и местные жители, решившие на спор переплыть страшное озеро, и беспечные туристы. Так, в 2018 году местные газеты сообщали о гибели 27-летнего жителя аула Новая Джагуда. В разгар знойного августовского дня отец двоих детей решил переплыть Черное озеро. Его тело водолазы нашли лишь на третьи сутки.

Данных о том, сколько всего жертв на счету Кара-Кёль, нет. Но если учесть, что возраст водоема исчисляется десятком тысяч лет, думается, трагедий на его водах произошло немало. Жители близлежащего села Теберды даже предлагали в 2018 году установить на берегу озера спасательный пост. Хотя бы на лето. Спасательный пост установили. А заодно – смастерили беседки для отдыха, оборудовали некое подобие пляжа, начали торговать фаст-фудом, открыли прокат катамаранов и лодок. На них, кстати, переплыть смертельное озеро и можно. Если уж очень хочется испытать судьбу.

Кара Сууанасы

Карачаевская легенда об одной из жертв опасного водоема дошла до наших дней. Впервые оказавшийся на берегу озера пастух по имени Кара был очарован здешними видами. Пробивающиеся через вековые деревья солнечные лучи, пронзающие темную гладь озера, вдохновили пастуха. Он стал громко играть на свирели. Показалось, что озеро вздохнуло. По воде побежала рябь.

Неожиданно рядом с пастухом возник старик. Он стал шикать на Кару, знаками показывать, чтобы музыкант прекратил играть, а когда приблизился – напомнил о царице русалок Сууанасы. «Если ты очаруешь ее музыкой, она утащить тебя на дно и заставит насвистывать волшебные мелодии до скончания века», – предостерег старик. Но беспечный юноша лишь отмахнулся: «Это обычная рябь от ветра! Никаких русалок в озере нет! И я с легкостью его переплыву!». И это были последние слова Кара. Не доплыл он и до середины, как черная воронка затянула юношу в воду.

Истина – на дне

Тем, кто подобно пастуху Каре, отмахнется от старинных легенд, рассказывают другие версии. Кто-то из местных уверен, что у озера – два дна. Нижнее – из топкого ила. Верхнее – из сучьев деревьев, обрушившихся когда-то в воду. Другие видят причину дурной славы озера в мистическом входе в пещеру на дне Кара-Кёль. Заплывешь в нее и ни за что на поверхность не выплывешь. Самым прагматичным предлагается версия о воронке, образованной подземными ключами. Она, подобно пылесосу, засасывает купальщиков, не оставляя им не единого шанса выбраться.

По словам местных, дно Черного озера неоднократно становилось объектом изучения. И хотя водолазы ничего сверхъестественного не обнаружили, пещер и двойного дна не нашли, жители в опасности озера уверены. Сами в нем никогда не купаются. Да и туристы, не желающие рисковать, зайдут в водичку, окунутся и скорей на берег. Пока озеро не стало заповедным, местные с удовольствием ловили в нем рыбу. Говорят, что 5-килограммовая форель попадалась. Сегодня рыбная ловля запрещена, а увидеть золотобоких рыб можно во время водной прогулки по смертельному озеру на катамаране или лодке.

Источник : https://cyrillitsa.ru/actual/160308-chyornoe-ozero-v-karacha...

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