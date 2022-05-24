А были на Руси женщины-богатыри?

Были - и еще какие! Рассказываем о самых крутых

Посмотришь мультфильмы про богатырей студии "Мельница" и складывается ощущение, что кроме всем известной троицы Русь-матушку защищать было некому.

А вот если открыть русские былины да вчитаться в них повнимательнее, то понимаешь - богатырей на Руси было немало. И не только богатырей, но и богатырш!

Для могучих воительниц у наших предков даже было особое слово. Назывались они поленицы (поляницы, паляницы и т.д.). Мнений о происхождении этого слова было несколько - некоторые пытались выводить его от палицы. Но общепринятая версия роднит его с полем. Потому что богатырши любили иногда выехать в чистое полюшко переведаться с первым встречным. И практически всегда выходили из любой схватки победительницами.

Сюжет этот нашел отражение и в русских сказках. Наверняка вспомните, как какой-нибудь добрый молодец сватается к царевне, а та ему говорит - мол, одолеешь меня, тогда буду твоей женой, да только многие пытались, но головы сложили...

Ну что, давайте переходить уже к персоналиям? Кто там на Руси был всех красивей и сильнее?

Настасья Королевишна

Ее история тесно связана со сватовством киевского князя Владимира к литовской королевне Апраксии. Наш Красно Солнышко отправил свататься к ней своего богатыря Дуная Ивановича. Тот прибыл в Литву, но ее отец, король, отдавать дочь в Киев не захотел. Тогда Дунай взял и похитил Апраксию.

В погоню пустилась младшая сестра похищенной Настасья - поленица! Былина красочно описывает, как ее могучий конь при каждом шаге в землю погружался чуть не по колено, а камешки от его копыт разлетались "за три выстрела".

Настасья Королевшина догнала-таки Дуная, и оказалось, что наши герои друг друга хорошо знают. Дунай уже бывал в Литве (поэтому князь его и отправил свататься), и у него с Настасьей был тайный роман. Чувства вспыхивают вновь, и в Киеве празднуют сразу две свадьбы. Владимир женится на Апраксии, а Дунай на Настасье.

Но это еще не конец. На пиру Дунай начинает хвастаться, что, мол, никто в мире лучше него не стреляет из лука. Апраксия качает головой и указывает на сестру - вот-де действительно лучший в мире стрелок.

Вспыхивает спор, и устраиваются соревнования. Настасья трижды попадает в маленькое серебряное колечко на голове Дуная. В свою очередь, Дунай пытается повторить ее подвиг, но случайно убивает жену. В ужасе и горе он кончает с собой.

Василиса Микулишна

Это жена черниговского боярина Ставра Годиновича. Про нее рассказывают такую историю. Муж ее поехал как-то в Киев, ко двору князя Владимира, да стал молодой женой хвастаться. Расписал все ее достоинства, мол, равных нет, чем страшно обидел княгиню Апраксию. Дело кончилось плохо - Ставра в погреб посадили.

Когда слух об этом дошел до Василисы, она переоделась мужчиной, обрезала косы, набрала себе дружину и отправилась выручать мужа. Добралась до Киева и, выдав себя за татарского посла, потребовала дани за 12 лет. Князь ударился в панику и решил выдать за грозного гостя свою племянницу Забаву.

Устроили пир, познакомили Василису с невестой. Но Забава оказалась девушкой умной, сразу поняла, что богатырь-то женского пола. Для проверки устроили состязания в борьбе, стрельбе и в шахматы. Василиса семерых бойцов одолела, стрелами дуб разнесла, а в шахматы у Владимира весь стольный град Киев выиграла.

В общем, не будем вам всю былину пересказывать, она длинная. Главное, что все кончилось хорошо - вернули Василисе ее мужа.

Настасья Микулишна

Она известна нам по былине "Женитьба Добрыни". Вкратце история такая. Ехал Добрыня неведомо куда по своим богатырским делам и вдруг углядел в дорожной пыли конские следы - кто-то проехал перед ним. Добрыня нагнал незнакомца и увидел, что это тоже богатырь, только какой-то чужестранный. Начал он расспрашивать путника, кто, мол, такой. А тот возьми да и скажи: хочешь узнать - давай "булатом переведаемся".

Добрыня, понятное дело, за палицу половчее ухватился да чует вдруг - рука не поднимается. Отъехал подальше, разнес палицей столетний дуб, убедился, что никуда его силушка не делась, и снова к чужому богатырю. Только собирается размахнуться, а рука опять не слушается. В общем, несколько раз это повторялось, после чего Добрыня плюнул и стал уговаривать путника - скажи, мол, так просто, откуда ты таков да кто родители.

Тут-то незнакомец и признался - Настасьюшкой зовут. А отец - тоже богатырь, Микула Селянинович. Она, кстати, родная сестра предыдущей поленице, Василисе. Дальше Добрыня сажает ее на своего коня, скачет в Киев к князю Владимиру да поскорее женится.

А вы знали об этом?

На Руси издавна ценились пышные женщины. У наших предков было несколько причин считать красивыми именно крупных и дородных дам.Во-первых, полнота означала богатство. Питание в те времена было не таким обильным, как сейчас, часто случались неурожаи, поэтому бедные люди обычно были худощавыми, а богатые отличались полнотой. И это не считалось зазорным, наоборот — свидетельствовало о достатке в доме.

Во-вторых, дородные женщины, как полагали на Руси, были здоровыми — могли без труда выносить и родить нескольких детей. В то время как миниатюрные девушки (опять же по мнению народа) с этой задачей справлялись гораздо хуже.Даже само слово «худой» имело негативный оттенок и означало «плохой», «дурной», «невзрачный». Естественно, никто, а прежде всего девушки, заботящиеся о своей красоте, худыми быть не хотели.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43735329783)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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