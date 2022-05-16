Почему на Руси не было королей? Какие различия между царем, императором и королем?

Титул короля, царя, императора присваивались правящим особам, ноони имели различия.
Князь не тот кем кажется, и причем тут царь?
В обычном понимании князь - это высокий правящий титул, но ниже короля. Если в Киевской Руси был князь, то в Англии или Франции был полноценный король. Но князь - это и есть король. Два эти слова имеют общее происхождение. Это уже в 16 веке в Европе произошло разделение королей от князей.
Первый царем на Руси стал Иван Грозный, который таким образом сравнял себя с европейскими королями. Помимо того, что вырос престиж правителя, так и возросло влияние Московского государства. Теперь это было не княжество, а царство.
Но почему же Иван Грозный стал Царем, а не королем?
Слово "царь" происходит от латинского "цезарь". Всех императоров Римской империи величали цезарями в честь Гая Юлия Цезаря. Царь не равноценен королю, он выше по рангу. Поэтому над всеми русскими князьями возвышался монарх (царь). Поэтому Иван Грозных провозгласил себя царем, т.е. стал равным императору.
Кто такой император?
В Римской империи изначально императорами называли военного начальника (предводителя римских легионов), который вел их в бой. Но потом этот титул стал обозначать монарха - правителя множества земель.Дело в том, что просто так назвать себя императором, а страну империей - нельзя. Империя - это государство, которое завоевало и присоединило к себе другие государства, народы и нации.
Уже после распада Рима титул императора считался очень высоким и возвышался на королем.
А вы знали об этом?
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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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