Ревнивая жена товарища Кирова

Сергей Миронович Киров, как известно, был страстным любителем балета и не вылезал из Мариинского театра. Правда, ходили слухи, главу Ленинградского обкома интересовало вовсе не искусство. Частенько Киров утраивал грандиозные пиры в роскошном особняке Матильде Кшесинской, на которые собирались самые хорошенькие балерины и артистки. А в это время его законная супруга Мария Львовна Маркус мучилась от туберкулеза и приступов дикой ревности. Наверно было почему.

Чтобы как-то поднять свою ценность в глазах мужа, Мария Львовна увлеклась общественной деятельностью. Недалекая склочная мадам, окончившая всего два класса, взялась устраивать судьбы юных ленинградских жриц любви. Инициатива такого рода всячески приветствовалась, ведь в стране победившего социализма пышным цветом расцвела мода на борьбу с проституцией. Мария Маркус начала руководить учреждением, где для проституток были созданы санаторные условия. «Перевоспитавшихся» и излеченных от вензаболеваний девушек затем трудоустраивали. Естественно, все эти услуги оказывались за счет государства.

«Благодаря» деятельности гражданки Маркус профилакторий просуществовал недолго. Мария рьяно пыталась превратить проституток в высоконравственных коммунисток.

Бесконечные партсобрания и лекции выводили девиц из себя, и очень скоро они запротестовали. Тогда Мария Львовна взяла и преобразовала санаторий в колонию. Причем учреждение было вывезено далеко за пределы Ленинграда. После этого один за другим закрылись подобные профилактории в других городах. И советские проститутки перешли на нелегальное положение.

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А вы знали об этом?

Как не парадоксально, но большевики, придя к власти, подобно сексуальной утопии маздакизма, провозгласили свою «сексуальную революцию», главным идеологом которой была сексуально неудовлетворенная и озабоченная госпожа Коллонтай ! Как известно, одним из первых утопистов, пытавшихся отнять у богатых, чтобы отдать бедным был Маздак , потомок иудеев , бежавших из Римской империи в Персию. Именно поэтому его можно однозначно назвать первым «коммунистом» в истории человечества!

Именно Маздак, ловко манипулируя бедными людьми , разжег революционный мятежный дух черни против класса имущих, открыто призывая к убийствам и грабежам . Неизвестно, какое помутнение разума нашло на шаха Кавада, но он воспринял и одобрил «мистико-коммунистические» идеи Маздака и фактически вручил власть Маздаку и его сторонникам. Те вскоре превратили шаха в марионетку на троне и развернули в стране неслыханный террор.

Однако со временем ситуация вышла из – под контроля и страну охватила гражданская война и хаос. Идеи Маздака приняли с распростертыми объятиями молодежь и развращенные слои общества, которым особенно понравилось учение Маздака о женщинах, которых он также приравнивал к имуществу и считал общим достоянием! В результате Иран был ввергнут в сексуальную анархию и каждый мог зайти в дом любого человека и завладеть его женой и имуществом !Маздакизм просуществовал течение почти 40 лет пока благодаря мудрости и осмотрительности сына Ковада – Хосрова I Маздак и его сторонники были пойманы и казнены !

Так бесславно закончил свою жизнь величайший авантюрист и душегуб Средневековья Маздак , утопическое учение которого ,к сожалению, было подхвачено многими его последователями, среди которых были большевистские нехристи в России!Именно сексуальную утопию Маздака и вопросы свободной любви широко пропагандировала сексуально озабоченная госпожа Коллонтай.

Действительно, она первая в России пропагандировала «теорию стакана воды» , согласно которой , сексуальное удовлетворение есть такое же естественное удовлетворение потребностей организма, как ,например, «выпить стакан воды». Именно поэтому молодая комсомолка не имела права отказывать в сексе простым пролетариям и особенно членам партии большевиков, если они оплачивали членские взносы. Правда, ей категорически запрещалось вступать в половой контакт с представителям буржуазии.

С 1 января 1918 года отменяется право на постоянное владение женщинами, которые достигли семнадцати лет.В Рязанской губернии власти в 1918 году даже издали декрет «О национализации женщин», а в Тамбовской в 1919 – «О распределении женщин».Каждый член партии имел право получать талоны на использование от трех до пяти женщин . Большевики , пришедшие к власти в 1917 году, призывали псевдо пуританской морали царской морали надо противопоставить коммунистическую мораль: ревность – это мещанство, а брак – пережиток прошлого! А вот свободный секс это не только право гражданина, но и его обязанность!

Тогда же в России получает распространение нудистское движение.Тысячи обнажённых людей время от времени дефилировали по улицам пролетарских столиц под лозунгами «Долой стыд!». Пик советской «сексуальной революции» пришёлся на начало и середину 1920-х годов. Так, А. Залкинд в «12 половых заповедях пролетариата» (1924 г.) отмечал, что сознательный пролетарий не имеет права полностью растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения.

Мало кто знает, что проект «шведская семья» , по которому совместное хозяйство и групповую интимную жизнь обычно вели 10-12 лиц обоего пола, порождение большевиков,а не жителей Швеции! Писатель Герберт Уэллс, посетивший в это время революционную Москву, позже удивлялся тому, «как просто обстояло дело с сексом в стране победившего социализма»!

Любопытно, что на одном из пропагандистских митингах свободной любви мадам Коллонтай познакомилась с обыкновенным неотесанным моряком Павлом Дыбенко ,в постели которого она ,наконец-то, испытала настоящий оргазм и полное секусуальное удовлетворение, в результате чего по ее протекции пылкий любовник Павлуша был назначен наркомом по морским делам !Молодой любовник Дыбенко настолько удовлетворял сексуальный пыл Александры,что , попав в 1918 году в плен немцам , Коллонтай заставила Ленина обменять его на пленных немецких генералов.

На митингах Коллонтай всегда демонстрировала Дыбенко, целуя его в губы и говоря, что вот ее любовник и нам не нужен никакой брак.Однако через несколько лет Александра Коллонтай горько пожалеет о своих учениях свободной любви , найдя в постели любимого свою же секретаршу !Именно после этого она откажется от предложенной «сексуальной революции» и принципах свободной любви, вновь предложив институт брака!Но было уже поздно, поскольку высеченная Александрой Коллонтай искра разожгла настоящий костер!В голодной ,разрушенной и нищей стране началась сексуальная вакханалия и ее последствия были катастрофическими!

Таким образом, суть учения и действия большевиков практически соответствовали учению Маздака: экспроприация экспроприаторов, никакой собственности, все общее, включая женщин. С большой долей уверенности можно утверждать, что и сам Ленин являлся потомком все тех же последователей Маздака, а учение иудея Мордыхая Леви (Маркса) вполне согласовывалось с идеологией евреев-маздакитов.

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